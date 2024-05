Ballando il Khorumi in Rustaveli Avenue

In alternativa, è possibile effettuare un bonifico bancario (SEPA) utilizzando il nostro contoTitolare del conto: Come Don ChisciotteIBAN: BE41 9674 3446 7410BIC: TRWIBEB1XXXCausale: Raccolta fondi

Il Khorumi, scrive Elene Kintsurashvili, analista di programmi del German Marshall Fund (GMF), in un post in cui commenta un video di giovani georgiani che ballano in un parco vicino a Rustaveli Avenue, la strada principale della capitale georgiana Tbilisi, “è un capolavoro assoluto”. Poiché la Georgia ha visto molte guerre nel corso della sua storia, il Khorumi è un richiamo al passato. Serve a ricordare che per avere la pace, dobbiamo essere pronti alla guerra”.

Solo una rapida verifica per Elene: l’ultima volta che la Georgia era entrata in guerra, nel 2008, non era andata molto bene. Con una forza addestrata ed equipaggiata dagli Stati Uniti di diverse brigate, tra cui decine di carri armati e pezzi di artiglieria sostenuti da una robusta forza aerea, l’esercito georgiano era entrato con la forza nel territorio separatista dell’Ossezia del Sud, dopo che l’allora presidente georgiano Mikhail Saakashvili aveva seguito il consiglio dell’allora segretario di Stato Condoleezza Rice di essere più “decisivo”. Le truppe georgiane avevano attaccato le forze di pace russe, di stanza sul territorio dell’Ossezia del Sud fin dal 1993, uccidendone due e ferendone altre cinque. L’esercito russo aveva risposto, sbaragliando la forza d’invasione georgiana in quattro giorni. Circa 180 soldati e forze di sicurezza georgiane erano stati uccisi, insieme a 224 civili. Centinaia di altre persone erano rimaste ferite.

Allora nessuno aveva ballato il Khorumi.

Il GMF è un think tank americano, apparentemente apartitico, che sostiene di promuovere “la cooperazione e la comprensione tra il Nord America e l’Unione Europea”. Ma, ultimamente, sembra favorire lo scontro e il conflitto piuttosto che il dialogo e la pace. Questo punto è stato sottolineato al Forum di Bruxelles (un evento sponsorizzato dal GMF). Laura Thornton, che supervisiona l’Alliance for Securing Democracy (ASD) del GMF, attraverso la quale il GMF “traccia e analizza le operazioni di influenza maligna, interna ed esterna, che prendono di mira le democrazie di tutto il mondo e costruisce strategie per contrastarle”, ha dichiarato che “il tempo per la democrazia di passare all’offensiva è arrivato da tempo. Ciò richiederà alle democrazie di allearsi, come fanno le autocrazie. Questo richiederà cambiamenti repentini e l’assunzione di rischi”.

Le strade di Tbilisi si sono trasformate nella manifestazione letterale di “cambiamenti repentini e dell’assunzione di rischi” ispirata dal GMF. I giovani georgiani ballano il Khorumi tra una protesta di massa e l’altra, che si sono fatte sempre più violente dall’inizio del mese scorso, quando i partiti dell’opposizione politica georgiana, insieme alle organizzazioni non governative (ONG) occidentali e alle organizzazioni di movimento sociale (SMO) georgiane da loro sponsorizzate, erano scesi in piazza per opporsi alla cosiddetta “legge sugli agenti stranieri”, che imporrebbe a queste ONG e SMO di dichiarare le fonti dei fondi stranieri che ammontano al 20% o più dei loro bilanci.

Poiché queste ONG e queste SMO sono quasi esclusivamente sostenute dalle politiche e dai fondi di organizzazioni come il German Marshall Fund, questa legge metterebbe il pubblico georgiano a conoscenza di chi sottoscrive i programmi che vengono finanziati dalle ONG e dalle organizzazioni non governative georgiane e, cosa forse più preoccupante per il GMF e organizzazioni simili, di quale sia la vera politica dietro questi fondi.

