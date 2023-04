Il “matto del barbiere” sulla Grande Scacchiera Eurasiatica

AVVISO PER I LETTORI: Abbiamo cambiato il nostro indirizzo Telegram. Per restare aggiornato su tutti gli ultimi nostri articoli iscriviti al nostro canale ufficiale Telegram

Il titolo originale dell’articolo parla di Fool’sMate, letteralmente “lo scacco del matto” (in italiano “lo scacco del barbiere”), quindi un fine gioco di parole con il concetto di “scacco matto” portato molto rapidamente all’inizio della partita, anche solo in tre mosse, ed il “matto” come persona o, in questo caso, come nazione (o suoi governanti).

Ron Unz – The Unz Review – 3 Aprile 2023

Per almeno una generazione o più, le politiche internazionali dell’America sono state sempre più governate dal nostro Ministero della Propaganda, e il conto potrebbe infine esser sul punto di arrivare.

Mercoledì scorso il Wall Street Journal ha riportato la notizia dell’ingresso dell’Arabia Saudita nell’Organizzazione Cooperativa di Shanghai volta dalla Cina, una decisione che arriva a poche settimane dall’annuncio del ristabilimento delle relazioni diplomatiche con l’arci-nemico Iran in seguito ai negoziati svoltisi a Pechino sotto l’egida cinese. Per tre generazioni, il regno ricco di petrolio è stato il più importante alleato arabo dell’America e la frase di apertura dell’articolo del Journal sottolinea che questo drammatico sviluppo riflette il declino della nostra influenza in Medio Oriente.

Lo stesso giorno, il Brasile ha dichiarato che avrebbe abbandonato l’uso del dollaro nelle transazioni con la Cina, il suo principale partner commerciale, a seguito di una precedente dichiarazione secondo cui il suo presidente avrebbe pianificato un incontro con il leader cinese a sostegno degli sforzi di quel Paese per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina, un’iniziativa diplomatica fortemente osteggiata dal nostro stesso governo. Il domino geopolitico sembra cadere rapidamente, trascinando con sé l’influenza americana.

Considerati gli orrendi deficit di bilancio e commerciali del nostro Paese, il mantenimento del tenore di vita dell’America dipende fortemente dall’uso internazionale del dollaro, soprattutto per le vendite di petrolio, per cui questi sviluppi sono estremamente minacciosi. Per decenni abbiamo scambiato liberamente le nostre scritture governative con beni e materie prime provenienti da tutto il mondo, e se questo diventasse molto più difficile, la nostra situazione globale potrebbe diventare disastrosa. Durante la crisi di Suez del 1956, la minaccia di crollo della sterlina britannica segnò la fine dell’influenza della Gran Bretagna sulla scena mondiale, e l’America potrebbe avvicinarsi rapidamente al proprio “momento di Suez”.

Nonostante i nostri enormi sforzi e il sostegno stridente dei media occidentali globali, pochi Paesi, a parte i nostri servili vassalli, sono stati disposti a seguire il nostro esempio e a imporre sanzioni alla Russia, a ulteriore riprova del nostro peso internazionale fortemente ridotto.

Fin dagli anni ’80 ho considerato lo spostamento tettonico del potere geopolitico verso la Cina come una conseguenza quasi inevitabile dello sviluppo di quel paese, e più di dieci anni fa avevo descritto quelle potenti tendenze, già visibili da tempo.

L’ascesa della Cina, la caduta dell’America

(Ron Unz – The American Conservative – 17 aprile 2012)

Ma i fatti sono ora diventati palesemente evidenti. Jacques Sapir è direttore degli studi presso l’EHESS, una delle principali istituzioni accademiche francesi, e qualche mese fa ha pubblicato un breve articolo in cui esponeva le sorprendenti statistiche economiche, un’analisi che ha ricevuto meno attenzione di quanto meritasse.

