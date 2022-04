La Russia continua a demolire l’esercito ucraino e i depositi di carburante

AVVISO PER I LETTORI: ComeDonChisciotte continua a subire la censura delle multinazionali del web: Facebook ha chiuso definitivamente la nostra pagina a dicembre 2021, Youtube ha sospeso il nostro canale per 4 volte nell'ultimo anno, Twitter ci ha sospeso il profilo una volta e mandato ulteriori avvertimenti di sospensione definitiva. Per adesso sembra che Telegram non segua le stesse logiche dei colossi Big Tech, per cui abbiamo deciso di aprire i nostri canali e gruppi. Per restare aggiornato su tutti gli ultimi nostri articoli iscriviti al nostro canale Telegram

Larry Johnson

sonar21.com

Tengo d’occhio i media occidentali come mezzo per sapere come procede la guerra della Russia con l’Occidente. È di nuovo il caso del cane che non abbaia. I resoconti mozzafiato, incessanti, che avevano dominato i notiziari via cavo nelle prime due settimane dell'”Operazione militare speciale” della Russia sono spariti. Al loro posto, i media stanno fornendo solo aggiornamenti spot accomunati da una continua isteria su quanto cattivi e malvagi siano i Russi. Ma, in America, [questa tattica] non sta producendo un sostegno popolare tale da farci coinvolgere in un’altra guerra all’estero.

Ecco alcuni degli ultimi titoli:

REUTERS – La Russia dice che le sue forze hanno liberato la maggior parte di Mariupol, ora attaccano i sobborghi di Kiev

Esplosioni colpiscono Kiev a nord, Lviv a ovest

L’Ucraina dice che la situazione a Mariupol è molto difficile

La Russia si offre di risparmiare la vita dei difensori di Mariupol che deporranno le armi

FOX NEWS – Mariupol avverte che la Russia si prepara a chiudere la città e a ‘selezionare’ tutti gli uomini validi per la leva obbligatoria o i lavori forzati

Sabato scorso, il consigliere del sindaco di Mariupol ha avvertito che le truppe russe si stanno preparando a chiudere la città entro il 18 aprile e che “filtreranno” tutti gli uomini per il servizio militare obbligatorio, i lavori forzati o l'”isolamento.”

“Gli occupanti riferiscono che lunedì non solo chiuderanno definitivamente tutte le entrate e le uscite della città, ma istituiranno un divieto di movimento in tutti i quartieri per una settimana. Durante questo periodo, il 100% della rimanente popolazione maschile della città sarà “filtrata,” ha riferito Petro Andriushchenko in un post su Telegram tradotto dalla testata ucraina Ukrayinska Pravda.

CNN – La Russia ordina alle forze ucraine a Mariupol di arrendersi entro domenica mattina

La Russia ha chiesto alle forze ucraine che ancora combattono per difendere la città assediata di Mariupol di deporre le armi. L’apparente ultimatum arriva mentre la Russia continua il suo implacabile e devastante attacco alla città sud-orientale.

L’organo di stampa statale russo Ria ha riferito che “senza eccezione” tutte le “unità armate ucraine e i mercenari stranieri” dovranno uscire dalle 6:00 alle 13:00 ora di Mosca (stessa ora locale) “senza armi e munizioni,” citando il Ministero della Difesa russo.

Nel frattempo, l’intelligence degli Stati Uniti (un vero ossimoro) continua a dimostrare stupidità ed una incredibile incompetenza. Considerate questo “titolo” della CNN – Gli USA ritengono che Putin potrebbe aumentare gli sforzi per interferire con le elezioni USA. Ecco il ragionamento di fondo:

Un funzionario statunitense ha chiarito che le valutazioni non erano basate su informazioni dirette.

“Non abbiamo informazioni dirette che la Russia stia cercando di prendere di mira i sistemi statali, locali o elettorali più direttamente di prima, ma stiamo certamente anticipandone la possibilità. Continueremo a condividere attivamente qualsiasi informazione sull’aumento delle minacce con i funzionari statali e locali man mano che le riceveremo,” ha detto il funzionario alla CNN.

