Bambina di 7 anni muore 11 giorni dopo il vaccino, secondo il rapporto VAERS

www.renovatio21.com

di Megan Redshaw

Renovatio 21 traduce questo articolo per gentile concessione di Children’s Health Defense.

I dati VAERS pubblicati venerdì dai Centers for Disease Control and Prevention includevano un totale di 1.017.001 segnalazioni di eventi avversi di tutti i gruppi di età a seguito dei vaccini COVID, inclusi 21.382 decessi e 166.606 feriti gravi tra il 14 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021.

I Centers for Disease Control and Prevention hanno pubblicato oggi nuovi dati che mostrano un totale di 1.017.001 segnalazioni di eventi avversi a seguito di vaccini COVID che sono state inviate tra il 14 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021 al Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS).

Il VAERS è il principale sistema finanziato dal governo per la segnalazione di reazioni avverse al vaccino negli Stati Uniti.

I dati includevano un totale di 21.382 segnalazioni di decessi – con un aumento di 380 rispetto alla settimana precedente – e 166.606 segnalazioni di lesioni gravi, compresi i decessi, nello stesso periodo di tempo – 4.100 in più rispetto alla settimana precedente.

Escludendo i «rapporti estere» al VAERS, negli Stati Uniti tra il 14 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021 sono stati segnalati 715.857 eventi avversi, inclusi 9.778 decessi e 63.089 feriti gravi.

I rapporti esteri sono rapporti che le sussidiarie estere inviano ai produttori di vaccini statunitensi. In base alle normative della Food and Drug Administration (FDA) statunitense, se a un produttore viene notificata una segnalazione di un caso estero che descrive un evento grave e non compare sull’etichetta del prodotto, il produttore è tenuto a presentare la segnalazione a VAERS.

Dei 9.778 decessi negli Stati Uniti segnalati al 31 dicembre, il 20% si è verificato entro 24 ore dalla vaccinazione, il 24% entro 48 ore dalla vaccinazione e il 61% si è verificato in persone che hanno manifestato sintomi entro 48 ore dalla vaccinazione.

Negli Stati Uniti, al 30 dicembre erano state somministrate 507I 0,1 milioni di dosi di vaccino COVID, inclusi 296 milioni di dosi di Pfizer, 194 milioni di dosi di Moderna e 18 milioni di dosi di Johnson & Johnson (J&J).

Ogni venerdì, VAERS pubblica i rapporti sui danni da vaccino ricevuti a partire da una data specificata. Le segnalazioni presentate a VAERS richiedono ulteriori indagini prima che possa essere confermata una relazione causale.

Storicamente, è stato dimostrato che VAERS riporta solo l’ 1% degli effettivi eventi avversi del vaccino.

I dati US VAERS dal 14 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 per i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni mostrano:

6.005 eventi avversi, di cui 126 classificati come gravi e 3 decessi segnalati.

La morte più recente riguarda una bambina di 7 anni (VAERS ID 1975356 ) del Minnesota che è morta 11 giorni dopo aver ricevuto la sua prima dose del vaccino COVID della Pfizer quando è stata trovata non responsiva dalla madre. Si attende l’autopsia.

13 segnalazioni di miocardite e pericardite (infiammazione del cuore)

15 segnalazioni di disturbi della coagulazione del sangue.

I dati US VAERS dal 14 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 per i ragazzi dai 12 ai 17 anni mostrano:

26.169 eventi avversi, di cui 1.516 classificati come gravi e 35 decessi segnalati.

La morte più recente riguarda una ragazza di 15 anni del Minnesota (VAERS ID 1974744 ), morta 177 giorni dopo aver ricevuto la sua seconda dose di Pfizer da un embolo polmonare. Si attende l’autopsia.

62 segnalazioni di anafilassi tra i giovani di età compresa tra 12 e 17 anni in cui la reazione era pericolosa per la vita, richiedeva un trattamento o provocava la morte, con il 96% dei casi attribuiti al vaccino Pfizer.