La Thornton ha ricoperto per oltre 20 anni posizioni di leadership all’estero presso il National Democratic Institute (NDI), il braccio operativo del Partito Democratico del National Endowment for Democracy (NED), creato durante l’amministrazione del Presidente Ronald Reagan per fornire una burocrazia palese che gestisse quelle che in precedenza erano operazioni di azione politica segreta organizzate e attuate dalla Central Intelligence Agency. In breve, l’NDI, insieme al suo gemello del Partito Repubblicano, l’Istituto Repubblicano Internazionale (IRI), conduce operazioni di soft-power per il cambio di regime con il pretesto di “costruire la democrazia”.

Non ci sono dubbi: ciò che il GMF, la NED e altre organizzazioni del loro genere stanno facendo oggi in Georgia è un’operazione di cambio di regime volta a rovesciare il partito Georgia Dream al governo. È un assalto frontale alla sovranità georgiana, un insulto a tutti i georgiani e un palese tradimento dei principi di autodeterminazione che sono alla base della comunità globale nell’era delle Nazioni Unite.

Georgia Dream è al potere dal 2012, quando aveva scalzato il Partito del Movimento Nazionale Unito dell’ex presidente Mikhail Saakashvili, che era alla ricerca di un quarto mandato. Sin dall’inizio, Georgia Dream ha chiarito di perseguire una politica in cui la Georgia avrebbe cercato di aderire sia alla NATO che all’Unione Europea (UE), mantenendo al contempo buone relazioni con la Russia, suo vicino a nord.

Fin qui tutto bene.

Il problema, tuttavia, è che il Georgia Dream aveva il marchio “Made in Georgia“. Per i politici di Washington e Bruxelles, la cui missione è assicurare la sottomissione e il rispetto a livello globale del cosiddetto “ordine internazionale basato sulle regole”, creato dagli Stati Uniti nel secondo dopoguerra per imporre e sostenere l’egemonia americana sul mondo, il “Made in Georgia” era una minaccia. Implicava un’effettiva sovranità, spinta fino al desiderio di vivere in pace con la Russia, il più grande vicino della Georgia a nord. In un momento in cui gli Stati Uniti usavano la possibilità di aderire alla NATO e all’UE come esca per attirare le nazioni verso l’attrazione gravitazionale onnicomprensiva dell’Impero Americano, una simile mentalità indipendentista da parte di un potenziale partner era fatale per la causa e doveva essere eliminata.

Il sistema scelto per l’esecuzione capitale di Georgia Dream è stata un colpo di stato mascherato da “democrazia”. Nel corso degli ultimi decenni, la Georgia è stata oggetto di continua assistenza finanziaria da parte dell’Occidente, in gran parte sotto forma di sovvenzioni fornite da ONG occidentali trasferite alle organizzazioni non governative georgiane, Site Management Organization (SMO). Queste SMO erano state apparentemente create per assistere la Georgia nella costruzione delle fondamenta della “democrazia”, che, in questo caso, significava soddisfare le norme e gli standard sociali dell’Unione Europea (UE) per facilitare l’adesione della Georgia all’UE.

Tuttavia, fin dai primi giorni di lavoro di queste SMO, si era verificato uno scontro tra l’agenda progressista e inclusiva della diversità delle SMO e la società georgiana tradizionale e conservatrice, che costituiva la base politica del partito Georgia Dream. I valori tradizionali georgiani, a quanto pare, non erano così accoglienti nei confronti dell’agenda “inclusiva della diversità” promossa dall’UE: in breve, molti georgiani si opponevano all’integrazione delle agende LGTBQ nello spettro politico georgiano.

Ma c’era in gioco un’agenda ancora più grande. Il fondatore di Georgia Dream è Bidzina Ivanishvili, un miliardario georgiano che aveva fatto fortuna con i metalli e le banche russe durante il selvaggio west degli anni Novanta. A causa dei suoi legami commerciali con la Russia, molti in Occidente avevano considerato l’intervento di Ivanishvili nella politica georgiana come un’estensione della politica di sicurezza nazionale russa, cosa che Ivanishvili e i suoi sostenitori hanno sempre negato. La verità, tuttavia, non conta in un mondo governato dalle percezioni. Le percezioni possono essere facilmente gestite, cosa che le Laura Thornton del mondo sanno fin troppo bene. Rimuovere Bidzina Ivanishvili e Georgia Dream dal potere è quindi diventata la politica ufficiale degli Stati Uniti e dell’Unione Europea, attuando un colpo di stato “soft power” orchestrato da ONG e organizzazioni non governative finanziate dall’Occidente.

