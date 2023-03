Esclusivo: le clausole di sicurezza nascoste dell’accordo irano-saudita

AVVISO PER I LETTORI: Abbiamo cambiato il nostro indirizzo Telegram. Per restare aggiornato su tutti gli ultimi nostri articoli iscriviti al nostro canale "Ultime Notizie"

Di Hasan Illaik, ideeazione.com

Sotto l’egida cinese, il 10 marzo a Pechino, l’Iran e l’Arabia Saudita, concorrenti regionali di lunga data, hanno raggiunto un accordo per ripristinare le relazioni diplomatiche, dopo una pausa di sette anni.

Nella sua lettura più ottimistica, l’accordo può essere visto come un accordo strategico storico, che riflette i grandi cambiamenti in corso in Asia occidentale e nel mondo. Nel peggiore dei casi, può essere caratterizzato come un “accordo armistiziale” tra due importanti rivali, che fornirà un prezioso spazio per comunicazioni dirette e regolari.

La dichiarazione congiunta sino-saudita-iraniana di venerdì ha avuto forti implicazioni che vanno oltre l’annuncio del ripristino delle relazioni diplomatiche tra Teheran e Riyad, interrotte dal 2016.

La dichiarazione è molto chiara:

Le ambasciate dell’Arabia Saudita e della Repubblica islamica iraniana riapriranno tra meno di due mesi.

Rispetto della sovranità degli Stati.

Attivare l’accordo di cooperazione in materia di sicurezza tra Arabia Saudita e Iran firmato nel 2001.

Attivare l’accordo di cooperazione nei settori dell’economia, del commercio, degli investimenti, della tecnologia, della scienza, della cultura, dello sport e della gioventù firmato dalle parti nel 1998.

Esortando i tre Paesi a compiere ogni sforzo per promuovere la pace e la sicurezza regionale e internazionale.

A prima vista, le prime quattro clausole suggeriscono che l’accordo mediato dalla Cina è essenzialmente una ricucitura delle relazioni diplomatiche tra i due avversari di lunga data. In realtà, la quinta clausola è ben lontana dal testo standard inserito nelle dichiarazioni congiunte tra Stati.

Sembra stabilire un nuovo riferimento per i conflitti in Asia occidentale, in cui la Cina svolge il ruolo di “pacificatore” – in collaborazione con Iran e Arabia Saudita – in cui Pechino assume un ruolo in vari conflitti regionali o influenza le parti interessate.

Fonti che hanno familiarità con i negoziati hanno rivelato a The Cradle che il presidente cinese Xi Jinping non si è limitato a fare da spalla a un accordo già in corso tra Teheran e Riyad. Xi ha infatti spianato personalmente la strada per la concretizzazione dell’accordo. Il capo di Stato cinese ha approfondito i dettagli dell’accordo sin dalla sua visita in Arabia Saudita nel dicembre 2022 e poi, successivamente, durante la visita del presidente iraniano Ebrahim Raisi a Pechino a metà febbraio 2023.

Sotto l’egida cinese si è tenuto più di un round di negoziati, durante il quale iraniani e sauditi hanno messo a punto i dettagli negoziati tra loro in Iraq e in Oman, durante i precedenti round di colloqui.

Non era affatto scontato che le due parti arrivassero a un accordo nell’ultima tornata di colloqui (6-10 marzo 2023). Ma il rappresentante cinese è riuscito a superare tutti gli ostacoli tra le due delegazioni, dopo di che le parti hanno ottenuto l’approvazione delle rispettive leadership per annunciare l’accordo venerdì.

La Cina come garante regionale

Negli ultimi giorni si è scritto molto sulle implicazioni strategiche di un accordo saudita-iraniano mediato dalla Cina e sul suo impatto sul ruolo globale della Cina nei confronti degli Stati Uniti. Il Golfo Persico è una regione strategica per entrambe le potenze e la principale fonte di approvvigionamento energetico della Cina. Probabilmente è per questo che Pechino è intervenuta per arginare le tensioni tra i suoi due alleati strategici. È anche qualcosa che Washington, a lungo vista come “garante della sicurezza” della regione, non avrebbe mai potuto ottenere.

Senza dubbio si parlerà molto dell’“avventurismo strategico” del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman (MbS) e del suo sfruttamento dei cambiamenti globali per compensare il declino dell’influenza regionale statunitense. L’ascesa di un ordine multipolare e post-americano consente agli alleati tradizionali degli Stati Uniti di esplorare le loro opzioni internazionali lontano da Washington e al servizio dei loro interessi nazionali immediati.

Gli interessi attuali dell’Arabia Saudita sono legati agli ambiziosi obiettivi politici, economici, finanziari e culturali che MbS ha fissato per il suo Paese e si basano su due pilastri:

Diversificare le partnership regionali e globali per adattarsi ai cambiamenti sistemici globali che aiuteranno a realizzare i grandi piani di Riyadh.

Stabilire la sicurezza e la stabilità politica per consentire all’Arabia Saudita di attuare i suoi principali progetti, in particolare quelli delineati nella “Visione 2030” di MbS, attraverso la quale Riyad si immagina di trasformarsi in un incubatore regionale per la finanza, gli affari, i media e l’industria dell’intrattenimento – simile al ruolo svolto dagli Emirati Arabi Uniti nei decenni passati, o da Beirut prima della guerra civile libanese del 1975.

