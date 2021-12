Le parole sono pietre – Incontro con Paolo Franceschetti

Stasera alle 21 appuntamento con la diretta radio del martedì sul canale telegram “Come Don Chisciotte – Le parole sono pietre“. Nostro gradito ospite sarà Paolo Franceschetti, ex avvocato e giurista, oggi curatore del sito “Petali di loto”. Franceschetti è l’autore dell’opera in tre volumi Sistema Massonico e Ordine della Rosa Rossa, in cui è condensata la sua ventennale attività di indagine sulle massonerie più o meno deviate, sui legami fra esoterismo e politica, su fatti di cronaca nera che sono in realtà stragi di Stato, sul simbolismo attraverso il quale comunicano i diversi cerchi del Potere.

Per accedere a telegram:

1) Aprire la pagina https://telegram.org

2) Scaricare la versione adatta al proprio dispositivo (pc o telefono).

È fondamentale scaricare il programma da questa fonte: altre potrebbero non garantire lo stesso livello di “riservatezza” che gli si attribuisce.

3) Recarsi sul canale t.me/cdcleparolesonopietre (si può fare la ricerca dal riquadro in alto a sinistra scrivendo “Come Don” e selezionando il canale menzionato).

4) Iscriversi al canale attraverso la barra in basso per assistere alla diretta.

A stasera.