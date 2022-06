Kissinger: L’Occidente tenga conto degli interessi di Mosca

AVVISO PER I LETTORI: ComeDonChisciotte continua a subire la censura delle multinazionali del web: Facebook ha chiuso definitivamente la nostra pagina a dicembre 2021, Youtube ha sospeso il nostro canale per 4 volte nell'ultimo anno, Twitter ci ha sospeso il profilo una volta e mandato ulteriori avvertimenti di sospensione definitiva. Per adesso sembra che Telegram non segua le stesse logiche dei colossi Big Tech, per cui abbiamo deciso di aprire i nostri canali e gruppi. Per restare aggiornato su tutti gli ultimi nostri articoli iscriviti al nostro canale "Ultime Notizie"

L’Occidente dovrebbe tenere conto degli interessi di Mosca per evitare che la Russia diventi “un avamposto della Cina in Europa”, ha dichiarato l’ex Segretario di Stato americano Henry Kissinger.

In un’intervista al Sunday Times, Kissinger ha elogiato la risposta unitaria della NATO all’offensiva militare della Russia in Ucraina e ha affermato che l’alleanza dovrebbe essere mantenuta in quanto “è cresciuta in un’istituzione che riflette la collaborazione europea e americana in un modo quasi unico”.

La questione sarà ora come porre fine a questa guerra. Alla sua fine si dovrà trovare un posto per l’Ucraina e un posto per la Russia, se non vogliamo che la Russia diventi un avamposto della Cina in Europa.

Il rifiuto della Cina di condannare l’offensiva militare russa in Ucraina e la crescente cooperazione con Mosca sono gli ultimi elementi di una lunga lista di disaccordi tra Washington e Pechino. Kissinger ha per questo sostenuto che ora che l’Europa e l’America stanno affrontando “grandi problemi” nelle loro relazioni con il Medio Oriente e l’Asia, non è nell’interesse degli Stati Uniti permettere alla Cina di accrescere ulteriormente il suo potere.

“Non credo che il dominio del mondo sia un concetto cinese, ma potrebbe accadere che diventino così potenti. E questo non è nel nostro interesse”, ha detto. Non ci sono dubbi sul fatto che Washington e Pechino siano oggi avversari, ma le due superpotenze “hanno un obbligo minimo comune” di evitare una collisione catastrofica. Con alcuni Paesi disposti a sfruttare la rivalità e altri che cercano aiuto da una delle superpotenze, “ci stiamo dirigendo verso un periodo molto difficile”, ha avvertito Kissinger.

Questa mattina, domenica 12 giugno, il Ministro della Difesa cinese Wei Fenghe ha dichiarato che il suo Paese sta perseguendo un percorso di sviluppo pacifico e non cerca l’egemonia mondiale. Pur avendo compiuto “progressi significativi” nello sviluppo delle armi nucleari, il Ministro ha precisato che Pechino si attiene a una “politica di autodifesa”. Le sue osservazioni sono giunte il giorno dopo che il Segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin ha sottolineato che gli Stati Uniti non cercano il conflitto né con la Cina né con altri Paesi della regione indo-pacifica. Tuttavia, Austin ha affermato che, in presenza di una “crescente coercizione” da parte della Cina e della sua “attività militare provocatoria e destabilizzante vicino a Taiwan”, il mantenimento della pace non è solo nell’interesse di Washington, ma anche “una questione di preoccupazione internazionale”.

Dopo il suo discorso al World Economic Forum di Davos, Kissinger, che ha compiuto 99 anni a maggio, è stato etichettato come “complice dei crimini delle autorità russe” dal sito web Mirotvorets, comunemente ritenuto gestito dal Servizio di sicurezza dell’Ucraina (SBU).

A Davos, Kissinger ha affermato che è necessario raggiungere un accordo di pace tra Kiev e Mosca nei prossimi mesi per evitare che il conflitto ucraino si trasformi in una guerra globale tra NATO e Russia. A tal fine, secondo l’ex segretario di Stato, l’Ucraina deve almeno accettare un ritorno allo “status quo ante”, ossia rinunciare alle sue rivendicazioni territoriali sulla Crimea e concedere l’autonomia alle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk.

Massimo A. Cascone, 12.06.2022