La metodologia impiegata è stata semplice: inondare di denaro lo spettro sociale e politico georgiano, comprando il sostegno di base tra i giovani georgiani, che sono stati allontanati dai valori tradizionali georgiani con la promessa di ricchezza e potere da parte dell’Occidente. La gioventù georgiana è stata letteralmente reclutata dal GMF, dalla NED e da altre organizzazioni allo scopo di minare la vitalità politica del Georgia Dream Party e del suo sponsor, Bidzina Ivanishvili. Propagandisti professionisti come la Thornton ed Elene Kintsurashvili hanno iniziato a dipingere Georgia Dream e Ivanishvili con i colori della Russia, proclamando qualsiasi iniziativa politica che promulgasse l’idea della sovranità georgiana come nient’altro che propaganda russa. In breve, qualsiasi iniziativa georgiana che non si conformasse completamente agli editti di Washington e Bruxelles veniva attaccata come se fosse unicamente un’estensione del disegno imperiale russo. Il concetto di una Georgia libera e indipendente è stato stroncato dalle élite occidentali, la cui visione della Georgia è quella di uno Stato vassallo che opera a sostegno di una più ampia politica occidentale di contenimento e sovversione della Russia. L’adesione alla NATO e all’UE non è mai stata una proposta realistica. La Georgia era semplicemente uno strumento da usare fino a quando non si fosse rotta, dopodiché sarebbe stata scartata.

I georgiani, quelli che ormai sono assuefatti alla droga della generosità finanziaria occidentale, sono tuttavia ciechi di fronte a questa realtà. Hanno permesso che la Georgia venisse trasformata in una caricatura del suo vero io, una nazione definita da una bandiera che non avrebbe mai potuto sventolare da sola, ma sempre accanto (o sotto) a quella dell’Unione Europea. La bandiera georgiana ha smesso di essere il simbolo di una nazione libera e indipendente ed è diventata un accessorio di abbigliamento, qualcosa da drappeggiare sulle spalle, come una sciarpa o un mantello.

Qualcosa da gettare a terra, come un tappeto, in modo che i giovani georgiani ignoranti possano svilire la loro cultura danzando il Khorumi intorno ai suoi bordi, con i piedi che sollevavano sporcizia e polvere che va a coprire i colori bianchi e rossi, un tempo brillanti, del loro simbolo nazionale, opacizzandoli in un grigio sporco.

Georgia Dream è consapevole di questi disegni occidentali. Pur godendo di una comoda maggioranza parlamentare, la leadership del Partito Georgia Dream ha capito che questa maggioranza potrebbe crollare di fronte ad uno sforzo concertato dell’Occidente e dei suoi tirapiedi georgiani pagati per minare la credibilità del Partito Georgia Dream in vista delle elezioni parlamentari previste per il 26 ottobre 2024.

La situazione per la Georgia e per il Partito del Sogno Georgiano si era aggravata in seguito alla decisione del febbraio 2022 da parte del governo russo di avviare quella che aveva definito un’operazione militare speciale contro l’Ucraina. Come la Georgia, l’Ucraina aveva ricevuto l’invito ad aderire alla NATO nel 2008. Come la Georgia, l’Ucraina era stata attirata fuori dall’orbita russa con la promessa di adesione all’UE. Con l’Ucraina, l’Occidente aveva finalmente ottenuto ciò che voleva: una vera guerra con la Russia, in cui la NATO potesse fare da cuscinetto utilizzando un proxy non NATO. In breve, la NATO avrebbe potuto indebolire la Russia economicamente e militarmente senza assumersi direttamente i rischi normalmente associati ad una guerra. Sarebbe stata l’Ucraina a morire. Tutto ciò che la NATO avrebbe dovuto fare era fornire all’Ucraina armi e denaro.