Valutare le economie russa e cinese dal punto di vista geostrategico

(Jacques Sapir – Affari americani – 20 novembre 2022)

Il giornalista ha spiegato che, in base ai tassi di cambio nominali, la Russia ha un’economia piccola, pari alla metà di quella della Francia e all’incirca a quella della Spagna, per cui è sembrata molto vulnerabile all’ondata senza precedenti di sanzioni occidentali imposte dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Ma la Russia è sopravvissuta quasi indenne e, al contrario, è stato l’Occidente a soffrire di carenze energetiche critiche, di una forte inflazione e di altri gravi stress economici, il che suggerisce che questi paragoni erano semplicemente illusori.

Al contrario, secondo la metrica molto più realistica della parità di potere d’acquisto (PPA), l’economia russa era in realtà molto più grande, paragonabile a quella della Germania. Ma anche questa misura sottovalutava gravemente il vero equilibrio del potere internazionale.

Tra le economie occidentali, i servizi comprendono una parte consistente, a volte schiacciante, dell’attività economica totale, e queste statistiche sono molto più soggette a manipolazioni. Alcuni economisti hanno sostenuto che lo spaccio di droga, la prostituzione e altre attività criminali dovrebbero essere incluse in questo totale, il che aumenterebbe la presunta misura della nostra prosperità nazionale.

Al contrario, durante i periodi di forte conflitto internazionale, i settori produttivi del PIL – industria, miniere, agricoltura e costruzioni – costituiscono probabilmente una misura molto migliore del potere economico relativo, e la Russia è molto più forte in questa categoria. Quindi, sebbene il PIL nominale della Russia sia solo la metà di quello della Francia, la sua economia produttiva reale è più del doppio, il che rappresenta quasi un quintuplo del potere economico relativo. Questo spiega perché la Russia ha superato così facilmente le sanzioni occidentali che si pensava l’avrebbero paralizzata.

Quando Sapir estende la stessa analisi ad altri Paesi, i risultati sono ancora più notevoli. Sebbene i nostri disonesti media mainstream descrivano invariabilmente la Cina come la seconda economia del mondo, in realtà ha superato l’America in termini reali diversi anni fa, come chiunque può confermare consultando il World Factbook della CIA. Ma mentre un sostanzioso 44% della moderna economia cinese è costituito da servizi, il settore dei servizi americano – pubblicità, vendite al dettaglio, istruzione, servizi alla persona, consulenza sulla diversità – ammonta a quasi l’80% del nostro totale, riducendo la nostra produzione realmente produttiva a una piccola frazione residuale.

Una delle tabelle di Sapir ha dimostrato che già nel 2019 l’economia produttiva reale della Cina era tre volte più grande di quella americana.

Di fatto, nel 2017 il settore produttivo reale della Cina ha superato il totale combinato di America, Unione Europea e Giappone.

I sostenitori dell’America spesso si consolano con i nostri presunti vantaggi in termini di tecnologia e innovazione, ma anche se il nostro vantaggio in passato è stato enorme, questo sembra meno vero oggi e in futuro. Sapir ha fornito un grafico che mostra l’enorme crescita delle domande di brevetto cinesi negli ultimi quarant’anni, che sono passate da quasi nulla a più del 60% del totale mondiale entro il 2018, quasi cinque volte la quota americana.

Esistono prove empiriche che queste statistiche ufficiali hanno un impatto sul mondo reale. Le aziende americane hanno creato e un tempo dominato completamente l’ecosistema dei social media e degli smartphone, così importante per i consumatori globali, e per anni la loro posizione è sembrata inattaccabile. Ma secondo un recente articolo del WSJ, quattro delle cinque applicazioni per smartphone più popolari negli Stati Uniti sono ora cinesi, con Facebook al quinto posto. La principale risposta della nostra classe politica bipartisan è stata quella di minacciare un divieto su TikTok, molto popolare tra i nostri giovani, proprio come la nomenklatura della decadente Unione Sovietica aveva cercato disperatamente di vietare i blue jeans e la musica rock occidentali.

