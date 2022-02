Anche Facebook sanziona la Russia

Lo sapevamo che sarebbe accaduto, ce lo aspettavamo, ed infatti è successo. Anche Facebook ha deciso di dire la sua sul conflitto tra Russia e Ucraina ed ovviamente l’opinione espressa non è una sorpresa.

Come confermato con un tweet da Nathaniel Gleicher, capo della politica di sicurezza di Facebook, in risposta all’invasione russa in Ucraina, la piattaforma ieri ha annunciato che vieterà ai media statali russi di pubblicizzare o monetizzare i propri contenuti.

1/ We are now prohibiting Russian state media from running ads or monetizing on our platform anywhere in the world. We also continue to apply labels to additional Russian state media. These changes have already begun rolling out and will continue into the weekend.

