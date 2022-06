Lotta al cancro, la Camera da l’ok al piano di Gates e Gavi

AVVISO PER I LETTORI: ComeDonChisciotte continua a subire la censura delle multinazionali del web: Facebook ha chiuso definitivamente la nostra pagina a dicembre 2021, Youtube ha sospeso il nostro canale per 4 volte nell'ultimo anno, Twitter ci ha sospeso il profilo una volta e mandato ulteriori avvertimenti di sospensione definitiva. Per adesso sembra che Telegram non segua le stesse logiche dei colossi Big Tech, per cui abbiamo deciso di aprire i nostri canali e gruppi. Per restare aggiornato su tutti gli ultimi nostri articoli iscriviti al nostro canale "Ultime Notizie"

Come Redazione di ComeDonChisciotte.org ripubblichiamo integralmente questo articolo dell'On. Sara Cunial, pubblicato il 15.06.2022 sul sito di R2020

Di Sara Cunial

Oggi alla Camera è stata votata la mozione numero 1-00427 riguardante “l’attuazione delle misure previste nel Piano Europeo di lotta contro il Cancro”, quello, per intenderci, scritto da Gates e Gavi e promosso a Davos ed Aspen. La mozione, appena approvata con il mio SOLO voto contrario, tra le altre cose, impegna il Governo a:

1) adottare iniziative per l’immediata attivazione delle principali misure contenute nel «Piano europeo di lotta contro il cancro» e a farsi promotore e parte attiva del gruppo di attuazione del piano stesso che verrà istituito nel prossimo futuro, introducendo una pianificazione nazionale “in coerenza con gli accordi internazionali”. ALLA FACCIA DELLA SOVRANITÀ NAZIONALE!

2) investire nella Prevenzione a scuola e luoghi di lavoro aumentando le coperture vaccinali. In particolare introdurre la prevenzione contro il papilloma virus umano (HPV) con l’obbiettivo di raggiungere il 95% di copertura vaccinale per i ragazzi dai 12 anni in su, varando un Piano Straordinario per il recupero di queste vaccinazioni. STIAMO PARLANDO DI UNO DEI VACCINI PIÙ PERICOLOSI DELLA STORIA!

3) promuovere, incentivare e diffondere la ricerca clinica su farmaci oncologici innovativi e sulle nuove tecnologie. COME, PER ESEMPIO, I VACCINI A RNA, CHE COME SAPPIAMO SONO TRA LE CAUSE DEL CANCRO STESSO!

4) distribuire questi sistemi di prevenzione “riconosciuti efficaci ufficialmente”. “LO DICE LA SCIENZA” SARÀ QUINDI IL MANTRA CON CUI SI RESPINGERANNO QUALSIASI TIPO DI TERAPIE CONTRARIE ALLE LOBBY E SFAVOREVOLI AL SISTEMA (COVID DOCET).

5) potenziare le reti di telemedicina e agevolare i processi di deospedalizzazione (…) E prevedere l’adozione della cartella informatizzata e del fascicolo sanitario elettronico (…) E promuovere la realizzazione di una infrastruttura telematica. Nonché rafforzare le funzioni dell’ISS in merito alla sorveglianza e raccolta dati epidemiologici, con la creazione di un nuovo sistema di sorveglianza nazionale. OVVIAMENTE TUTTO CIÒ SORRETTO DAL 5G E AGEVOLATO DA UN GREEN PASS A VITA!

6) attivare nuovi modelli organizzativi per la gestione dei pazienti oncologici in tempo di pandemia COVID-19, con particolare riferimento alla tutela dei soggetti più deboli e a rischio, anche dal punto di vista della campagna vaccinale, valutando dunque l’opportunità di creare fasce di priorità in base allo stato clinico e diagnostico del paziente. PROPRIO QUEI SOGGETTI A CUI LA TERAPIA SPERIMENTALE ANDREBBE EVITATA!

7) sostenere la lotta al cancro infantile. CHE CHISSÀ COME MAI STA PER ESPLODERE IN TUTTA LA SUA TRAGICITÀ. IL MANTRA È “NEL 2023 IL CANCRO SARÀ LA PRIMA CAUSA DI MORTE”.

La mozione è stata firmata e votata favorevolmente da tutti, maggioranza, opposizioni vecchie e nuove incluse. Vi allego la foto dei firmatari. CI SONO TUTTI!

LEGGETE BENE I NOMI di chi ci sta condannando a vivere (e a morire) da schiavi.