579 segnalazioni di miocardite e pericardite con 573 casi attribuiti al vaccino di Pfizer.

146 segnalazioni di disturbi della coagulazione del sangue, con tutti i casi attribuiti a Pfizer.

I dati US VAERS dal 14 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, per tutti i gruppi di età combinati, mostrano:

Il 19% dei decessi era correlato a disturbi cardiaci.

Il 54% di coloro che sono morti erano maschi, il 41% erano femmine e i restanti rapporti di morte non includevano il sesso del defunto.

L’ età media della morte era 72,7.

Al 31 dicembre, 4.730 donne in gravidanza hanno riportato eventi avversi correlati ai vaccini COVID, comprese 1.499 segnalazioni di aborto spontaneo o parto prematuro.

Dei 3.386 casi di paralisi di Bell segnalati, il 51% è stato attribuito alle vaccinazioni Pfizer , il 41% a Moderna e l’8% a J&J.

825 segnalazioni di sindrome di Guillain-Barré (GBS), con il 41% dei casi attribuiti a Pfizer , il 29% a Moderna e il 28% a J&J.

2.252 segnalazioni di anafilassi in cui la reazione era pericolosa per la vita, richiedeva un trattamento o provocava la morte.

12.200 segnalazioni di disturbi della coagulazione del sangue negli Stati Uniti Di queste, 5.398 segnalazioni sono state attribuite a Pfizer, 4.345 segnalazioni a Moderna e 2.275 segnalazioni a J&J.

3.405 casi di miocardite e pericardite con 2.409 casi attribuiti a Pfizer, 1.220 casi a Moderna e 155 casi al vaccino COVID di J&J.

Il CDC non sta indagando sulla morte di 13 anni in seguito al vaccino COVID

Il CDC non sta indagando sulla morte di un ragazzo di 13 anni del Michigan morto il 16 giugno 2021 di miocardite tre giorni dopo la sua seconda dose di vaccino COVID della Pfizer.

Judicial Watch mercoledì ha ottenuto 314 pagine di documenti dal CDC, comprese le comunicazioni del direttore Dr. Rochelle Walensky che mostravano una richiesta di informazioni sulla morte di Jacob Clynick.

What?!? CDC is leaving it to state health departments to investigate deaths reported following COVID vaccines, including the June 2021 death of 13-year-old Jacob Clynick who died of myocarditis three days after his second Pfizer shot.https://t.co/k5ZG883NRB — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) January 7, 2022

Nelle comunicazioni, i funzionari del CDC hanno affermato che l’agenzia non è stata attivamente coinvolta nelle indagini sulla morte di Clynick, sebbene sia entrata in contatto con il dipartimento sanitario statale e il patologo che ha confermato che i risultati preliminari hanno mostrato «allargamento ventricolare bilaterale e istologia coerenti con la miocardite».

Il funzionario ha affermato che l’agenzia è stata in contatto per «mantenere la consapevolezza della situazione», ma ha affermato che spetta agli stati condurre indagini sui decessi segnalati a seguito dei vaccini COVID.

La morte dell’adolescente non è stata riconosciuta dai funzionari del CDC nelle presentazioni sulla miocardite o sulla sicurezza dei vaccini durante le riunioni tenute dal comitato consultivo sulla sicurezza dei vaccini dell’agenzia, che formula raccomandazioni cliniche per l’uso dei vaccini COVID nei bambini.

Più bambini muoiono per vaccini che per COVID

Come riportato da The Defender giovedì, un’infermiera della Louisiana il mese scorso ha detto ai legislatori statali che il suo ospedale sta assistendo a reazioni «terrificanti» ai vaccini COVID, inclusi coaguli di sangue, infarti, ictus, encefalopatia e aritmia cardiaca, e il personale non li segnala al VAERS.