Questa rapida ascesa della Cina in termini di tecnologia e competitività economica non sorprende. Come ha sottolineato il fisico Steve Hsu nel 2008, secondo i dati psicometrici internazionali, la popolazione americana contiene probabilmente circa 10.000 individui con un QI pari o superiore a 160, mentre il totale per la Cina è di circa 300.000, una cifra trenta volte superiore.

La più grande vulnerabilità strategica della Cina era la sua dipendenza dalle importazioni di energia e materie prime per alimentare la sua massiccia base industriale, e durante un confronto internazionale l’America avrebbe potuto potenzialmente usare il suo controllo dei mari per interdire tali forniture vitali. Ma la Russia possiede il più grande scrigno di tali risorse al mondo e la nostra incessante ostilità ha spinto questo Paese ad abbracciare strettamente il suo vicino cinese, come recentemente sottolineato dal vertice dei due leader nazionali a Mosca.

Così, le nostre stesse azioni hanno forgiato una forte alleanza Cina-Russia che sembra destinata a scalzare l’America dalla sua posizione dominante a livello globale. Un tale risultato sarebbe un evento di proporzioni storiche, paragonabile per grandezza al crollo dell’Unione Sovietica tre decenni fa.

Graham Allison di Harvard è stato il preside fondatore della Kennedy School of Government, assumendo tale incarico quando io ero ancora al liceo, e il suo influente bestseller del 2017 “Destined for War” ha coniato l’espressione “la trappola di Tucidide” per quello che temeva potesse essere un conflitto quasi inevitabile tra una Cina in ascesa e un’America dominante a livello globale. Ma la nostra irrazionale ostilità nei confronti della Russia ha ora trasformato il panorama geopolitico, e la scorsa settimana è intervenuto sulle pagine di Foreign Policy per sostenere che l’alleanza Cina-Russia ora probabilmente supera la nostra:

Xi e Putin hanno l’alleanza non dichiarata più importante del mondo

È diventata più importante delle alleanze ufficiali di Washington oggi

(Graham Allison – Politica estera – 23 marzo 2023)

Vale la pena citare per intero i suoi paragrafi conclusivi:

“Una proposizione elementare delle relazioni internazionali 101 afferma: “Il nemico del mio nemico è mio amico”. Affrontando contemporaneamente Cina e Russia, gli Stati Uniti hanno contribuito a creare quella che l’ex consigliere per la sicurezza nazionale Zbigniew Brzezinski ha definito “alleanza degli aggrediti”. Questo ha permesso a Xi di invertire la “diplomazia trilaterale” di successo di Washington degli anni ’70, che ha allargato il divario tra la Cina e il nemico principale degli Stati Uniti, l’Unione Sovietica, in modi che hanno contribuito in modo significativo alla vittoria degli Stati Uniti nella Guerra Fredda. Oggi, Cina e Russia sono, secondo le parole di Xi, più vicine che [se] alleate. Dal momento che Xi e Putin non sono solo gli attuali presidenti delle loro due nazioni, ma leader il cui mandato è di fatto senza data di scadenza, gli Stati Uniti dovranno capire che stanno affrontando la più importante alleanza non dichiarata del mondo.”

Secondo Allison, stiamo assistendo alla fine dell’incontrastato dominio globale americano che ha fatto seguito al crollo dell’Unione Sovietica più di tre decenni fa. Per questo motivo, è stato molto appropriato citare le opinioni di Zbigniew Brzezinski, il politologo di origine polacca che è stato uno dei principali architetti della nostra strategia di successo durante le ultime fasi vittoriose di quel conflitto che fu la Guerra Fredda.

