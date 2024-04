IRGC: Se Israele non viene frenato, gli Stati Uniti dovranno affrontare le conseguenze per Tel Aviv

Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) ha rilasciato ulteriori informazioni a seguito di una serie di attacchi missilistici e droni contro installazioni israeliane nei territori occupati.

Gli attacchi iniziati sabato notte in risposta all’attacco del regime all’ambasciata iraniana a Damasco il 1 aprile, hanno preso di mira diversi siti militari nei territori palestinesi occupati.

I rapporti mostrano che finora il 50% dei missili lanciati hanno colpito gli obiettivi designati. Nella sua comunicazione formale, l’IRGC ha chiarito la necessità di queste manovre offensive a causa della riluttanza delle Nazioni Unite ad ammonire Israele per il suo sfrontato attacco alle sedi diplomatiche dell’Iran e per le precedenti aggressioni del regime. Il testo della dichiarazione dell’IRGC recita quanto segue: