Riuscirà l’America a sopravvivere a Washington?

DI PAUL CRAIG ROBERTS

informationclearinghouse.info

Negli ultimi articoli, ho posto l’attenzione su due pericolosi sviluppi tra le due principali potenze nucleari.

Il primo è la pubblica dichiarazione fatta dal vice comandante dell’Operation Command dell’esercito russo in una recente conferenza sulla sicurezza a Mosca. Il tenente generale Viktor Poznihir, vice capo della Direzione sulle Operazioni Principali delle forze armate russe, ha dichiarato che il Comando delle Operazioni dello Stato Maggiore Generale russo ha concluso che Washington sta preparando un primo colpo nucleare sulla Russia.

L’altro è la notizia che gli USA stanno raccogliendo DNA russo per il laboratorio dell’Air Force, il che significa che gli Stati Uniti vogliono ricercare una bio-arma da creare solo per i russi.

A quanto ne so, nessuno di questi allarmante sviluppi è stato segnalato sui media statunitensi. Si potrebbe pensare che la Casa Bianca avrebbe chiamato Putin rassicurandolo che gli USA non stanno progettando un attacco nucleare a sorpresa sulla Russia. Si potrebbe pensare che la pubblicazione dei contratti americani per il DNA russo e la pubblica dichiarazione di Putin a riguardo avrebbero portato Trump a bloccare il progetto.

Invece niente.

Gli idioti al governo sono contenti di mandare due messaggi consecutivi di minaccia ai russi.

C’è qualcosa di più sconsiderato ed irresponsabile che convincere una potenza nucleare che li avete nel mirino?

Dove sono i media americani ed europei? Le presstitute sono impegnate a ripetere ossessivamente le balle del deep state e dei democrats sul “Russiagate”. In alternativa, si concentrano su quale sarà la prossima mossa dell’NFL sull’inno americano.

Stiamo vivendo il fallimento totale della leadership di un paese.

Minacciando la Russia, il military/security complex e le presstitute stanno creando una pericolosa russofobia nei popoli occidentali.

Dopo il suo recente incontro non ufficiale con Putin, Trump ha detto di credere che non vi sia stata interferenza russa nelle elezioni americane. Questo ha scatenato una pletora di accuse da parte di presstitute, politici idioti e corrotti funzionari militari.

Leggasi Stephen Lendman:

Queste aperte minacce ai russi sono totalmente sconsiderate, considerata l’inferiorità militare USA. Saker concorda, fornendo numerose prove. Se Washington continua ad aggredire la Russia, gli Stati Uniti scompariranno completamente dalla faccia della terra e, probabilmente, così faranno anche i suoi vassalli europei.

Nel mentre, continua lo sforzo di tenere americani ed europei all’oscuro di tutto ciò che sta realmente accadendo, facendo passare per fattuali le balle del goveno. Rea di dir la verità, RT è stato costretta a registrarsi come “agente straniero” sotto il Foreign Agents Registration Act.

In altre parole, il primo emendamento, assieme al resto della Costituzione, è stato abrogato dall’affermazione di potere di Washington, non regolato da legge o morale.

Secondo l’articolo (sopra riportato) di Global Research, “questo mese, un’organizzazione che si definisce European Values Thought Tank, con sede in Repubblica Ceca e finanziata dall’ambasciata americana e dalle fondazioni associate al miliardario George Soros, ha pubblicato un elenco, comprendente i nomi di 2.300 ospiti di RT, raggruppati in politici, giornalisti, accademici e celebrità statunitensi e britannici. Questi individui, secondo il think tank, sono “utili idioti” di una ‘potenza straniera ostile'”.

Non esagero quando dico “non aspettatevi di vivere molto più a lungo”. Siamo governati da folli psicopatici che credono che gli Stati Uniti siano invulnerabili. È probabile che questi imbecilli ci facciano spazzar via dalla faccia della Terra. Se non vi preoccupa che il governo americano stia ingaggiando una battaglia con la Russia (ma anche Cina, Nord Corea ed Iran), allora avete qualche problema.

Paul Craig Roberts

Fonte: www.informationclearinghouse.info

Link: http://www.informationclearinghouse.info/48196.htm

13.11.2017

Traduzione di HMG