In quanto potenziale membro della NATO e dell’UE, ci si aspettava che la Georgia si allineasse completamente agli obiettivi strategici dei suoi padroni occidentali. Ma il Partito del Sogno della Georgia, sempre consapevole della necessità di servire innanzitutto i bisogni del popolo georgiano, si era rifiutato di aderire alle sanzioni contro l’economia russa. Questa decisione si è rivelata estremamente vantaggiosa per l’economia georgiana e, per estensione, per il popolo georgiano: in un momento in cui l’economia europea si contraeva a causa del contraccolpo delle sanzioni imposte alla Russia, l’economia georgiana ha goduto di due anni consecutivi di crescita del 10%.

Mentre il piano generale di USA/NATO/UE per la sconfitta strategica della Russia vacillava sia sul palcoscenico economico globale che sui campi di battaglia dell’Ucraina, la Georgia veniva sottoposta a crescenti pressioni affinché si unisse ad entrambi i fronti, sanzionando la Russia e aprendo al contempo un secondo fronte contro la Russia al fine di distogliere risorse militari russe dal fronte ucraino. Il Partito del Sogno della Georgia aveva resistito ad entrambi, desideroso solo di mantenere una crescita economica continua e di evitare un conflitto suicida con la Russia che avrebbe potuto concludersi solo con la rovina fisica della nazione georgiana.

Per il Partito dei Sogni della Georgia, era più vantaggioso per la gioventù georgiana ballare il Kartuli, simbolo del romanticismo e del matrimonio georgiano, piuttosto che il Khorumi.

Per evitare che la Georgia diventasse una terra desolata come l’Ucraina, Georgia Dream ha cercato di livellare il campo di gioco politico all’interno della Georgia, imponendo alle organizzazioni che si ritiene perseguano gli interessi di una potenza straniera di registrarsi come tali, allo scopo di fornire piena trasparenza sulle motivazioni e sulla lealtà di tali organizzazioni nei confronti del popolo georgiano. Per stabilire cosa si intenda per “perseguire gli interessi di una potenza straniera”, la legge promossa da Georgia Dream ha fissato come parametro di riferimento il 20% delle entrate totali ricevute da una determinata organizzazione nel corso di un anno solare come derivanti da fonti straniere. La legge proposta non limita in alcun modo le attività delle organizzazioni così designate: lo scopo della legge è quello di fornire piena trasparenza al popolo georgiano, in modo che potesse essere consapevole del fatto che le questioni e i programmi portati avanti dalle cosiddette ONG e SMO “georgiane” riflettono in realtà disegni stranieri che possono non coincidere con le politiche del governo georgiano.

Non appena il Sogno della Georgia aveva presentato questa nuova legge in parlamento, i partiti di opposizione finanziati dall’Occidente, sostenuti dalle loro ONG e dalle loro SMO finanziate dall’Occidente, erano scesi in piazza a Tbilisi per protestare. Allo stesso tempo, i mercenari georgiani che combattono in Ucraina sotto la bandiera della cosiddetta “Legione Georgiana” avevano iniziato i preparativi per tornare in Georgia, minacciando di aggiungere alle proteste una dimensione militare che avrebbe potuto portare alla guerra civile e al rovesciamento violento del governo georgiano. Georgia Dream, di fronte a una crisi che non aveva previsto, aveva ritirato la legge sulla trasparenza dall’esame.

Questo arretramento di fronte alle avversità può aver salvato la Repubblica di Georgia dalla catastrofe, ma è stato visto come un segno di debolezza dall’opposizione politica georgiana e dai suoi finanziatori occidentali. Di conseguenza, in Georgia sono iniziati ad affluire ancora più soldi allo scopo di accelerare la trasformazione della società civile georgiana, con l’obiettivo finale di permettere all’opposizione georgiana di prevalere nelle elezioni dell’ottobre 2024. Una volta rimosso Georgia Dream dal potere, un nuovo governo georgiano si unirebbe immediatamente alle sanzioni contro la Russia. Inoltre, i confini georgiani verrebbero aperti alla Legione Georgiana e ad altri mercenari sostenuti dall’Occidente, che insieme all’esercito georgiano, potrebbero aprire un secondo fronte contro la Russia attaccando le repubbliche secessioniste dell’Abkhazia e dell’Ossezia del Sud.

