La fede religiosa può essere “spenta” dalla stimolazione magnetica transcranica, secondo gli scienziati

Molti di noi hanno forti convinzioni religiose. Le religioni sono fondamentali non solo per gli individui, ma sostengono intere società, impedendo l’autodistruzione e tenendo sotto controllo i comportamenti perversi e antisociali.

La religione è un legame effimero tra gli esseri umani e Dio, un legame privato e diretto che, paradossalmente, è mediato da antiche tradizioni e pratiche di gruppo nelle case di culto. Le persone hanno creduto in esseri soprannaturali per tutta la storia dell’umanità:

Possiamo porre una domanda: il legame invisibile tra il fedele e Dio può essere reciso da qualcuno in possesso degli strumenti forniti dagli ultimi progressi scientifici?

La risposta potrebbe essere inquietantemente affermativa. Alcuni scienziati guidati dal dottor Colin Holbrook dell’UCLA hanno compiuto uno studio pluriennale per scoprire come bloccare “le credenze religiose e i pregiudizi di destra”. Hanno applicato una stimolazione elettromagnetica diretta al cervello per alterare le credenze umane, in particolare per spegnere la fede in Dio.

Il dottor Holbrook ha condotto per molti anni ricerche approfondite su questo tema. Egli ha descritto come la stimolazione elettromagnetica della corteccia frontale (parte anteriore del cervello) “diminuisca sperimentalmente la convinzione dichiarata di credere in Dio”:

Dopo l’utilizzo di un dispositivo appositamente realizzato, gli scienziati avevano riportato una riduzione significativa delle credenze espresse in idee religiose positive:

Credenza religiosa: Abbiamo poi testato gli effetti della TMS sull’approvazione delle credenze religiose in seguito al ricordo della morte. Con una tendenza marginale, la credenza religiosa complessiva dichiarata (comprese le credenze positive e negative) è stata ridotta nella condizione TMS rispetto alla condizione sham 2,95 vs 4,26. Come previsto, questo cambiamento è stato determinato da una riduzione significativa della credenza espressa in idee religiose positive. I partecipanti alla condizione TMS hanno riportato una media del 32,8% in meno di convinzione nelle idee religiose positive.

Uno studio poco etico: Gli autori avevano mentito ai soggetti

Questo è uno studio estremamente immorale! Nel reclutare i soggetti, il dottor Holbrook aveva mentito sullo scopo dello studio (usare le onde elettromagnetiche per ridurre la fede in Dio) e aveva offerto ai partecipanti 25 dollari promettendo attività “apparentemente non correlate”:

I laureandi sono stati reclutati per uno studio, apparentemente consistente in una serie di misure non correlate, in cambio di 25 dollari.

Ora, come sappiamo, per le persone religiose abbandonare la fede in Dio è una blasfemia e comporta il rischio di andare all’inferno, di essere emarginati e così via.

Se fossi un partecipante ad uno studio in cui una mia fede profondamente radicata fosse messa in pericolo dagli esperimenti elettromagnetici di scienziati sconsiderati, sarei piuttosto indignato.

Il lavoro continua – sponsorizzato dall’Aeronautica Militare degli Stati Uniti!

Per anni Holbrook ha continuato a lavorare sulla “neuromodulazione religiosa” e sulle onde elettromagnetiche per ridurre le credenze indesiderate (per lui e per i suoi sponsor), come la fede religiosa e il “pregiudizio”.

Nel suo lavoro del 2018 “Continuous Theta Burst Stimulation of the Posterior Medial Frontal Cortex to Experimentally Reduce Ideological Threat Responses” (Stimolazione continua del Theta Burst della corteccia frontale mediale posteriore per ridurre sperimentalmente le risposte alle minacce ideologiche) aveva ulteriormente sviluppato i metodi per ridurre i pregiudizi di gruppo e le credenze religiose.