In breve, la sicurezza e la stabilità regionale e interna sono fondamentali per consentire a Riyadh di realizzare i suoi obiettivi strategici. Per questo motivo, nell’Accordo di Pechino sono state inserite clausole riservate per assicurare all’Iran e all’Arabia Saudita che i loro imperativi di sicurezza sarebbero stati soddisfatti. Alcuni di questi dettagli sono stati forniti a The Cradle, per gentile concessione di una fonte coinvolta nei negoziati:

Sia l’Arabia Saudita che la Repubblica Islamica dell’Iran si impegnano a non intraprendere alcuna attività che destabilizzi uno dei due Stati, a livello di sicurezza, militare o mediatico.

L’Arabia Saudita si impegna a non finanziare i media che cercano di destabilizzare l’Iran, come Iran International.

L’Arabia Saudita si impegna a non finanziare organizzazioni designate come terroristiche dall’Iran, come l’Organizzazione Mojahedin del Popolo (MEK), gruppi curdi basati in Iraq o militanti che operano in Pakistan.

L’Iran si impegna a garantire che le organizzazioni sue alleate non violino il territorio saudita dall’interno del territorio iracheno. Durante i negoziati, si è discusso dell’attacco alle strutture di Aramco in Arabia Saudita nel settembre 2019 e della garanzia dell’Iran che un’organizzazione alleata non effettuerà un attacco simile dalle terre irachene.

L’Arabia Saudita e l’Iran cercheranno di compiere tutti gli sforzi possibili per risolvere i conflitti nella regione, in particolare il conflitto in Yemen, al fine di garantire una soluzione politica che assicuri una pace duratura nel Paese.

Secondo fonti coinvolte nei negoziati di Pechino, non sono stati concordati dettagli sul conflitto in Yemen, poiché sono già stati compiuti progressi significativi nei colloqui diretti tra Riyadh e il movimento di resistenza yemenita Ansarallah a gennaio. Questi hanno portato a importanti intese tra i due Stati in guerra, che Stati Uniti ed Emirati Arabi Uniti hanno cercato furiosamente di minare per impedire una risoluzione della guerra in Yemen.

A Pechino, tuttavia, iraniani e sauditi hanno concordato di contribuire a portare avanti le decisioni già raggiunte tra Riyad e Sanaa e di basarsi su di esse per porre fine alla guerra dei sette anni.

Pertanto, sebbene la dichiarazione di Pechino affronti principalmente questioni relative al riavvicinamento diplomatico, le intese irano-saudite sembrano essere state mediate principalmente intorno agli imperativi di sicurezza. I sostenitori di ciascuna parte probabilmente sosterranno che il loro Paese ha avuto la meglio nell’accordo, ma uno sguardo più approfondito mostra un sano equilibrio nei termini dell’accordo, con ciascuna parte che riceve garanzie che l’altra non manometterà la sua sicurezza.

Mentre l’Iran non ha mai dichiarato di voler minare la sicurezza dell’Arabia Saudita, alcuni dei suoi alleati regionali non hanno fatto mistero delle loro intenzioni in tal senso. Inoltre, MbS ha dichiarato pubblicamente la sua intenzione di portare la lotta all’interno dell’Iran, cosa che i servizi segreti sauditi hanno fatto negli ultimi anni, in particolare sostenendo e finanziando organizzazioni armate dissidenti e separatiste che l’Iran classifica come gruppi terroristici.

Le priorità di sicurezza di questo accordo avrebbero dovuto essere facilmente individuabili a Pechino la scorsa settimana. Dopo tutto, l’accordo è stato concluso tra i Consigli di Sicurezza Nazionale dell’Arabia Saudita e dell’Iran e ha visto la partecipazione dei servizi di intelligence di entrambi i Paesi. Nella delegazione iraniana erano presenti ufficiali del Ministero dell’Intelligence iraniano e dei bracci di intelligence del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC).

Su una nota leggermente separata relativa alla sicurezza regionale – ma non facente parte dell’Accordo di Pechino – fonti coinvolte nei negoziati hanno confermato a The Cradle che, durante i colloqui, la delegazione saudita ha sottolineato l’impegno di Riyadh nei confronti dell’iniziativa di pace araba del 2002; rifiutando la normalizzazione con Tel Aviv prima della creazione di uno Stato palestinese indipendente, con Gerusalemme come capitale.

L’aspetto forse più notevole, che illustra la determinazione delle parti a trovare un accordo senza l’influenza di guastatori, è che le delegazioni dei servizi segreti iraniani e sauditi si sono incontrate nella capitale cinese per cinque giorni senza che l’intelligence israeliana ne fosse a conoscenza. È forse l’ennesima prova che la Cina – a differenza degli Stati Uniti – sa come concludere un accordo in questi tempi mutevoli.

Hasan Illaik è una giornalista libanese che ha lavorato con vari media e piattaforme regionali, di cui 15 anni con il leader di Al Akhbar. I suoi rapporti si concentrano su questioni relative a Siria, Libano, Interventismo degli Stati Uniti, Economia e Affari di sicurezza, incluso lo spionaggio israeliano.

16 marzo 2023

