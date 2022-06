La guerra contro i non vaccinati non sarà dimenticata

AVVISO PER I LETTORI: ComeDonChisciotte continua a subire la censura delle multinazionali del web: Facebook ha chiuso definitivamente la nostra pagina a dicembre 2021, Youtube ha sospeso il nostro canale per 4 volte nell'ultimo anno, Twitter ci ha sospeso il profilo una volta e mandato ulteriori avvertimenti di sospensione definitiva. Per adesso sembra che Telegram non segua le stesse logiche dei colossi Big Tech, per cui abbiamo deciso di aprire i nostri canali e gruppi. Per restare aggiornato su tutti gli ultimi nostri articoli iscriviti al nostro canale Telegram

Dr. Joseph Mercola – 6 giugno 2022

Se vi siete rifiutati di accettare la narrazione ufficiale sui vaccini Covid, probabilmente vi siete trovati a subire attacchi odiosi e rifiuti. Alcuni di questi fanatici potrebbero ora rendersi conto di essersi sbagliati, ma pochi vogliono parlarne. Come scegliete di andare avanti?

Fomentare l’odio è uno strumento dei tiranni e, negli ultimi due anni, leader politici, direttori di agenzie, accademici, professionisti del settore medico e personalità dei media hanno incoraggiato pubblicamente l’odio e la violenza e hanno augurato una morte dolorosa a chiunque non volesse far parte di quell’esperimento medico che sono i vaccini Covid.

In un eloquente post su Medium, la giornalista Susan Dunham riassume le lezioni (si spera) apprese dall’odio e dall’attacco ai non vaccinati (1):

“Gli obblighi sono stati allentati, ed entrambe le parti sono tornate a inciampare in qualcosa che assomiglia alla vecchia normalità – tranne per il fatto che c’è una nuova e attuale ferita inferta alle persone che abbiamo cercato di spezzare. E nessuno vuole parlarne. Solo poche settimane fa, i nostri stessi leader ammettevano di voler rendere invivibile la vita dei non vaccinati. E come collettivo delegato, abbiamo moltiplicato il dolore, portando la lotta nelle nostre famiglie, amicizie e luoghi di lavoro. Oggi affrontiamo la dura verità che nulla di tutto ciò era giustificato e, nel farlo, scopriamo una preziosa lezione. È stata una rapida scivolata dalla rettitudine alla crudeltà e, per quanto possiamo biasimare i nostri leader per la spinta, siamo responsabili per essere caduti nella trappola nonostante il miglior giudizio. Sapevamo che il declino dell’immunità metteva sullo stesso piano un gran numero di vaccinati e una minoranza sempre più esigua di non vaccinati, eppure li abbiamo contrassegnati per una persecuzione speciale. Abbiamo detto che non avevano “fatto la cosa giusta” voltando le spalle alle cure dello Stato, anche se sapevamo che l’opposizione di principio a una cosa del genere non ha prezzo in nessuna circostanza… E così è stato che, grazie alla deliberata ignoranza della scienza, dell’educazione civica e della politica, abbiamo oppresso i non vaccinati fino al punto in cui lo abbiamo fatto… Non possiamo tenere la testa alta, come se credessimo di avere la logica, l’amore o la verità dalla nostra parte mentre auguriamo ferocemente la morte ai non vaccinati. Il meglio che possiamo fare è sederci nella consapevolezza della nostra rabbiosa disumanità per aver emarginato così tante persone… Contrastarli è stato un imbarazzo tremendo per molti di noi, che ora hanno capito che gli obblighi avevano soltanto il potere che noi davamo loro. Non è stato grazie a una tranquilla acquiescenza che abbiamo evitato il dominio infinito delle aziende farmaceutiche e i controlli medici porta a porta. È stato grazie alle persone che abbiamo cercato di abbattere… Abbiamo abboccato all’amo odiandole, ma la loro perseveranza ci ha dato il tempo di capire che ci sbagliavamo. Ora sembra che gli obblighi torneranno, ma questa volta c’è la speranza che molti di noi li vedano per quello che sono: un autoritarismo crescente che non si preoccupa del nostro benessere”.

Perdonare e dimenticare?

Dunham affronta la situazione dal punto di vista di coloro che sono caduti preda del comando ipnotico di disprezzare chiunque – amici e familiari compresi – si rifiutasse di credere alla narrazione ufficiale sui vaccini Covid. Comunque, la maggior parte di voi probabilmente è stata vittima di questi attacchi.

