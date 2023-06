Nuova sanguinaria ondata anticristiana in Nigeria

Tre mesi dopo le contestate elezioni generali, il 29 maggio 2023, Bola Ahmed Tinubu è succeduto ufficialmente a Mohammed Buhari come presidente della Nigeria, il Paese più popoloso dell’Africa. Una ONG sostiene che esiste un legame tra la recrudescenza degli abusi anticristiani e la partenza di un capo di Stato spesso accusato di compiacimento con i jihadisti.

Il quotidiano nigeriano Vanguard, considerato critico nei confronti del potere islamico in carica, ha così stilato un bilancio del presidente uscente: «sotto Mohammed Buhari, l’esercito massacrava i civili per motivi religiosi, etnici e politici. I media sono stati intimiditi e imbavagliati. La magistratura è stata vessata, mentre l’Assemblea nazionale era all’ombra del potere».

Sulla stessa linea, uno dei funzionari di Intersociety for Civil Liberties & Rule of Law – ONG con sede nella Nigeria orientale – sostiene che 700 cristiani siano stati massacrati come «regalo d’addio» all’ex Capo dello Stato: «per segnare la fine del mandato del leader islamico radicale, i pastori fulani affiliati al jihad hanno massacrato nel mese di maggio 700 cristiani indifesi».

Intersociety aggiunge che un centinaio di luoghi di culto cristiani sono stati rasi al suolo dai jihadisti nell’arco di due mesi, tra il 12 aprile e il 12 giugno, durante il periodo di transizione politica tra il presidente eletto e il suo predecessore. Il Morning Star News corrobora le affermazioni della ONG citando le testimonianze di cristiani e di un pastore protestante che coinvolgono i pastori Fulani.

Popolo nomade, in maggioranza musulmano, i Fulani appartengono all’etnia Fulani, proprio come Mohammed Buhari che ha collocato molti membri di questa comunità in posizioni chiave nell’esercito e nella polizia.

Mentre le tensioni tra nomadi Fulani da un lato e cristiani sedentari o musulmani dall’altro sono endemiche in Nigeria, soprattutto per motivi di appropriazione delle terre, negli ultimi anni il conflitto ha preso una piega più religiosa, con azioni di propaganda portate avanti da alcuni gruppi affiliati all’organizzazione dello Stato Islamico (IS).

Così i cristiani sono stati spesso in prima linea sotto l’era del presidente Buhari. Negli ultimi otto anni – secondo Intersociety – sono stati massacrati 31.350 cristiani, ma anche musulmani a migliaia, sempre dai pastori fulani.

Conosciamo il terribile principio della «morte al chilometro»: una morte a un chilometro di distanza sarà emozionante quanto 10 morti a 10 chilometri di distanza. In questo contesto, la pulizia etnica e religiosa che sta colpendo duramente i cristiani in Nigeria non commuove i media occidentali più di quanto sta accadendo sul pianeta Marte.

Conferma episcopale

Wilfred Anagbe, vescovo della diocesi di Makurdi nello stato di Benue, nel sud-est della Nigeria, che di recente ha rilasciato un’intervista alla CNA sulla persecuzione dei cattolici nel suo Paese ha avuto questa terribile parola: è diventata una cosa quotidiana». Il prelato sviluppa una valutazione terrificante.

La diocesi di Makurdi è tra le più colpite da queste violenze. Lo scorso Venerdì Santo, l’attacco al villaggio di Ngban ha provocato 43 morti e più di 30 feriti: «sono venuti e li hanno massacrati tutti» racconta mons. Anagbe, sull’orlo delle lacrime. «Non ci sono stati arresti. Il governo non è pronto a prendere tali misure. Non possiamo fare niente», ha confessato il vescovo.

Una chiesa sotto assedio

Da quando è diventato vescovo, monsignor Anagbe afferma di aver assistito alla «piena realizzazione dell’agenda islamica». Sebbene il governo abbia affermato che la situazione è migliorata, i pastori radicali Fulani e lo Stato Islamica nella Provincia dell’Africa Occidentale (ISWAP), un ramo dell’ISIS, hanno solo aumentato i loro attacchi contro i cristiani.

Con le tribù Fulani che invadono sempre più i territori cristiani, anche le regioni prevalentemente cristiane non ne sono immuni. Secondo Mons. Anagbe, lo Stato di Benue ha una popolazione di circa 6 milioni di persone che sono «cristiane al 99%. Nessun Fulani viene dallo Stato di Benue: vengono come invasori o come aggressori».

Dall’inizio del 2022 sono stati compiuti 140 attacchi contro i cristiani nello Stato di Benue, che hanno provocato, secondo il presule, il massacro di almeno 591 fedeli. A causa di questi attacchi, più di 1,5 milioni di cristiani sono stati sfollati dalle loro case e dai loro villaggi in questo stato.

A causa delle continue violenze e attacchi, lo Stato di Benue si trova in una situazione sempre più disperata. Secondo mons. Anagbe, case, scuole e interi villaggi vengono regolarmente distrutti.

«Per me è stata un’esperienza molto traumatica, ed è qualcosa che non auguro a nessuno di vivere», ha detto il vescovo. «Nel giro di tre anni ho perso 18 sacerdoti, alcuni dei quali sono stati rapiti e poi rilasciati, e altri che sono morti nel processo».

«È difficile. Lo zelo dell’apostolato ti spinge a predicare la missione, ma non ci puoi andare e la gente non c’è più. La gente se ne va e non sa dove andare. Vivono da profughi, ma in questo caso sono profughi nel proprio Paese, nel proprio stato” ha aggiunto il Vescovo. “Non possono tornare a casa e nessuno viene ad aiutarli».

Il sangue dei martiri

Nonostante l’escalation della persecuzione, la Nigeria è di gran lunga il Paese con la più alta partecipazione alla Messa al mondo. Secondo uno studio del Center for Applied Research in the Apostolate, il novantaquattro per cento dei cattolici nigeriani afferma di partecipare alla messa almeno una volta alla settimana.

«I Padri della Chiesa hanno detto che il sangue dei martiri è il seme dei cristiani», ha aggiunto mons. Anagbe. «In tempi di crisi, ti rivolgi a Dio quando gli esseri umani hanno fallito. Dobbiamo mantenere viva la nostra fede. La persecuzione è parte integrante della vita di un cattolico. Ma questo non ferma la fede delle persone».

«Continuiamo a pregare costantemente», ha concluso mons. Anagbe. «Dio ascolterà certamente le nostre preghiere. Ecco perché la Messa è così importante e perché preghiamo. Dobbiamo fidarci di Dio in mezzo a questa persecuzione».