Studioso di lunga data della scuola “realista” presso le università di Harvard e Columbia, Brzezinski era stato il principale organizzatore della Commissione Trilaterale nel 1973 e nel 1976 era stato nominato Consigliere per la Sicurezza Nazionale nell’Amministrazione Carter, guadagnando gradualmente l’ascendente per le sue opinioni più dure contro il suo rivale, il Segretario di Stato Cyrus Vance. Sostenne fortemente le attività dei dissidenti dell’Europa orientale, in particolare il potente movimento di Solidarność nella sua Polonia, e orchestrò anche una pesante assistenza militare ai ribelli musulmani nell’Afghanistan controllato dai sovietici. Entrambi questi sforzi hanno probabilmente avuto un ruolo significativo nell’indebolire fatalmente l’URSS.

In effetti, sebbene Brzezinski fosse egli stesso un democratico di forte orientamento socialdemocratico, le sue posizioni in politica estera erano talmente ammirate dai conservatori repubblicani che, in seguito, si è persino affermato che Ronald Reagan gli avesse chiesto di rimanere in quello stesso ruolo dopo la sconfitta di Carter nel 1980.

A metà degli anni ’80, Brzezinski si era convinto che il comunismo sovietico fosse in declino terminale e nel 1989 pubblicò “Il grande fallimento”, con il profetico sottotitolo “La nascita e la morte del comunismo nel ventesimo secolo“. L’opera fu stampata quasi un anno prima che la caduta del Muro di Berlino segnasse la fine di un’epoca.

Il crollo della Cortina di Ferro riunì le metà separate dell’Europa due generazioni dopo la loro separazione, e fu seguito due anni dopo dallo scioccante crollo e dalla disintegrazione della stessa Unione Sovietica. Mosca perse presto il controllo sui territori che aveva governato per secoli, e la maggior parte dei confini dello Stato successore della Russia tornò a essere quella che era stata prima del regno di Pietro il Grande nel 1682.

L’improvvisa scomparsa dell’URSS ha trasformato totalmente il panorama geopolitico, lasciando l’America come unica superpotenza mondiale, con un dominio incontrastato sull’intero globo, una situazione unica nella storia del mondo.

Brzezinski considerò le conseguenze di questo sconvolgimento globale e nel 1997 pubblicò “La grande scacchiera”, un libro breve ma influente che riassumeva la nostra posizione internazionale senza precedenti e delineava le politiche geostrategiche per sostenere il nostro nuovo dominio sul continente eurasiatico, la regione che costituiva la “grande scacchiera” del suo titolo.

Nel corso degli anni, ho sentito spesso accusare Brzezinski di sostenere una strategia per l’egemonia globale americana permanente, ma credo che questi critici confondessero le sue idee con il rozzo trionfalismo dei Neocons, che seguivano un percorso ideologico completamente diverso. Ho finalmente letto il suo libro diversi anni fa e ho trovato un’analisi molto ponderata e moderata dei pericoli e delle opportunità che l’America doveva affrontare sulla terraferma eurasiatica, con l’autore che sottolineava ripetutamente che il nostro dominio mondiale era solo una condizione temporanea, impossibile da mantenere in modo permanente.

L’America era il suo Paese e certamente proponeva alleanze e altre misure per rafforzare ed estendere la nostra posizione globale, ma cercava di farlo in maniera ragionevole e contenuta, evitando azioni provocatorie o precipitose e tenendo adeguatamente conto dei legittimi interessi geopolitici di altre grandi potenze come la Cina, la Russia, il Giappone e i maggiori Stati europei.

Il suo libro era apparso vicino all’apice assoluto del prestigio e dell’influenza americana e, all’indomani dell’attentato dell’11 settembre di qualche anno dopo, Brzezinski divenne un forte critico pubblico dei piani dell’amministrazione Bush, influenzati dai neocon, per una guerra in Iraq, un errore disastroso che ha distrutto la stabilità del Medio Oriente, dilapidato la nostra credibilità nazionale e ci è costato molti bilioni di dollari. Dalla metà degli anni ’70 il suo più stretto alleato e collaboratore è stato il suo ex aiutante militare Bill Odom che, da generale a tre stelle, ha poi diretto la NSA per Ronald Reagan a metà degli anni ’80. I due hanno poi sollecitato un immediato riavvicinamento strategico con l’Iran e il ritiro dall’Iraq.