Come avete scelto di affrontarli? Che cosa avete imparato? Sospetto che molti di voi siano disposti a perdonare, ma pochi dimenticheranno mai quei tradimenti. Ma come ha notato Dunham, nessuno vuole davvero parlare di ciò che è stato fatto.

Tutti vanno avanti come se non fosse mai successo. Come se i nostri leader non avessero chiesto la nostra morte. Come se il nostro presidente non ci avesse avvertito che la sua pazienza con noi si stava “esaurendo ” (2) – una minaccia che implicava che sarebbero accadute cose brutte una volta esaurita la pazienza. Come se conduttori di telegiornali come Don Lemon non avessero detto che meritavamo di morire di fame e che non avremmo dovuto entrare in un negozio di alimentari (3), (4). Ma queste cose le hanno dette, e la famiglia e gli amici ci hanno respinto di conseguenza.

L’ignoranza è tuttora presente

È sorprendente che ancora oggi, con tutto quello che sappiamo con certezza sui vaccini, la guerra contro i non vaccinati continui in molti settori e che, mentre la compassione sta lentamente tornando in auge, l’ignoranza delle nozioni di base sia ancora abbondante. Come si legge in un articolo di MSN del 21 gennaio 2022 (5):

“Sembra che ci sia una guerra contro i non vaccinati a causa del recente aumento dei casi di Covid-19 dovuti alla variante Omicron, più trasmissibile… A partire dall’anno scorso, il governo austriaco ha imposto restrizioni esclusivamente alla popolazione non vaccinata del Paese, in quanto molte persone si sono chieste perché coloro che si sono vaccinati debbano affrontare le stesse restrizioni di coloro che hanno scelto di non farlo… Sono favorevole a incoraggiare le persone a vaccinarsi; ho fatto il vaccino e il richiamo immediatamente quando sono stati resi disponibili nella mia comunità… Ma mi chiedo: quanto è necessaria questa guerra ai non vaccinati? Che cosa succederebbe se una persona decidesse di rinunciare al vaccino perché ha condizioni mediche preesistenti, perché teme semplicemente per la propria vita o perché non ha le conoscenze necessarie perché il governo è troppo impegnato a costringere e spaventare le persone invece di informarle veramente?”

Purtroppo, l’autore del pezzo di MSN sembra convinto che se solo ai riluttanti venisse fornita la scienza, i dati, capirebbero perché i vaccini sono così necessari, quando la realtà è che la scienza e i dati sono stati alla base del nostro rifiuto fin dall’inizio. Finché non riconosceranno la realtà, non saremo mai in grado di vederci chiaro.

L’autore di MSN ritiene inoltre che la mancanza di incentivi finanziari sia alla base di una certa esitazione nei confronti del vaccino (6):

“Se a una persona viene data la possibilità di scegliere tra andare al lavoro o al centro di vaccinazione, sceglierà semplicemente l’opzione in cui c’è denaro. Questa è la realtà. Se può andare al centro di vaccinazione e gli viene promessa la paga giornaliera, perché non dovrebbe vaccinarsi, giusto?”

Questa “ingenuità” ignora la realtà che innumerevoli persone hanno sacrificato la propria carriera rifiutando il vaccino. Per la maggior parte di noi, non si è mai trattato di una mancanza di incentivi finanziari. Si trattava dei pericoli reali che i vaccini comportano, pericoli che “le autorità” non hanno ancora pienamente riconosciuto.

Prima sono venuti per i non vaccinati. Ora verranno per voi

Fin dall’inizio, io e molti altri abbiamo avvertito che la demonizzazione dei non vaccinati era una tattica di guerra estremamente pericolosa. In un articolo di Townhall dell’agosto 2021, Wayne Allyn Root ha scritto (7):

