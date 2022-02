La voce dei ViVi – Diretta radio cdc

AVVISO PER I LETTORI: ComeDonChisciotte continua a subire la censura delle multinazionali del web: Facebook ha chiuso definitivamente la nostra pagina a dicembre 2021, Youtube ha sospeso il nostro canale per 4 volte nell'ultimo anno, Twitter ci ha sospeso il profilo una volta e mandato ulteriori avvertimenti di sospensione definitiva. Per adesso sembra che Telegram non segua le stesse logiche dei colossi Big Tech, per cui abbiamo deciso di aprire i nostri canali e gruppi. Per restare aggiornato su tutti gli ultimi nostri articoli iscriviti al nostro canale Telegram

Questa sera, come sempre intorno alle 21, diretta radio sul canale telegram Come Don Chisciotte – Le parole sono pietre con un portavoce dei ViVi (se ne era già parlato qui), l’organizzazione sui generis che sta combattendo contro la dittatura sanitaria con metodi e tattiche che fanno discutere, in un senso e nell’altro. Per avere un’idea delle loro gesta, si rimanda a questo recentissimo articolo di Marco Di Mauro , che ha avuto occasione di occuparsi più volte dei ViVi sulle pagine di Comedonchisciotte.

I ViVi sono soliti presentarsi con il volto camuffato e con la voce distorta, come avverrà anche per l’intervista di stasera. Non gradiscono che li si chiami “movimento”, né che gli si attribuisca la volontà di “fare politica”. Avremo modo di parlarne nell’incontro odierno.

