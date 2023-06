IL GOVERNO IRLANDESE PROPONE L’ABBATTIMENTO DI 200.000 MUCCHE PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI CLIMATICI

AVVISO PER I LETTORI: Abbiamo cambiato il nostro indirizzo Telegram. Per restare aggiornato su tutti gli ultimi nostri articoli iscriviti al nostro canale "Ultime Notizie"

Di Rhoda Wilson, expose-news.com

Un documento interno, documento informativo del Dipartimento dell’Agricoltura, rivela che è necessario un budget di 200 milioni di euro per abbattere 65.000 mucche ogni anno per tre anni per raggiungere gli obiettivi climatici, ovvero 195.000 mucche in totale.

L’abbattimento di 200.000 vacche da latte irlandesi è il modo sbagliato per raggiungere gli obiettivi climatici dell’Irlanda, ha affermato il presidente di Macra na Feirme, Elaine Houlihan. Macra ha creato una piattaforma che permette di ascoltare la voce dei giovani agricoltori. Houlihan ha descritto il rapporto che conteneva la proposta come un “rapporto istintivo completo”.

Houlihan ha anche sottolineato: “Qualcuno ha fatto un passo indietro e ha esaminato seriamente quali segnali inviano questi rapporti incentrati sugli abbattimenti a giovani agricoltori che stanno valutando di entrare nel settore? L’Irlanda e l’Europa prendono sul serio il rinnovamento generazionale?

Qualsiasi piano per abbattere la mandria da latte irlandese deve essere volontario, ha avvertito l’Irish Creamery Milk Suppliers Association (“ICMSA”). L’ICMSA è un gruppo di pressione che rappresenta tutti gli agricoltori in Irlanda, in particolare latticini e bestiame.

Martedì il presidente dell’ICMSA Pat McCormack ha dichiarato a Newstalk Breakfast: “Se deve esserci un programma, deve essere un programma volontario. Questo è assolutamente fondamentale perché non avrebbe senso selezionare dei numeri a un individuo che ha preso in prestito con un enorme impegno finanziario finalizzato al raggiungimento di un determinato obiettivo che poi gli viene tolto”.

Ciò che gli allarmisti climatici e coloro che cercano di trarre profitto dall’agenda si rifiutano di riconoscere è che la narrativa bestiame/metano è un’idea sbagliata. I sostenitori dell’agenda climatica ritraggono costantemente le mucche mentre pompano ulteriore metano nell’atmosfera. Questo semplicemente non è vero. Il metano del bestiame ruminante è praticamente irrilevante come gas serra. E il metano del bestiame fa parte del ciclo del carbonio biogenico che esiste dall’inizio della vita.

Ciò che anche gli allarmisti climatici e coloro che cercano di trarne profitto si rifiutano di riconoscere è che l’agricoltura è fondamentale non solo per evitare che le popolazioni muoiano di fame, ma è anche vitale per i mezzi di sussistenza e le economie. L’Irlanda ha a lungo fatto affidamento sull’agricoltura, insieme agli investimenti multinazionali, per guidare la sua economia. I marchi irlandesi di carne bovina e lattiero-casearia come Kerrygold e Pilgrims Choice sono tra le sue esportazioni di maggior successo. Le mucche, tuttavia, ora rappresentano qualcos’altro: la politica e l’avidità di una “crisi climatica” fabbricata.

Nel novembre 2021, più di 100 paesi si sono impegnati a ridurre le emissioni di metano del 30% entro il 2030 alla

COP26 di Glasgow in un’iniziativa avanzata da Stati Uniti e UE. Il governo irlandese avrebbe dovuto svelare i suoi piani di emergenza climatica settore per settore nella prima settimana di novembre e stava prendendo in considerazione una riduzione dal 21% al 30% delle emissioni di carbonio del settore agricolo.

Prima della presentazione dei piani settore per settore, KPMG ha esaminato quattro scenari, concludendo che l’Irlanda rurale avrebbe dovuto affrontare una botta di 4 miliardi di euro per l’economia e la perdita di oltre 56.000 posti di lavoro se il governo avesse optato per l’obiettivo del 30%.

Ha anche avvertito che un taglio del 30% richiederebbe un taglio del 20% del numero di bovini, del 22% della mandria da carne e del 18% della mandria da latte. Con 6,5 milioni di bovini nel paese secondo i dati ufficiali dell’Ufficio centrale di statistica, ciò equivale a una riduzione di 1,3 milioni della mandria nazionale.

L’obiettivo inferiore del 21% significherebbe una riduzione di circa il 5%, o 325.000 bovini, secondo l’analisi KPMG.

Nel luglio dello scorso anno, il governo ha annunciato obiettivi settoriali vincolanti per ridurre le emissioni complessive di carbonio del 51% entro il 2030. Il settore agricolo dovrà ridurre le emissioni del 25% entro il 2030. I trasporti dovranno ridurre le emissioni del 50% e gli edifici commerciali e pubblici del 40%.

Tim Cullinan, il leader dell’Associazione degli agricoltori irlandesi (IFA), ha affermato che l’obiettivo riguardava la sopravvivenza del governo piuttosto che la sopravvivenza dell’Irlanda rurale. “Questo è un colpo potenzialmente devastante per l’agricoltura e l’economia rurale irlandesi”, ha affermato.

L’ICMSA ha definito l’accordo una “svendita” che renderebbe molte aziende agricole insostenibili. Tagliare le emissioni di un quarto porterà alla bancarotta molte aziende agricole e potrebbe costringere all’abbattimento di centinaia di migliaia di mucche.

In precedenza, il governo aveva incoraggiato i produttori di latte ad espandersi per sfruttare la fine delle quote latte dell’Unione europea. Gli agricoltori hanno investito in nuove attrezzature e la mandria da latte è cresciuta di quasi la metà nell’ultimo decennio. Burro, formaggio e altri prodotti irlandesi – il 90% viene esportato – riempiono gli scaffali dei supermercati di tutto il mondo.

“Si parlava solo di ciò che la produzione casearia poteva offrire all’economia e alla società e lo abbiamo fatto a palate. Ora è diventato il cattivo ragazzo”, ha detto McCormack l’anno scorso. “L’atmosfera è estremamente frustrante. È molto difficile da quantificare, ma ci sarà un aumento dei costi e una riduzione della produzione”.

