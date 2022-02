Irlanda, che amore questo passaporto sanitario!

DUBLINO, IRLANDA. Dove me ne vado oggi? Posso andare da F. X. Buckley, la bisteccheria piu’ antica di Dublino o al Porter House, a farmi una bella pinta di Guinness. Posso andare al centro a Temple Bar e godermi una bella pinta mentre converso amabilmente con altri no-vax seduto dentro un pub. Posso andare in un club, qui le discoteche le chiamano “clubs”. Discoteca, e’ un luogo dove tante persone si riuniscono e ballano, si servono drinks e si puo’ trovare qua e là un pusher per qualcosa extra ed illegale, lo spiego per i lettori italiani che forse hanno dimenticato questi luoghi. Personalmente, non mi sono mai piaciute le discoteche, sin da ragazzo, troppo rumore, troppa gente, troppo caldo, ci andavo tanti anni fa… solo per le ragazze. Le discoteche non mi piacciono, ma allo stesso tempo, in Italia e’ praticamente proibito avere una discoteca, il gentile governo italiano ha regalato questa meraviglia al suo popolo, il proibizionismo. Quindi oggi in Italia se sei giovane e ti vuoi divertire, devi chiedere alla mafia ed andare in qualche rave party illegale. Pero’ torniamo a me.

Dove vado oggi? Me ne vado a mangiare in una pizzeria Italiana! Me ne vado al Manifesto ottima pizza napoletana, me ne vado a Dolce Sicily in Dawson’s Street a prendere un cannolo, seduto dentro e poi mi prendo un cappuccino, lo prendo al banco, lo inizio a bere li e poi mi siedo accanto ad un tavolino! Anche io non potevo sedermi dentro prima, ma adesso posso! L’Irlanda, ex colonia britannica odia e detesta il suo vecchio dominatore, ma geopoliticamente imita il Regno Unito sempre. Tolgono le restrizioni in Regno Unito, l’Irlanda ha seguito immediatamente. L’Irlanda imita il suo vecchio ‘bullo’ soprattutto per il confine in Irlanda del Nord, dove la Repubblica D’Irlanda si incontra con il Regno Unito e dove non esiste praticamente un vero e proprio confine. Mentre guidi in quell’area, ad un certo punto i cartelli cambiano colore, non ci sono piu’ KM ma Miglia indicate, se no non ti accorgeresti di essere in Ulster.

Tornando a me… me ne vado a Howth sul mare, in un ristorante col nome un po’ disgustoso, “The Bloody Stream” dove pero’ fanno un ottimo Fish and Chips, merluzzo in pastella fritto con patatine fritte, gnam! Fanno anche un ottimo salmone cajun (salsa creola) molto saporito. Oppure me ne vado a mangiare il migliore hamburger di Dublino, mi vado a sedere dentro Bunsen, uno dei Bunsen, ce ne sono diversi. Quando mi siedo sulla sedia, voglio sentire il mio peso che si abbandona sul legno o ferro, e voglio sbracarmi come non ho mai fatto nella storia!

Come mai io, no-vax, no-mask, no-caxx… posso fare tutte queste cose? Perche’ non vivo nel Vaccistan (termine coniato dall’ottimo Paolo Borgognone), io vivo in Irlanda da quasi 10 anni. Ma non fatevi ingannare dalle apparenze, come vedete dal video allegato, tentano sempre di spingere per controllarci con catene digitali e manette elettroniche. Che carini!

Un passaporto elettronico che con i COLORI vi dice quanto siete al sicuro. Verde e’ ok! I tuoi diritti sono validi e li puoi esercitare. Con l’Arancione, be’ devi correre a farti il test! Test Test Test, non importa che un certo… come si chiamava, ah si! Kary Mullis, che era un surfista professionista che ha persino preso il nobel per il Surf… be questo tizio no-vax, no-mask, no-surf… scusate, l’ultima e’ una bufala visto che ha vinto il nobel per il Surf! Comuque sto sciagurato surfista diceva che non bisogna usare il test per trovare malattie, be’ semplicemente perche’ quello che trova non e’ detto che ti fara’ male (parole sue). Questo test carino carino, ti scatta una fotografia al DNA delle mucose, e se vede il “brutto ceffo” Covid, diventa postivo… peccato … che quando scatta la foto, il test non sa se il virus e’ vivo o e’ morto… che e’ esattamente quello che diceva Mullis. Un altro sciagurato chiamato Bakhdi, ha persino detto che se tarassimo il PCR test sulla tubercolosi, un sacco di gente oggi sarebbe positiva, anche se non abbiamo piu’ problemi con questa malattia da decenni. Essere positivi a questo test, non significa nulla di nulla.

Ma oggi lo usiamo come semaforino carino carino che decide se abbiamo diritti fondamentali o no. Per il nostro bene. Mi sono dimenticato del colore rosso, be quello e’ collegato direttamente con l’ufficio di De Luca in Campania, il quale subito manda squadre di Carabinieri coi lanciafiamme… scusate, il sarcasmo mi ha dato alla testa. In Irlanda i politici non si sarebbero mai permessi di rivolgersi al popolo come certi disgustosi bulli che abbiamo in Ita… Vaccistan. Gentaglia come De Luca, Zaia o Zingaretti, non potrebbero mai esistere in un luogo anglosassone, verrebbero “divorati” dal popolo infervorato, com’e’ giusto che sia in una democrazia. Un consiglio per i politici di Vaccistan, usando lo stesso tono degli stessi: “Prima che parli al popolo sciacquati la bocca e porta rispetto. Stai composto, educato.” come coi bambini disubbidienti.

Auguro ai lettori una buona visione con questo schifo di video.

Post Scriptum

Andando sul sito segnalato su questo video www.healthpassportireland.ie si viene rimandati a questa pagina:

Si nota che il sito non si chiama piu’ “Ireland”, Irlanda scompare per dare spazio a “Worldwide” = Globale. Spero che gli irlandesi abbiano notato questo dettaglio non da poco.

