Abbattuti altri quattro autovelox a Buccinasco

Tanti soldi in carri armati anche per adeguarsi alle richieste della NATO, mentre gli italiani e non solo si dicono sempre più scettici in merito a un successo dell’Ucraina nel conflitto con...

un gesto vile ad opera di delinquenti che dimostrano di non avere rispetto per la vita e la tutela delle persone, oltre che per i beni comuni”.

Gli autovelox erano appoggiati a bordo strada, fissati solo con delle viti a terra, e il cemento per fissarli non aveva fatto ancora presa. Le strade dove erano stati posizionati i nuovi autovelox erano state scelte, secondo il Comune, in base alla gravità degli incidenti avvenuti negli ultimi mesi.

In alternativa, è possibile effettuare un bonifico bancario (SEPA) utilizzando il nostro contoTitolare del conto: Come Don ChisciotteIBAN: BE41 9674 3446 7410BIC: TRWIBEB1XXXCausale: Raccolta fondi

wpDiscuz

Insert

A password will be e-mailed to you.

No account? Sign Up

Welcome, Login to your account.

You are going to send email to