Questa è la descrizione di come venivano applicate le onde elettromagnetiche:

Ecco come appariva il dispositivo (si noti anche lo sguardo posseduto della ricercatrice e la faccia triste del soggetto, come se avesse una premonizione):

Il risultato era stato, infatti, una drastica riduzione delle credenze religiose:

Sempre in linea con le previsioni, i partecipanti che hanno ricevuto la cTBS hanno riportato in media il 32,8% in meno di convinzioni religiose positive (M = 3,05, SD = 1,92) rispetto ai controlli.

Indovinate chi aveva sponsorizzato questo lavoro?

Ricercatori altamente partigiani

I ricercatori che lavorano alla “neuromodulazione delle credenze religiose” sono partigiani politici estremisti. Si consideri l’articolo del Dr. Holbrook del 2020, da allora cancellato (chissà perché?) ma fortunatamente conservato dall’archivio Internet:

Alcune perle di questo ricercatore ideologo di sinistra:

Se, come suggerisce l’ampia e crescente mole di prove sopra descritte, i conservatori sono davvero più reattivi alle minacce e più creduloni nei confronti delle presunte minacce, allora un ambiente mediatico polarizzato in cui i conservatori sono inondati di disinformazione sulle minacce esterne al gruppo può creare le condizioni per il fiorire dell’estremismo di estrema destra. In effetti, i livelli di conservatorismo seguono l’intensità della credenza nelle teorie cospirative.

L’autore non è incline alle sottigliezze. Non gli viene in mente di verificare se esistano teorie cospirative di sinistra, minacce reali, una stampa isterica di sinistra che vede “minacce alla democrazia” dietro ogni albero, e così via.

Tuttavia, questi sperimentatori ossessionati dall’ideologia lavorano duramente per sviluppare una tecnologia in grado di disattivare le credenze religiose e le ideologie di destra indesiderate. Nel farlo, sono sponsorizzati dal governo degli Stati Uniti (Air Force).

L’uso di fondi governativi per indebolire con sistemi elettromagnetici il libero esercizio delle credenze religiose di ignari soggetti sperimentali contraddice i dettami del Primo Emendamento:

Tale violazione non sembra preoccupare nessuna delle persone coinvolte.

Riflessioni finali

Non sono una persona religiosa. Sono agnostico. Ho provato a leggere i libri sacri per capire se dovevo adottare una particolare religione. I libri mi hanno lasciato un’impressione duratura e hanno favorito il mio rispetto per la religione e il suo ruolo nella storia, ma non sono pronto ad adottarne una in particolare. Mi rendo conto che l’esistenza o la non esistenza di Dio non è dimostrabile per la definizione stessa di Dio.

Tuttavia, rispetto e sostengo pienamente il diritto di ogni uomo di crearsi un legame con Dio. Questo legame dovrebbe essere libero da ideologi della scienza impazziti che cercano di manipolarlo con l’uso subdolo di dispositivi elettromagnetici e di tangenti da 25 dollari date con falsi pretesti.

Il materiale di cui sto parlando è a dir poco folle. Se una persona appena conosciuta mi avesse detto che gli scienziati usano le onde elettromagnetiche per spegnere la fede in Dio, avrei potuto liquidare questo suggerimento come un discorso folle. Evoca immediatamente cappelli di carta stagnola (che non funzionerebbero a causa della bassa frequenza di 50 Hz del segnale) e altri artefatti della malattia mentale.

Eppure, eccoci qui: ricercatori ossessionati dall’ideologia come il dottor Holbrook conducono studi scientifici sperimentali che riescono a spegnere la fede religiosa e altre convinzioni fondamentali nella metà dei soggetti. Il governo degli Stati Uniti sponsorizza questi studi. Nessuno fa domande.

Igor Chudov

Fonte: igor-chudov.com

Link: https://www.igor-chudov.com/p/religious-faith-can-be-turned-off?utm_source=profile&utm_medium=reader2

06.04.2024

Scelto e tradotto da Markus per comedonchisciotte.org