Collette Martin, RN, un’infermiera praticante per 17 anni, durante la testimonianza a un’audizione della Louisiana House Health and Welfare Committee, ha detto al rappresentante statale Lawrence Bagley che la maggior parte dei professionisti medici nel suo ospedale non è nemmeno a conoscenza dell’esistenza del VAERS.

Martin ha affermato di aver sollevato preoccupazioni sulle reazioni avverse ai vaccini COVID e sulla mancata segnalazione agli amministratori ospedalieri, ma è stata «ripetutamente respinta».

È convinzione di Martin che solo una frazione dei decessi venga segnalata al VAERS poiché il suo ospedale e altri «non stanno segnalando nulla».

La variante di Omicron ha meno probabilità di causare danni ai polmoni o morte

Come riportato da The Defender mercoledì, numerosi studi sulle infezioni da Omicron hanno mostrato una diminuzione del danno polmonare e una diminuzione dei tassi di mortalità sia nei tessuti animali che umani, ma una maggiore trasmissibilità della variante di Omicron.

Un gruppo di scienziati giapponesi e americani il 29 dicembre ha pubblicato uno studio su criceti e topi infettati da Omicron o da una delle numerose varianti precedenti. I risultati hanno mostrato che le persone infette da Omicron avevano meno danni ai polmoni, perso meno peso e avevano meno probabilità di morire.

Secondo lo studio preliminare, scritto da oltre 50 scienziati internazionali, gli esperimenti «hanno osservato una minore infezione delle cellule bronchiali di criceto in vivo con Omicron rispetto al virus Delta».

I ricercatori hanno anche riscontrato un carico virale inferiore nelle cavità nasali dei topi infettati da Omicron rispetto a quelli infettati con altri ceppi SARS-CoV-2.

Questo studio sui roditori è coerente con i risultati annunciati all’inizio di dicembre dai ricercatori dell’Università di Hong Kong e con i dati epidemiologici provenienti dal Sud Africa negli ultimi due mesi. Mentre i casi sono saliti alle stelle, i ricoveri e i decessi sono diminuiti rispetto a Delta.

Lo studio mostra che il vaccino contro il COVID altera i cicli mestruali delle donne

L’ analisi di migliaia di record mestruali ha mostrato cicli delle donne cambiati dopo i vaccini COVID, convalidando segnalazioni aneddotiche da migliaia di donne che hanno detto loro cicli mestruali erano fuori dopo la vaccinazione.

Secondo uno studio pubblicato dal Journal of Obstetrics & Gynecology, le donne vaccinate avevano cicli mestruali leggermente più lunghi dopo il vaccino COVID rispetto a quelle che non erano state vaccinate.

La durata del ciclo è tornata alla normalità entro uno o due mesi, con un ritardo più pronunciato nelle donne che hanno ricevuto entrambe le dosi di vaccino durante lo stesso ciclo mestruale. Queste donne hanno avuto il ciclo due giorni dopo il solito, hanno scoperto i ricercatori.

Lo studio è stato condotto dai ricercatori dell’Oregon Health & Science University e della Warren Alpert Medical School della Brown University, in collaborazione con Natural Cycles, la cui app è utilizzata da milioni di donne in tutto il mondo per monitorare i propri cicli.

© 7 gennaio 2022, Children’s Health Defense, Inc. Questo articolo è riprodotto e distribuito con il permesso di Children’s Health Defense, Inc. Vuoi saperne di più dalla Difesa della salute dei bambini? Iscriviti per ricevere gratuitamente notizie e aggiornamenti da Robert F. Kennedy, Jr. e la Difesa della salute dei bambini. La tua donazione ci aiuterà a supportare gli sforzi di CHD.

Fonte: https://www.renovatio21.com/bambina-di-7-anni-muore-11-giorni-dopo-il-vaccino-secondo-il-rapporto-vaers/

Pubblicato il 08.01.2022