“È tempo di suonare l’allarme. È ora che io reciti la parte di Paul Revere: ‘I tiranni e i dittatori comunisti stanno arrivando!’ … Arriveranno prima per gli americani non vaccinati. Siamo nel 1938. Sono un ebreo. Ora capisco solo un po’ come ci si sentiva a essere ebrei nel 1938… prima dell’Olocausto… Questo è solo l’inizio. Da qui in poi sarà molto peggio. Innanzitutto, “i documenti”. I vaccini obbligatori e i passaporti per i vaccini sono proprio come nel 1938, quando la Gestapo chiedeva documenti a tutti i tedeschi. I repubblicani chiedevano “documenti” agli immigrati che si erano introdotti nel nostro Paese… I repubblicani chiedevano “documenti” una volta ogni due anni per le elezioni federali, per dimostrare il diritto di voto. I democratici hanno detto: “No, questo è razzismo”. Ora i democratici vogliono che i cittadini americani, non gli stranieri illegali, non i criminali, ma i patrioti nati in questo Paese, producano documenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7… Agli ebrei non sono stati iniettati farmaci sperimentali dal depravato governo nazista? Non è stata questa una parte fondamentale dei processi di Norimberga? Che nessun governo avrebbe mai più potuto iniettare farmaci sperimentali nel corpo di cittadini non consenzienti? Non è forse un diritto umano fondamentale? … Vaccinare con la forza agli americani che non lo vogliono. È il 1938″.

Root prosegue descrivendo il destino degli ebrei negli anni precedenti l’Olocausto. Erano chiusi in casa. Era loro impedito di lavorare. Le loro attività erano considerate “non essenziali”. Non potevano viaggiare. Dovevano indossare una vistosa stella gialla sui vestiti, in modo da poter essere facilmente identificati e presi di mira per le manifestazioni pubbliche di odio. I libri ebraici venivano bruciati – questa era la versione del 1938 della censura e della deplorazione online.

“Prima sono venuti per i non vaccinati. Fidatevi di me: La prossima volta verranno per voi“, ha detto Root. E, in effetti, nelle ultime settimane abbiamo assistito alla messa in scena di un’altra festa dell’odio inventata. Questa volta, la comunità gay è il nemico e il bersaglio designato.

I rapporti omosessuali sono stati identificati come la fonte principale di un’epidemia globale di vaiolo delle scimmie. Quasi tutti gli articoli che parlano dei focolai lo citano. È così che inizia. Sarei molto sorpreso se la comunità gay non venisse presa di mira per essere esclusa, derisa e attaccata nelle prossime settimane e mesi.

Un numero sufficiente di persone avrà imparato la lezione di umiltà evidenziata dalla Dunham? Avranno riconosciuto abbastanza cognitivamente l’errore dei loro modi, o cadranno ancora una volta nella trappola? Solo il tempo potrà dirlo. Alla fine del febbraio 2021, Nick Cohen del Guardian ha avvertito che “è solo una questione di tempo prima che ci si accanisca contro i non vaccinati” (8).

Alla fine di aprile 2021 Michael J. Stern, editorialista di USA Today, chiedeva di evitare pubblicamente gli esitanti al vaccino, definendoli “capsule di Petri” di malattie letali (9), e a luglio dello stesso anno il conduttore della CNN Don Lemon chiedeva restrizioni brutali contro i non vaccinati per costringerli a adeguarsi (10) – anche se le restrizioni erano indistinguibili da una condanna a morte.

Con la Covid, ci sono voluti appena due mesi perché la società passasse dal “siamo tutti coinvolti” a dichiarare metà della popolazione subumana.

Vediamo quanto tempo ci vorrà prima che i media inizino a chiedere la segregazione forzata dei gay per proteggerci dal vaiolo delle scimmie. Spero che non accada, ma a giudicare dall’efficacia del lavaggio del cervello, che fa sì che la gente si beva narrazioni chiaramente assurde, il rischio c’è sicuramente.

Momenti di insegnamento

A metà gennaio 2022, l’editorialista del Los Angeles Times Michael Hiltzik “ha rinforzato il concetto che la gente dovrebbe prendere in giro i non vaccinati che sono morti a causa del coronavirus”, ha riferito Fox News (11). Hiltzik ha detto alla CNN:

“Molti di loro hanno promosso politiche sconsiderate e pericolose e… hanno portato con sé persone innocenti. Ognuna di queste morti è un momento di insegnamento e, sfortunatamente, non abbiamo imparato la lezione che dovremmo imparare da loro“.

