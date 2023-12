Boicottate la Svizzera, partner del genocidio!

In alternativa, è possibile effettuare un bonifico bancario (SEPA) utilizzando il nostro contoTitolare del conto: Come Don ChisciotteIBAN: BE41 9674 3446 7410BIC: TRWIBEB1XXXCausale: Raccolta fondi

In un momento in cui la guerra genocida di Israele contro Gaza è stata oggetto di una crescente condanna internazionale, il mondo ha iniziato ad agire per fermare i massacri quotidiani di civili palestinesi a Gaza, da ultimo con l’adozione quasi unanime di una risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che chiede un cessate il fuoco. Tuttavia, alcuni attori internazionali non stanno rispettando il loro ruolo e i loro obblighi. Tra questi c’è soprattutto la Svizzera, che ha violato il proprio obbligo di neutralità schierandosi fermamente dalla parte dei responsabili.

Per questo motivo, il 9 dicembre, Giornata internazionale della memoria delle vittime del genocidio e della prevenzione di questo crimine, noi, alcuni gruppi di solidarietà arabo-palestinese, abbiamo lanciato una campagna di boicottaggio economico della Svizzera per la sua posizione senza principi e la sua complicità nei crimini di guerra israeliani contro i palestinesi.

Per due secoli, la Svizzera ha goduto della reputazione mondiale di essere un territorio politicamente neutrale e di perseguire una politica di neutralità autoimposta per promuovere la pace, come sostiene.

In risposta a questa autopromozione, la nostra campagna, lanciata da otto gruppi di solidarietà dal Golfo Arabico all’Oceano Atlantico, ha cercato di smascherare che, lungi dal sostenere questa presunta neutralità, il governo svizzero è in realtà complice della guerra genocida di Israele contro la popolazione di Gaza.

Dal 7 ottobre, il governo svizzero ha adottato una serie di misure antidemocratiche contro i propri cittadini, ignorando completamente la libertà di espressione nella vita pubblica, sia sul posto di lavoro che nelle istituzioni, comprese quelle accademiche di alto livello che dovrebbero sostenere la libertà di espressione. Queste misure repressive hanno assunto la forma dell’intimidazione e della minaccia di indagare i trasgressori per antisemitismo. La stampa esige che il punto di vista ufficiale israeliano sia adottato senza filtri e senza un controllo indipendente. Ciò incoraggia il discorso anti-palestinese, anti-arabo e islamofobico in Svizzera, utilizzando i media statali come piattaforma per la propaganda israeliana fuorviante.

La Confederazione svizzera ha aggravato la persecuzione dei palestinesi rescindendo gli accordi con tre organizzazioni palestinesi per i diritti civili e designando Hamas come organizzazione terroristica, criminalizzandola ulteriormente.

D’altra parte, ha raddoppiato il suo sostegno “morale e finanziario” a Israele. Ad esempio, il Cantone di Zurigo ha annunciato pubblicamente una generosa donazione di 500.000 franchi svizzeri dal suo fondo di beneficenza per sostenere la fondazione israeliana Ha’Amuta Lekidum Toshevei Hevel Eshkol, con la motivazione che “il denaro andrà a beneficio dei sopravvissuti agli attacchi terroristici in Israele e della ricostruzione dei loro villaggi”. In un momento in cui l’85% degli edifici di Gaza è parzialmente o completamente distrutto, nessun gesto simile è stato fatto ai palestinesi, anche dopo più di due mesi di guerra distruttiva.

Inoltre, la Confederazione svizzera ha mostrato un evidente doppio standard quando ha condannato l’attacco del 7 ottobre, ma non ha rilasciato una dichiarazione di condanna dell’aggressione israeliana contro Gaza e del genocidio in corso in Palestina, documentato da esperti indipendenti. Così facendo, ha ignorato l’uccisione di 20.000 palestinesi, il 45% dei quali sono bambini. Questo doppio standard è sostenuto dal fatto che la Svizzera continua a intrattenere relazioni economiche e militari con la macchina da guerra dell’occupazione israeliana, anche se non viene sottolineato.