I drammatici cambiamenti geopolitici che stiamo vivendo di recente mi hanno spinto a rileggere il breve libro di Brzezinski del 1997 e ciò ha confermato pienamente i miei ricordi. All’inizio, Brzezinski esponeva le ragioni principali del dominio globale dell’America, prevedendo che la maggior parte di esse sarebbe rimasta inalterata per almeno una generazione e forse più a lungo:

“In breve, l’America è al primo posto nei quattro settori decisivi del potere globale: militarmente, ha un raggio d’azione globale senza pari; economicamente, rimane la principale locomotiva della crescita globale, anche se sfidata in alcuni aspetti da Giappone e Germania (nessuno dei quali gode degli altri attributi della potenza globale); tecnologicamente, mantiene il primato generale nei settori d’avanguardia dell’innovazione; e culturalmente, nonostante alcune carenze, gode di un’attrattiva che non ha eguali, soprattutto tra i giovani del mondo – tutto ciò conferisce agli Stati Uniti un peso politico che nessun altro Stato si avvicina ad eguagliare. È la combinazione di tutti e quattro che rende l’America l’unica superpotenza globale completa.”

Sebbene l’autore, di origine polacca, conservasse sicuramente una profonda ostilità personale nei confronti del tradizionale avversario russo della sua patria e il suo libro fosse stato scritto a ridosso del nadir del declino nazionale russo, di tale ostilità erano visibili solo le tracce, ed egli considerava pienamente la possibilità che una Russia rinata si sarebbe integrata con successo in un’Europa allargata, la “casa comune europea” un tempo sostenuta da Mikhail Gorbaciov. Esprimeva qualche preoccupazione per l’instabilità del mondo islamico, ma le nostre disastrose guerre mediorientali dopo l’11 settembre sarebbero sembrate atti di inimmaginabile avventatezza e follia.

Il penultimo e più lungo capitolo della sua analisi sull’Eurasia si intitolava “L’ancora dell’Estremo Oriente” e descriveva quella regione come quella che sta vivendo “un successo economico senza paragoni nello sviluppo umano“. Egli osservava che durante la fase di decollo dell’industrializzazione, la Gran Bretagna e l’America avevano avuto bisogno di circa mezzo secolo per raddoppiare la loro produzione, mentre la Cina e la Corea del Sud avevano raggiunto lo stesso risultato in un solo decennio. Brzezinski si sentiva sicuro che, salvo circostanze sfortunate, la Cina sarebbe sicuramente cresciuta fino a diventare una potenza economica globale di primo piano e riteneva che il nostro Paese dovesse cercare di incorporarla nel sistema mondiale che avevamo costruito, pur riconoscendo che “la storia della Cina è stata una storia di grandezza nazionale“.

Ma sebbene la valutazione di Brzezinski sulle prospettive della Cina fosse molto favorevole, la sua analisi del 1997 era in realtà piuttosto cauta nelle sue proiezioni. Dubitava che i notevoli tassi di crescita economica del Paese sarebbero continuati per un altro paio di decenni, cosa che avrebbe richiesto “una combinazione insolitamente felice di una leadership nazionale efficace” e di numerose altre condizioni favorevoli, sostenendo che una tale “combinazione prolungata di tutti questi fattori positivi era problematica“.

Invece, si era orientato verso una prognosi più convenzionale secondo la quale, intorno al 2017, la Cina avrebbe potuto avere un PIL totale notevolmente superiore a quello del Giappone, affermandosi così come “una potenza globale, più o meno alla pari con gli Stati Uniti e l’Europa“. Ma la realtà è che in quell’anno il PIL reale della Cina era più di quattro volte superiore a quello del Giappone e la sua produzione industriale reale era superiore a quella dell’America e dell’Unione Europea messe insieme.