Di fronte a questa minaccia, il partito Georgia Dream non ha avuto altra scelta che reintrodurre la legislazione sulla trasparenza dell’influenza straniera. Questa volta, però, Georgia Dream ha compreso la portata e l’entità dell’opposizione che avrebbe dovuto affrontare. Come ogni buon partito al governo, prima di ripresentare la legge ha contato i suoi voti, assicurandosi di avere abbastanza voti non solo per approvarla, ma anche per superare qualsiasi potenziale veto da parte del presidente georgiano, Salome Zourobichvili, un’ex diplomatica che aveva lavorato in Francia e che si è unita fermamente agli obiettivi dell’opposizione politica georgiana e ai loro padroni statunitensi ed europei.

Il problema presentato dalla Presidente Zourobichvili non è di poco conto. La Presidente è stata il comandante in capo delle forze armate georgiane, che, nell’ultimo quarto di secolo, sono state addestrate ed equipaggiate dagli Stati Uniti e dalla NATO. Il 30 aprile si è rivolta all’esercito georgiano in occasione del suo 33° anniversario.

“Mi rivolgo a voi oggi perché sono all’opera forze oscure che tentano di soggiogare un Paese che non è stato possibile mettere in ginocchio alimentando conflitti etnici, accendendo scontri tra fratelli o attraverso la guerra diretta e l’occupazione”, ha intonato la Presidente georgiana. “Oggi, ancora una volta, cercano di dividere la società”.

Per oltre 30 anni, questo Paese e la sua società sono stati uniti attorno a un unico obiettivo.

La prospettiva europea è l’unica strada per la nostra indipendenza, sovranità, identità, diversità, tolleranza, pace e sviluppo.

In questi 33 anni, ci sono state molte crisi, passioni e vari movimenti politici, ma nessuno ha mai messo in discussione questo unico obiettivo.

L’Esercito georgiano sa bene chi è e chi non è il nemico, chi ha cercato di distruggerci e chi ci ha aiutato a formare le moderne forze di difesa. L’Esercito georgiano sa perché abbiamo partecipato alle missioni internazionali e quale contributo abbiamo dato alla sicurezza globale.

Oggi, alcuni vogliono dipingere i nostri alleati e partner trentennali come un partito di guerra sconosciuto e senza volto che trascina la Georgia nel confronto: questo è un grave danno”.

Irakli Kobakhidze, primo ministro della Georgia (e membro del partito Georgia Dream), ha seguito la presidente sul palco.

“Signor presidente della Camera, signor sindaco della capitale, signor ministro della Difesa, signor comandante delle forze di difesa, generali, ufficiali, sergenti, soldati semplici e caporali, stimati ospiti, signore e signori, benvenuti.

Nel mio saluto non ho volutamente menzionato il precedente oratore [la presidente]. Non permetterò all’esercito georgiano di reagire alle sue dichiarazioni politiche, del tutto inadatte alla giornata di oggi e all’alta carica del presidente. La persona che è ancora legalmente chiamata presidente della Georgia è semplicemente una traditrice del Paese nel vero senso della parola. Tradisce direttamente gli interessi nazionali della Georgia”.

In breve, mentre le strade di Tbilisi si riempivano di agitatori pagati dall’estero che manifestavano contro una legge che avrebbe rivelato fino a che punto era stata svenduta la Repubblica di Georgia ai padroni stranieri, la presidente della Georgia si appellava all’esercito georgiano affinché fosse pronto ad intervenire per conto di quegli stessi partiti stranieri – la cosiddetta “prospettiva europea” e di coloro che avevano contribuito a costruire il moderno esercito georgiano.

E il Primo Ministro georgiano l’aveva definita traditrice per aver pronunciato tali parole di fronte all’esercito georgiano.

La Georgia non aveva mai assistito ad uno spettacolo così pericoloso.