Chiaramente, Hiltzik non ha ancora vissuto il momento di chiarezza descritto da Dunham. Invece, insiste sul fatto che “prendere in giro gli anti-vax è macabro… ma necessario“. La sua rubrica sul Los Angeles Times (12) con lo stesso titolo mostra una foto di Kelly Ernby sorridente, con una croce al collo. Ernby, membro del GOP (Great Old Party, Partito Repubblicano, N.d.T.) della Contea di Orange, è morta per complicazioni da Covid nel gennaio 2022, dopo essersi opposta all’obbligo vaccinale.

“Come dovremmo reagire alle morti dei non vaccinati?”. Hiltzik ha scritto (13). “Da un lato, un segno distintivo del pensiero civile è il senso che ogni vita è preziosa. Dall’altro, coloro che hanno deliberatamente ignorato i sobri consigli medici rifiutando un vaccino che notoriamente riduce il rischio di gravi malattie causate dal virus, compreso il rischio per gli altri, e finiscono in ospedale o nella tomba, possono essere considerati come se avessero ricevuto la loro giusta mercede“.

L’aver preso di mira Ernby, repubblicana e chiaramente cristiana, sa tanto di vendetta politica quanto di superiorità morale mal riposta. Secondo Hiltzik, un comportamento civile nei confronti dei non vaccinati che muoiono cancella il danno fatto agli altri, e quel danno non dovrebbe essere cancellato ma piuttosto sottolineato.

Ironicamente, alla fine, si sta condannando al destino che augura agli altri perché, alla fine, la verità diventerà di dominio pubblico e tutti riconosceranno il danno fatale inflitto dall’uso di questa tecnologia sperimentale di trasferimento genico. Probabilmente la derisione non sarà l’unica punizione che verrà inflitta una volta che la massa critica si sarà risvegliata.

Per alcuni, la trance ipnotica è ancora profonda

Alcuni, come Dunham, riconoscono la fallacia del loro pensiero e chiedono un cambiamento. Altri, come Hiltzik, hanno subito un lavaggio del cervello così profondo da non riuscire a collegare i puntini e a capire che un “vaccino” che non previene l’infezione o la diffusione non potrà mai proteggere gli altri.

Quindi, coloro che fanno il vaccino non sono più rispettosi degli altri di coloro che non lo fanno. Entrambi presentano lo stesso rischio per gli altri. E se entrambi presentano lo stesso rischio, perché deriderne uno e non l’altro? È più che irrazionale, ma questa è la mente di coloro che sono sotto l’incantesimo ipnotico della formazione di massa. Sono incapaci nel peggiore dei modi, incapaci di vedere la realtà.

Il giornalista scozzese Andrew Neil è un altro di quelli che sembrano essere stati catturati dalla miopia della formazione di massa. Nel dicembre 2021, si è scagliato contro i “cinque milioni che rifiutano i vaccini” della Gran Bretagna, affermando: “Ci mettono tutti a rischio di ulteriori restrizioni ” (14) .

Ha poi descritto quanto sia stato facile e veloce estrarre il passaporto per il vaccino in un ristorante. Davvero pochi secondi. “Un inconveniente davvero minimo”, ha detto, aggiungendo: “C’era un senso di sicurezza nel sapere che tutti gli altri commensali avevano dimostrato di essere completamente vaccinati, o erano risultati negativi molto recentemente, o avevano contratto il virus e si erano ripresi”.

Si sentiva al sicuro, dopo essersi sottoposto a questo rituale del tutto inutile, nonostante riconoscesse che la vaccinazione “non è infallibile” e che “le persone vaccinate possono ancora contrarre e trasmettere il virus”. Questo è il potere dell’ipnosi. Anche quando vedeva i puntini, non riusciva a collegarli per trarre una conclusione razionale.

Nuova procedura: combattere la “disinformazione” con la disinformazione

La propaganda e le false informazioni con cui siamo stati bombardati negli ultimi due anni e mezzo sono davvero senza precedenti. Ormai non passa giorno che non sia quasi identico alla trama del romanzo distopico di Orwell, “1984”. Uno degli ultimi esempi dell’ipocrisia e delle false narrazioni dei media è l’articolo dell’Associated Press “Conspiracy Theorists Flock to Bird Flu, Hatch Lies” (15) , pubblicato il 17 maggio 2022. L’AP mi prende specificamente di mira, affermando (16)