Pertanto, il peso economico della Cina nel mondo di oggi supera di gran lunga le ipotesi di Brzezinski del 1997 e questa differenza amplifica l’importanza dei suoi avvertimenti strategici, che la nostra leadership politica ha completamente ignorato. In tutto il suo libro, Brzezinski ha ripetutamente sottolineato che il pericolo maggiore per l’America sarebbe stato quello di inimicarsi inutilmente le principali nazioni eurasiatiche, che avrebbero potuto unirsi contro di noi:

“Infine, vanno brevemente ricordate alcune possibili contingenze che riguardano i futuri allineamenti politici… Gli Stati Uniti potrebbero dover determinare come affrontare coalizioni regionali che cercano di spingere l’America fuori dall’Eurasia, minacciando così il suo status di potenza globale… Potenzialmente, lo scenario più pericoloso sarebbe una grande coalizione di Cina, Russia e forse Iran, una coalizione “antiegemonica” unita non dall’ideologia ma da rimostranze complementari… Evitare questa contingenza, per quanto remota possa essere, richiederà uno sfoggio di abilità geostrategica degli Stati Uniti sui perimetri occidentali, orientali e meridionali dell’Eurasia contemporaneamente. Per scongiurare questa eventualità, per quanto remota, occorrerà una dimostrazione di abilità geostrategica degli Stati Uniti sui perimetri occidentali, orientali e meridionali dell’Eurasia. Tuttavia, una coalizione che allei la Russia con la Cina e l’Iran può svilupparsi solo se gli Stati Uniti sono abbastanza miopi da inimicarsi contemporaneamente la Cina e l’Iran.”

Visti gli eventi recenti, i suoi avvertimenti profetici sono stati completamente ignorati. Al contrario, la nostra leadership politica nazionale ha scelto di invertire esattamente i suoi suggerimenti, e lo ha fatto nonostante la Cina sia diventata molto più forte di quanto lui avesse previsto.

Brzezinski stesso ha riconosciuto alcuni di questi importanti sviluppi e l’anno prima della sua morte, nel 2017, ha aggiornato la sua analisi per proclamare che l’era del dominio americano stava già volgendo al termine e che avremmo dovuto riconoscere questa realtà.

Verso un riallineamento globale

Con la fine dell’era del dominio globale, gli Stati Uniti devono assumere la guida del riallineamento dell’architettura del potere globale .

(Zbigniew Brzezinski – The American Interest – 17 aprile 2016)

Invece di dare ascolto alle sue preoccupazioni e di adeguare conseguentemente le proprie politiche, il nostro governo ha raddoppiato la sua rozza strategia di tentare di mantenere un’impossibile egemonia globale americana, una politica che sembra destinata a finire in un disastro nazionale.

I nostri leader hanno apparentemente deciso di giocare un “matto del barbiere” sulla grande scacchiera eurasiatica.

Ronald Keeva Unz (cl. 1961) è un imprenditore tecnologico, attivista politico, scrittore ed editore statunitense. Ex uomo d'affari, Unz è diventato multimilionario nella Silicon Valley prima di entrare in politica, peraltro senza successo. Ha sponsorizzato diverse proposte di legge che promuovono l'istruzione strutturata in lingua inglese, nonché la riforma del finanziamento delle campagne elettorali e l'aumento del salario minimo. Dal 2007 al 2013 è stato editore di The American Conservative e dal 2013 è editore e direttore di The Unz Review, un sito web che si descrive come un sito che presenta "prospettive controverse in gran parte escluse dal mainstream mediatico americano".

Link: https://www.unz.com/runz/playing-a-game-of-fools-mate-on-the-grand-eurasian-chessboard/

Scelto e tradotto (IMC) da CptHook per ComeDonChisciotte

