Global Covid Summit: 17.000 medici contro l’emergenza sanitaria

Dopo il primo Global COVID Summit svoltosi a Roma dal 12 al 14 settembre 2021, la scorsa settimana circa 17.000 medici da tutto il mondo hanno lanciato un appello affinchè i governi nazionali revochino l’emergenza sanitaria, ripristino l’integrità scientifica e perseguano i crimini contro l’umanità commessi in questi due anni.

Questo il testo italiano della dichiarazione:

Noi, medici e ricercatori medici del mondo, uniti attraverso la nostra lealtà al giuramento di Ippocrate, riconosciamo che le disastrose politiche di salute pubblica “COVID-19” imposte ai medici e ai pazienti sono il culmine di un’alleanza corrotta fra società farmaceutiche, assicuratrici e istituzioni sanitarie, sostenuta dai fondi finanziari che le controllano. Si sono infiltrati nel nostro sistema medico a tutti i livelli e sono protetti e sostenuti da un’alleanza parallela di big tech, media, accademici e agenzie governative che hanno tratto profitto da questa catastrofe orchestrata.

Questa alleanza corrotta ha compromesso l’integrità delle più prestigiose società mediche a cui apparteniamo, e ha generato un’illusione di consenso scientifico sostituendo la verità con la propaganda.

Questa alleanza continua a portare avanti affermazioni non scientifiche censurando i dati, intimidendo e licenziando medici e scienziati per aver semplicemente pubblicato risultati clinici fattuali o per aver curato i loro pazienti con medicine comprovate e salvavita.

Queste decisioni catastrofiche sono state prese a spese degli innocenti, che sono costretti a subire danni alla salute e morte a causa della sospensione intenzionale di trattamenti critici e tempestivi, o a seguito di iniezioni forzate di sostanze geniche che non sono né sicure né efficaci.

La comunità medica nel suo complesso ha negato ai pazienti il ​​diritto umano fondamentale di prestare un consenso veramente informato per le iniezioni sperimentali anti COVID-19.

Ai nostri pazienti viene inoltre impedito di ottenere le informazioni necessarie per comprendere i rischi e i benefici dei vaccini e le alternative ad essi, a causa della censura e della propaganda diffusa dai governi, dai funzionari della sanità pubblica e dai media.

I pazienti continuano a essere sottoposti a limitazioni forzate che danneggiano la loro salute, il diritto al lavoro, l’istruzione dei bambini e danneggiano i legami sociali e familiari che sono fondamentali per la società civile. Tutto ciò non è una fatalità. Nel libro intitolato “COVID-19: The Great Reset”, la leadership di questa alleanza ha chiaramente affermato l’intento di sfruttare COVID-19 come “opportunità” per riprogrammare l’intera comunità globale, la cultura, le strutture politiche e l’economia.

I 17.000 medici e ricercatori medici del Vertice Globale COVID (Global Covid Summit) rappresentano una comunità medica globale molto più ampia e illuminata che rifiuta di essere compromessa, e sono uniti e disposti a rischiare l’ira delle cricche mediche corrotte per difendere la salute dei loro pazienti.

La missione del Global COVID Summit è porre fine a questa crisi orchestrata, che è stata illegittimamente imposta al mondo, e dichiarare formalmente che le azioni di questa cricca corrotta non costituiscono altro che crimini contro l’umanità.

Dobbiamo ripristinare la fiducia della gente nella medicina, fiducia che inizia con un dialogo libero e aperto tra medici e ricercatori medici. Dobbiamo ripristinare i diritti dei medici e l’autonomia dei pazienti. Ciò include il principio fondamentale del sacro rapporto medico-paziente. Di tutto ciò c’è un bisogno sociale gravemente disatteso da decenni, quindi noi medici del mondo siamo costretti ad agire.

Dopo due anni di ricerca scientifica, milioni di pazienti trattati, centinaia di studi clinici eseguiti e dati scientifici condivisi, abbiamo dimostrato e documentato il nostro successo nella comprensione e nella lotta a COVID-19. Avendo esaminato il rapporto rischi/benefici delle principali decisioni politiche, i 17.000 medici e ricercatori medici del Global COVID Summit hanno raggiunto il consenso sui seguenti principi fondamentali: