Incredibile ma vero: la Banca Centrale Svizzera non vuole la moneta digitale

Di Daniele Ioannilli per ComeDonChisciotte.org

Con sorpresa, mentre il progetto di una Moneta Digitale (CBDC – Central Bank Digital Currency) emessa direttamente dalle Banche Centrali delle Nazioni aderenti, ovvero tutto il mondo, avanza a passi veloci, la BCE per esempio proprio nel giugno scorso ha presentato un pacchetto di norme per rendere disponibile al pubblico, da affiancare al contante, la nuova moneta digitale, il presidente della BNS (Banca Centrale Svizzera) in un evento tenuto a Zurigo ha dichiarato di non vedere la necessità di emettere al grande pubblico una valuta digitale, perchè il settore privato (le banche commerciali) offre già tutti gli strumenti di pagamento necessari a cittadini ed aziende. Aggiungendo anche una precisazione mai fatta da altre banche centrali: le CBDC potrebbero alterare “radicalmente” l’attuale sistema monetario e il ruolo delle banche centrali e commerciali, con conseguenze di vasta portata. I rischi supererebbero qualsiasi potenziale beneficio.

E’ una dichiarazione molto forte, che lascia intendere un totale stravolgimento in senso negativo dell’attuale sistema monetario. Una moneta digitale emessa e gestita direttamente dalle Banche Centrali spazzerebbe via tutto il sistema di banche privato, giungendo a quel controllo completo del cittadino narrato nella letteratura distopica del secolo scorso. Paradossalmente a salvarci da questo scenario sarebbe proprio quello che ora è un male, ovvero il desiderio di profitto delle banche private che però ci “salva” appunto dal controllo centralizzato che non ha bisogno del profitto in quanto per una banca centrale il denaro non ha valore potendone creare a piacimento in qualità di unico soggetto indipendente abilitato alla sua emissione.

Ed infatti la BNS sta attualmente sperimentando dei progetti pilota di CBDC riservata agli operatori professionali, ovvero le banche private e dei Cantoni con l’obbiettivo di migliorare le performance del sistema permettendo la regolazione dei conti tra di esse e verso la banca centrale in modo piu puntuale, sicuro ed economico, che detto da una banca centrale equivale ad ammettere che per mezzo della moneta digitale ha un controllo più facile e certo sull’intero sistema.

10.04.2024