Fortunatamente per la nazione georgiana, i vertici delle forze armate georgiane conoscono bene le relazioni civili-militari e non permetteranno alle forze armate di essere coinvolte in una disputa politica interna. Il problema, tuttavia, risiede nei giovani ufficiali e nei soldati di leva, più suscettibili al fascino del denaro e delle promesse occidentali. Se le proteste in corso contro la legge sulla trasparenza dovessero degenerare nel tipo di violenza che si era visto al Maidan di Kiev nel febbraio 2014, la tentazione di rompere i ranghi e unirsi agli insorti potrebbe essere troppo forte.

E allora la Georgia si ritroverebbe di fronte alla terribile realtà di una guerra civile.

Questo è, ovviamente, il piano generale dell’opposizione georgiana e dei suoi padroni occidentali.

I georgiani non dovrebbero mai dimenticare la loro storia.

Nell’aprile del 1989, il tratto di viale Rustaveli davanti al Parlamento si era riempito di manifestanti a favore dell’indipendenza, molti dei quali erano giovani donne come quelle che oggi ballano il Khorumi. Le proteste erano iniziate pacificamente, ma, nel giro di pochi giorni, avevano iniziato ad andare fuori controllo. Era stato chiamato l’esercito sovietico che, la mattina dell’8 aprile, era entrato in azione disperdendo violentemente i manifestanti. Diciannove georgiani erano rimasti uccisi, di cui 17 giovani donne, e più di 100 feriti in quello che è conosciuto come “il massacro di Tbilisi”.

Eto Buziashvili fa parte di questa opposizione politica. In precedenza aveva lavorato presso il Ministero degli Interni georgiano, dove si era occupata di questioni relative al confronto con la Russia. Dopo l’ascesa al potere di Georgia Dream, la signora Buziashvili aveva lasciato il governo e si era trasferita al Consiglio Atlantico, dove, secondo le sue stesse parole, supervisiona “le operazioni di influenza, l’influenza straniera e la manipolazione dei social media”.

Eto Buziashvili ha ripostato il video di Elene Kintsurashvili dei giovani georgiani che ballano il Khorumi vicino a Rustaveli Avenue. “Livello di protesta: ballare una danza di guerra”, ha scritto.

Una danza di guerra.

“Giovani georgiane eseguono il Khorumi, una danza tradizionale dei guerrieri georgiani, sventolando le bandiere dell’UE e della Georgia”, ha scritto la Buziashvili dalla sicurezza del suo ufficio al Consiglio Atlantico. “Francamente, questa è la mia danza georgiana [preferita], che incorpora elementi di intelligence militare, guerra e celebrazione della vittoria”.

L’elevato status del Khorumi nella cultura georgiana moderna ha fatto sì che nel 2013 sia stato ufficialmente nominato “monumento della cultura immateriale” dal Ministero della Cultura e della Protezione dei Monumenti della Georgia.

Quando viene rappresentato sul palcoscenico, il Khorumi raffigura una scena di battaglia suddivisa in episodi legati ad una trama unica: la ricerca di un luogo dove accamparsi, la sorveglianza del nemico, l’attacco e, infine, la vittoria e i festeggiamenti.

Il Khorumi è una danza estremamente complicata che, se eseguita da professionisti qualificati, lascia il pubblico estasiato per la sua maestosità e potenza.

È la danza dei guerrieri.

Quando viene eseguito sul viale Rustaveli da giovani donne georgiane, il Khorumi diventa una presa in giro di tutto ciò che la danza, il popolo e la nazione georgiana rappresentano.

Una danza di guerra georgiana, eseguita da giovani donne non addestrate all’arte della guerra, che si genuflettono alla bandiera dell’Unione Europea, mentre disonorano la loro stessa bandiera sdraiandosi sull’erba, come se fossero state gettate a terra in segno di sconfitta.

Così come viene eseguito da queste giovani fuorviate, il Khorumi cessa di essere un simbolo della virilità nazionale georgiana e diventa invece poco più che la danza dei morti.

Scott Ritter

Fonte: scottritter.substack.com

Link: https://scottritter.substack.com/p/dancing-the-khorumi-on-rustaveli

04.05.2024

04.05.2024

Scelto e tradotto da Markus per comedonchisciotte.org