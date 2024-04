Venerdi’ 5 Aprile ore 21: Su CDC la giornata mondiale di Gerusalemme

In alternativa, è possibile effettuare un bonifico bancario (SEPA) utilizzando il nostro contoTitolare del conto: Come Don ChisciotteIBAN: BE41 9674 3446 7410BIC: TRWIBEB1XXXCausale: Raccolta fondi

Su ComeDonChisciotte.org una videoconferenza per non dimenticare e per denunciare il genocidio in corso a Gaza.

Il 16 agosto 1979, circa sei mesi dopo la vittoria della Rivoluzione islamica in Iran, l’imam Khomeini dichiarò che l’ultimo venerdì del sacro mese di Ramadan era da celebrarsi come la “Giornata mondiale (o internazionale) di Gerusalemme”. Dopo più di sei mesi di aggressione del regime israeliano nei confronti dell’oppresso popolo di Gaza, con più di 32 mila civili uccisi, per la maggior parte donne e bambini, è chiara più che mai la necessità di celebrare questa giornata e ricordare che la questione palestinese non è iniziata il 7 ottobre 2023.

Coloro che credono nel diritto di un popolo di proteggere la propria terra e di autodeterminarsi devono unire le forze per opporsi all’oppressione e sostenere la causa palestinese, perché l’oppressione che i palestinesi stanno subendo da più di settant’anni fa parte dell’oppressione che viene attuata in varie forme a livello globale.

La questione di Gerusalemme, e in generale la questione palestinese, non riguarda solo i musulmani e il mondo islamico, per ciò in questa conferenza online abbiamo deciso di condividere l’opinione di alcuni rappresentanti delle principali religioni.

Interverranno:

Rabbi Weiss, rappresentante dell’organizzazione di ebrei ortodossi antisionisti Neturei Karta

Professor Adolfo Morganti, presidente dell’Associazione Identità Europea

S. E. Mohammad Reza Sabouri, ambasciatore della R. I. dell’Iran in Italia

Dottor Mohsen Saleh, presidente dell’Istituto di ricerca al-Zaytuniah

Moderatrice: Hanieh Tarkian

Venerdì 5 aprile alle 21:00 sul nostro canale Youtube.

Vi aspettiamo!