“Anche se i dettagli possono variare, le teorie cospirazioniste sull’influenza aviaria parlano tutte di sfiducia nell’autorità e nelle istituzioni, e del sospetto che non ci si possa più fidare di milioni di medici, scienziati, veterinari, giornalisti e funzionari eletti in tutto il mondo. Gli americani capiscono chiaramente che il governo federale e i principali media hanno mentito loro ripetutamente e sono completamente corrotti dalle aziende farmaceutiche”, ha dichiarato il dottor Joseph Mercola, un osteopata le cui affermazioni screditate sui vaccini, le mascherine e il coronavirus lo hanno reso una fonte importante di disinformazione sulla Covid-19. L’interesse di Mercola per l’influenza aviaria risale ad anni fa. Un libro del 2009 in vendita sul suo sito web, che Mercola usa per vendere rimedi naturali non provati per la salute, è intitolato “La grande bufala dell’influenza aviaria””.

La “verifica dei fatti” fornita per dimostrare che ho pubblicato “affermazioni screditate sui vaccini” è un tentativo di confutazione della mia affermazione che “Le persone possono essere più suscettibili a gravi malattie da Covid-19 dopo essere state vaccinate“.

Il fact check afferma che “le ricerche hanno dimostrato che i vaccini Pfizer e Moderna sono efficaci al 95% nel prevenire la malattia Covid-19” e che “gli esperti dicono che ci sono prove “abbondanti” che le persone che si vaccinano non si ammalano di più se in seguito contraggono il virus”.

Prima di tutto, non sono state citate fonti di esperti, quindi quali siano le “prove abbondanti” che dimostrano che non sarete più suscettibili di contrarre infezioni gravi dopo il vaccino, è un’ipotesi che non si può fare. In secondo luogo, e principalmente, tutti sanno che l’efficacia dei vaccini non si avvicina al 95%. Persino i media mainstream e i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno ammesso che l’efficacia era esagerata e che si riduce rapidamente.

La verità può essere lenta, ma prevarrà

Nella migliore delle ipotesi, il vaccino Moderna ha avuto un’efficacia del 94,5% contro l’infezione sintomatica da Delta PER DUE SETTIMANE, prima di diminuire (17). L’efficacia di Pfizer contro Delta è stata più bassa all’inizio ed è diminuita più precipitosamente. Contro Omicron, il vaccino di Pfizer ha una protezione del 65,5% tra le settimane 2 e 4 dopo la seconda dose, e solo dell’8,8% alla 25a settimana. Il vaccino di Moderna inizia con il 75,1% alle settimane 2-4, per poi scendere al 14,9% alla 25a settimana.

Eppure l’AP non si fa scrupoli a fare riferimento a quella che è ormai una disinformazione ben riconosciuta per “dimostrare” che sono screditato e che loro sono “corretti”. In realtà, il fact check a cui fanno riferimento dimostra solo che stanno usando la disinformazione per combattere la verità.

Questo è già abbastanza grave, ma queste falsificazioni vengono poi usate per fare il lavaggio del cervello al pubblico e indurlo a odiare chi dice la verità e chiunque faccia anche solo notare le discrepanze nella narrazione. È un percorso pericoloso, e lo stiamo ancora percorrendo.

Allo stesso modo, quando i fatti alla fine schiacciano le autorità che hanno diffuso propaganda non scientifica, la risposta in scatola è che “la scienza si evolve e noi seguiamo la scienza”. In realtà, però, è stato dimostrato che si sbagliavano, ma si rifiutano di ammetterlo. Quindi, “danno la colpa” alla “scienza in evoluzione”, senza mai spiegare come i “divulgatori di disinformazione” avessero questi dati, presumibilmente nuovi, mesi – o anche o anni – fa.

Anche se la guerra in cui ci troviamo attualmente utilizza l’informazione al posto delle munizioni convenzionali, sono comunque in gioco delle vite. Le persone perdono la vita perché le bugie sulla salute sono spesso letali. Alla fine, credo che la verità vincerà, perché le bugie attualmente raccontate sono semplicemente troppo distruttive.

Link: https://www.theepochtimes.com/the-war-against-the-unvaxxed-will-not-be-forgotten_4514945.html?utm_source=healthnoe&utm_campaign=health-2022-06-15&utm_medium=email&est=HRgMDeU0xA%2FFFdgb9e4h2qFQ3t9z%2BasVAdjxoDpW0vIpRCWMcuGGXApEy8i%2BAOoOgqiExg%3D%3D

Scelto e tradotto da Arrigo de Angeli per ComeDonChisciotte