Relazioni militari

Nel 2015, la Svizzera ha ordinato alla società israeliana ELBIT Systems 6 droni Hermes 900 HFE, lo stesso modello utilizzato per bombardare la Striscia di Gaza, al prezzo di 326 milioni di dollari. Quattro anni dopo, è stato firmato un nuovo contratto con ELBIT e un accordo di cooperazione con il produttore di armi svizzero di proprietà statale RUAG.

In cambio, il Dipartimento della Difesa svizzero (DDPS) ha mediato accordi commerciali con circa 40 aziende svizzere che utilizzano le competenze elvetiche per ” sviluppare e perfezionare il drone da combattimento”. L’università svizzera di punta EPFL (École Polytechnique Fédérale de Lausanne) è coinvolta negli accordi commerciali organizzati dal DDPS. L’università sorella, il Politecnico di Zurigo, è invece coinvolta in un progetto di ricerca da 65 milioni di euro sulle tecnologie aeronautiche insieme all’azienda di difesa israeliana IAI.

Non sorprende che la prestigiosa università svizzera ETH, implicata in una collaborazione non etica con lo Stato dei coloni, si sia attivamente assicurata che le voci critiche tra i suoi studenti e docenti venissero messe a tacere per il semplice fatto di aver riportato fatti o di aver condotto ricerche accademiche critiche sull’argomento dell’occupazione palestinese, senza fornire loro la dovuta tutela e sostegno.

Ancora più spaventoso è il fatto che la società israeliana VERINT, fondata da un ex agente del Mossad e dall’Unità 8200 dell’esercito israeliano, fornisca sistemi di intercettazione al Ministero federale della Giustizia e alla polizia. Nel 2021, la RTS ha rivelato che anche le autorità svizzere utilizzano il software di spionaggio israeliano PEGASUS nelle loro indagini.

Si stima che tra il 1996 e il 2005 la Svizzera abbia acquistato da Israele un totale di oltre mezzo miliardo di dollari di equipaggiamento militare.

Tuttavia, la Svizzera non si limita all’acquisto di attrezzature militari. Contribuisce anche alla fornitura di attrezzature belliche attraverso la vendita di beni militari come carri armati, aerei, equipaggiamenti e munizioni. In passato, aziende statali e private svizzere hanno collaborato con partner israeliani nello sviluppo di munizioni a grappolo, droni, sistemi di ricognizione, INTAFF e altri prodotti. Nei cinque anni tra il 2008 e il 2013, la Svizzera ha effettuato vendite a Israele nelle categorie del materiale bellico e delle attrezzature militari.

Legami economici

Oltre alle relazioni militari, in Medio Oriente Israele è il terzo partner commerciale della Svizzera. Relazioni economiche e cooperazione regolari esistono sin dalla fondazione dello Stato nel 1948 e un accordo di libero scambio è in vigore dal 1993. La Svizzera non ha collegato questi accordi commerciali o qualsiasi altra cooperazione ufficiale con Israele al rispetto delle Convenzioni di Ginevra o al rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani da parte di Israele. Sebbene la Svizzera invochi una soluzione a due Stati, non vieta tali relazioni economiche, non esclude alcuna azienda dai finanziamenti e non le intima di non operare nei Territori palestinesi occupati o di non commerciare merci provenienti dagli insediamenti – una violazione del diritto internazionale contro la quale persino l’UE ha intrapreso azioni concrete.

Gli argomenti della nostra campagna includono i seguenti: “La Svizzera ha firmato accordi multimilionari con aziende israeliane di armi e sicurezza come ELBIT e VERINT” e “almeno sette aziende svizzere sono coinvolte in attività nei territori palestinesi occupati, tra cui Liebherr, Nestle/Osem, HBI Haerter AG, Lonza, Perapa AG, Tyco International, Von Roll Transformers“.

Essendo uno Stato membro e depositario della Convenzione di Ginevra, la Svizzera deve assumere una posizione più forte in risposta alle violazioni israeliane del diritto internazionale e delle Convenzioni di Ginevra.

