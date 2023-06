ACCORDO OMS – UE PER IL GREEN PASS GLOBALE: UN ATTACCO ALLA LIBERTA’ DI TUTTI

Le forze del globalismo estremo non si fermano di certo, anzi accelerano. OMS e UE firmano un accordo per il green pass universale:

“Nel giugno 2023, l’OMS adotterà il sistema di certificazione digitale COVID-19 dell’Unione Europea (UE) per creare un sistema globale che contribuirà a facilitare la mobilità mondiale e a proteggere i cittadini di tutto il mondo dalle minacce sanitarie attuali e future, comprese le pandemie. Si tratta del primo tassello della Rete globale di certificazione della salute digitale (GDHCN) dell’OMS, che svilupperà un’ampia gamma di prodotti digitali per garantire una salute migliore per tutti.” (1)

L’iniziativa è successiva all’accordo del 2 dicembre 2022 firmato dal Commissario Kyriakides e dal Direttore generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus per “rafforzare la cooperazione strategica sulle questioni di salute globale. Questo rafforza ulteriormente un solido sistema multilaterale con l’OMS al centro, sostenuto da una UE forte”. (2)

Tutto si basa sul EU Global Health Strategy and WHO Member States Global Strategy on Digital Health (*): chiara come non mai la funzione pilota dell’Unione Europea, la punta più avanzata, l’ariete di sfondamento della mondializzazione MADE IN WEST. I passi lunghi e ben distesi verso la realizzazione dell’Agenda Onu 2030 partono da Bruxelles, burattino di Washington e rischiano di contagiare politicamente il mondo, come già avvenuto dal 2020.

“Uno degli elementi chiave del lavoro dell’Unione Europea contro la pandemia COVID-19 è stato il certificato COVID digitale. Per facilitare la libera circolazione all’interno dei suoi confini, l’UE ha rapidamente istituito certificati COVID-19 interoperabili (denominati “Certificato COVID digitale dell’UE” o “EU DCC”). Basato su tecnologie e standard open-source, ha permesso di collegare anche i Paesi non appartenenti all’UE che emettono certificati secondo le specifiche dell’EU DCC, diventando la soluzione più diffusa al mondo.” (3)

“Il primo tassello del sistema globale dell’OMS diventerà operativo nel giugno 2023 e sarà progressivamente sviluppato nei prossimi mesi”. (4)

Proprio così, ce lo dicono in faccia e lo faranno.

E i Brics come si muoveranno, ognuno per conto proprio o in sinergia? Viste le conclusioni del recentissimo Summit in Sud Africa, che sembrano andare proprio in direzione dell’Agenda Onu 2030 (5), essi allontanano un loro disallineamento dall’Occidente, nonostante la guerra d’Ucraina.

Strategie diverse ma obiettivi comuni? Green Pass per tutti quindi?

Intanto, una volta ratificato da ciascun paese, il trattato pandemico darà all’OMS il potere di gestite direttamente le crisi nelle nazioni aderenti, mentre il Pass sanitario arriverà a breve. E così i tasselli dell’Identità Digitale universale saranno al completo.

Ovviamente, il tutto è finalizzato alla nostra salute. Ci mancherebbe altro.

NOTE

(3) = Ibidem