Capito? Tutto ciò che hanno è un’opinione, neanche basata su un dannato fatto o un’informazione di intelligence. La patetica comunità dell’intelligence degli Stati Uniti non capisce Vladimir Putin, ma questo non le impedisce di partorire banalità come questa:

La comunità dell’intelligence ha fatto della comprensione della mentalità di Putin una priorità fin dall’inizio dell’invasione, hanno detto alla CNN fonti familiari con le deliberazioni interne. Le prime valutazioni fanno capire che il comportamento [del leader russo] è sempre più imprevedibile e i funzionari statunitensi credono che Putin sia sempre più disposto a prendere in considerazione l’assunzione di rischi, e questo a causa della sua rabbia per i fallimenti della Russia in Ucraina – un qualcosa per cui i suoi consiglieri (che, secondo i funzionari, non gli avrebbero detto tutta la verità), non lo hanno preparato.

Quale verità sarebbe stata nascosta a Putin? La conquista di Mariupol? La precisione degli attacchi missilistici che colpiscono i principali siti militari e i depositi di carburante in tutta l’Ucraina?

Nonostante gli Stati Uniti e la NATO insistano ostinatamente sul fatto che l’esercito russo è un pagliaccio incapace di combattere efficacemente, basta notare che unità militari, missili e aerei russi si muovono liberamente in tutta l’Ucraina. Date un’occhiata al seguente video che mostra una cucina da campo e una lavanderia russa. Forse questo è solo un sofisticato pezzo di propaganda, ma, anche se così fosse, mostra comunque una capacità non tanto facilmente disponibile nell’esercito degli Stati Uniti. Ci siamo abituati a creare basi statiche, mense e lavanderie all’estero che assumono gente del terzo mondo per cucinare il nostro cibo e lavare la nostra biancheria sporca. Prendete nota di quello che fanno i soldati russi quando entrano nella roulotte della mensa (si tolgono il berretto e lo appendono al muro). Questa non è l’immagine di coscritti non addestrati e gettati in battaglia a loro malgrado.

I siti dei media russi sono ora pieni di video di migliaia di militari ucraini che si arrendono abbandonando enormi quantità di armi fornite dalla NATO. Ci sono anche foto dei passaporti di due cittadini statunitensi che facevano parte delle unità ucraine che combattevano contro i Russi. Non è chiaro se questi uomini siano stati catturati o siano morti. I Russi sostengono di aver catturato a Mariupol un gran numero di mercenari occidentali e il loro destino non è dei più rosei. Poiché i Russi non li considerano regolari combattenti, non saranno trattati secondo la Convenzione di Ginevra. (Sembra che i Russi li tratteranno come lo spregevole Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti aveva trattato i cosiddetti insorti del 6 gennaio).

A differenza dell’Ucraina, la Russia non sembra avere problemi ad inviare altri mezzi al fronte.

La Russia spedisce rinforzi BM-21 Grad al fronte

Ecco qui di seguito un video di colonne di camion e carri armati russi che si muovono intorno a Kharkov. Dove sono i video delle forze ucraine che attaccano e distruggono queste colonne? Dubitate per un minuto che l’Ucraina condividerebbe ampiamente tale materiale, se esistesse? Questo è il cane che non abbaia.

La Russia sta circondando ed è pronta a distruggere il frammentato esercito ucraino. A differenza di Mariupol, la maggior parte di queste battaglie si svolgeranno in aperta campagna, dove gli Ucraini avranno scarsa protezione da droni, bombardieri e artiglieria. Carri armati e truppe faranno piazza pulita, una volta eliminati i capisaldi fortificati.

Infine, date un’occhiata alla valutazione britannica della situazione sul terreno in Ucraina.

Fate attenzione alle aree gialle a strisce nere. Queste sono le località ad est dove si trovano le unità dell’esercito ucraino che la Russia tenterà di accerchiare e distruggere. A meno che l’Ucraina non sia in grado di inviare 20colonne di carri armati e camion per rifornire le forze assediate, le unità ucraine potrebbero essere eliminate entro la fine di maggio.

Link: https://sonar21.com/russia-continues-to-grind-down-the-ukrainian-military-and-fuel-resources/

16.04.2022

Scelto e tradotto da Markus per comedonchiciotte.org