Poiché la Svizzera aderisce ancora al suo principio di neutralità, è obbligata a soddisfare i requisiti di uno Stato neutrale. Se la Confederazione Svizzera vuole davvero sostenere la pace in Medio Oriente che afferma di sostenere, deve chiedere immediatamente un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza occupata e la fine del blocco. Deve riconoscere la sofferenza e l’oppressione del popolo palestinese, invitare Israele a rispettare il diritto internazionale, porre fine all’occupazione e chiedere pubblicamente l’abolizione del sistema di apartheid che Israele ha instaurato contro i palestinesi.

Nelle dichiarazioni ufficiali, la Svizzera cita ripetutamente il diritto di Israele a difendersi, trascurando completamente il fatto che oltre 20.000 palestinesi sono stati uccisi dal 7 ottobre. Secondo il diritto internazionale e diverse risoluzioni dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, i palestinesi hanno il diritto all’autodifesa e a resistere all’occupazione e alla colonizzazione, anche attraverso la lotta armata. La Svizzera deve quindi ritirare la criminalizzazione dei gruppi palestinesi che si impegnano in questa legittima resistenza contro l’occupazione e la colonizzazione del loro Paese. Inoltre, un Paese che invoca la propria neutralità non deve avere scambi militari con una potenza militare che occupa illegalmente una terra straniera. La Confederazione svizzera deve porre fine a qualsiasi cooperazione militare con Israele e con le aziende israeliane che producono armi e sicurezza e subordinare tutti i suoi rapporti con Israele al rispetto del diritto internazionale, dei diritti umani e delle Convenzioni di Ginevra. La Confederazione deve inoltre adottare misure per evitare che le aziende svizzere traggano profitto dall’occupazione israeliana o commercializzino prodotti provenienti dagli insediamenti – una politica che anche l’UE sta perseguendo.

Crediamo fermamente che la nostra campagna sia un passo fondamentale per rendere trasparente al pubblico il coinvolgimento della Svizzera nella Regione e per garantire che la Svizzera non sia complice di violazioni del diritto internazionale e che si ponga fine al suo sostegno e finanziamento illimitato dell’occupazione della Palestina.

Chiediamo agli Stati arabi e alla comunità internazionale nel suo complesso di ritirare immediatamente i loro investimenti in Svizzera, di interrompere il turismo verso la Svizzera e di sospendere le relazioni economiche con il Paese.

Il mondo arabo rappresenta il 4,9% delle esportazioni totali della Svizzera, mentre i Paesi del CCG (Gulf Cooperation Council) da soli rappresentano il 3,5%. Il turismo arabo in Svizzera riempie le casse elvetiche con quasi mezzo miliardo di dollari all’anno e rappresenta più del 5% di tutti i pernottamenti in hotel. Nel 2021, i soli Emirati Arabi Uniti hanno investito capitali in Svizzera per un totale di 1,335 miliardi di franchi svizzeri (1,450 miliardi di dollari). Nel 2022, cinque Paesi arabi figuravano tra i primi 30 mercati per le esportazioni di orologi svizzeri, con una quota di 2,07 miliardi di franchi svizzeri, pari all’8,3% del totale delle esportazioni di orologi svizzeri.

Qualche giorno dopo il lancio, la Confederazione elvetica non solo ha abbandonato la richiesta di un cessate il fuoco immediato, ma ha inasprito ulteriormente la sua posizione tagliando gli aiuti alla principale organizzazione umanitaria delle Nazioni Unite a Gaza, l’UNRWA, in un momento in cui il suo impegno è fondamentale per la sopravvivenza dei palestinesi bombardati.

La reazione alla posizione della Svizzera, sotto forma di boicottaggio organizzato, potrebbe portare a significative perdite finanziarie, dato che il mondo arabo rappresenta il 4,9% delle entrate totali delle esportazioni svizzere.

I Paesi coinvolti nella sistematica pulizia etnica dei palestinesi da parte dello Stato coloniale di Israele devono essere chiamati a rispondere. Il boicottaggio è senza dubbio uno strumento importante per fare pressione su questi governi affinché interrompano i loro aiuti illegali a Israele.

Potete leggere la dichiarazione completa della campagna e le sue richieste in inglese QUI.

Fonte: https://mondoweiss.net/2023/12/boycott-switzerland-the-partner-in-genocide/

