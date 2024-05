Facciamo seguito molto volentieri al precedente articolo di Patrizia, Fuori l’acqua dal mercato e dal profitto! per segnalare questa manifestazione che si terrà a Imperia il prossimo mercoledì.

Manifestazione difendiamo l’acqua pubblica: no alla privatizzazione, no all’aumento retroattivo.

di Patrizia Pisino

Imperia, 22 maggio, dalle ore 17:30 davanti al Palazzo del Comune

Continua la lotta contro gli aumenti tariffari in Liguria.

I cittadini sempre più chiedono trasparenza e rispetto del referendum contro la privatizzazione dell’acqua pubblica, il loro motto:

Ricordiamo ai politici che il 95% degli Italiani ha votato per l’acqua pubblica, e a chi la gestisce che non può inserire nella tariffa la remunerazione del capitale investito… Noi non lo dimentichiamo e non permetteremo che si facciano venire strane idee.

Tra le tante richieste:

– far luce sulla assegnazione di più cariche pubbliche alla stessa persona con un evidente conflitto di interesse (si veda Claudio Scajola, sindaco di Imperia e al tempo stesso commissario di Rivieracque);

– far luce su bollette dell’acqua sempre più inaccettabili, tanto che se si chiede la rateizzazione si perde il diritto al ricorso.

Tutto ciò per coprire le spese di una società fallimentare che, invece di garantire un servizio efficiente ai cittadini, assegnava consulenze con importi stratosferici assolutamente non giustificabili.

Il sindaco di Imperia, amico di Toti, con l’intento di risanare un debito sempre più insostenibile e procedere con le gare per introdurre i soci privati all’interno di Rivieracque (invitando anche enti stranieri), si nasconde dietro una fantomatica legge per giustificare il suo operato affermando: “le leggi si rispettano, non è retroattività ma conguaglio dovuto” .

Per chi volesse sostenere la lotta ricordiamo la data: 22 maggio, davanti al Palazzo comunale di Imperia, dalle ore 17:30 in poi.

Tutti insieme per difendere un nostro diritto fondamentale: l’acqua pubblica essenziale alla nostra vita quotidiana.

Patrizia Pisino per ComeDonChisciotte