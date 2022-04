La guerra totale per cancellare la Russia

AVVISO PER I LETTORI: ComeDonChisciotte continua a subire la censura delle multinazionali del web: Facebook ha chiuso definitivamente la nostra pagina a dicembre 2021, Youtube ha sospeso il nostro canale per 4 volte nell'ultimo anno, Twitter ci ha sospeso il profilo una volta e mandato ulteriori avvertimenti di sospensione definitiva. Per adesso sembra che Telegram non segua le stesse logiche dei colossi Big Tech, per cui abbiamo deciso di aprire i nostri canali e gruppi. Per restare aggiornato su tutti gli ultimi nostri articoli iscriviti al nostro canale Telegram

Di Pepe Escobar, strategic-culture.org

Vaste fasce del NATOstan sono state costrette a comportarsi come in un linciaggio russofobo. Nessun dissenso è tollerato. Ormai è ampiamente evidente che la campagna russofoba neo-orwelliana “Due Minuti d’Odio” lanciata dall’Impero delle Menzogne dopo l’inizio dell’operazione Z è in realtà “Odio 24/7”. L’intera psyops ha di fatto aggiornato l’Impero delle Menzogne allo stato di Impero dell’Odio in una guerra totale – ibrida e altro – per cancellare la Russia.

L’odio, dopo tutto, è molto più potente delle mere bugie, che ora stanno virando verso un’abietta ridicola, come l’“intelligence” statunitense che ricorre a – cos’altro – bugie per combattere la guerra d’informazione [1] contro la Russia.

Se l’eccesso di propaganda è stato mortalmente efficace in mezzo alle masse occidentali zombificate – chiamatela una “vittoria” nella guerra delle PR – sul fronte dove conta davvero, all’interno della Russia, è un grave fallimento.

Il sostegno dell’opinione pubblica sia all’Operazione Z che al Presidente Putin non ha precedenti. Dopo i video delle torture dei prigionieri di guerra russi che hanno causato una diffusa repulsione, la società civile russa si sta persino preparando per una “lunga guerra” della durata di mesi, non settimane, a patto che gli obiettivi dell’Alto Comando russo – in realtà un segreto militare – vengano raggiunti.

Gli obiettivi dichiarati sono la “smilitarizzazione” e la “denazificazione” di una futura Ucraina neutrale, ma geopoliticamente vanno ben oltre: l’obiettivo è capovolgere l’accordo di sicurezza collettiva europea post-1945, costringendo la NATO a comprendere e fare i conti con il concetto di “sicurezza indivisibile”. Si tratta di un processo estremamente complesso che raggiungerà il prossimo decennio.

La sfera NATOstan semplicemente non può ammettere pubblicamente una serie di fatti che da anni spiega un analista militare del calibro di Andrei Martyanov [2]. E questo si aggiunge al loro dolore collettivo.

La Russia può affrontare la NATO e farla a pezzi in 48 ore. Potrebbe impiegare sistemi avanzati di deterrenza strategica senza eguali in tutto l’Occidente. Il suo asse meridionale – dal Caucaso e dall’Asia occidentale all’Asia centrale – è completamente stabilizzato. E se il gioco si facesse davvero duro, il signor Zircon potrebbe consegnare il suo biglietto da visita nucleare ipersonico all’altra parte senza che quest’ultima nemmeno sapesse da cosa fosse stata appena colpita.

“L’Europa ha scelto il suo destino”

Può essere illuminante vedere come questi complessi processi vengono interpretati dai russi, i cui punti di vista sono ora completamente bloccati in tutto il NATOstan.

Facciamo due esempi. Il primo è il tenente generale L.P. Reshetnikov, in una nota analitica che esamina i fatti della guerra di terra.

Alcuni punti chiave:

“Su Romania e Polonia ci sono aerei di allerta precoce della NATO con equipaggi esperti, ci sono sempre satelliti dell’intelligence statunitense nel cielo. Vi ricordo che solo in termini di budget per il nostro Roscosmos abbiamo stanziato 2,5 miliardi di dollari all’anno, il budget civile della NASA è di 25 miliardi di dollari, il budget civile di SpaceX da solo è uguale a Roscosmos e questo senza contare le decine di miliardi di dollari ogni anno per tutti gli Stati Uniti, che dispiegano febbrilmente il sistema di controllo dell’intero pianeta.” La guerra si sta svolgendo secondo “gli occhi e il cervello della NATO. Gli Ukronazi non sono altro che zombi controllati gratuitamente. E l’esercito ucraino è un organismo zombi controllato a distanza.” “Le tattiche e la strategia di questa guerra saranno oggetto di libri di testo per le accademie militari di tutto il mondo. Ancora una volta: l’esercito russo sta distruggendo un organismo zombi nazista, completamente integrato con gli occhi e il cervello della NATO.”

Passiamo ora a Oleg Makarenko [3], che punta sul Big Picture.

“L’Occidente si considera “il mondo intero” solo perché non ha ancora ricevuto un pugno sul naso sufficientemente forte. È successo che la Russia ora gli stia dando questo clic: con alle spalle l’appoggio di Asia, Africa e America Latina. E l’Occidente non può fare assolutamente nulla con noi, dal momento che è in ritardo anche in termini di numero di testate nucleari.” “L’Europa ha scelto il suo destino. E ha scelto il destino per la Russia. Quello che state vedendo ora è la morte dell’Europa. Anche se non si tratta di attacchi nucleari ai centri industriali, l’Europa è condannata. In una situazione in cui l’industria europea è rimasta senza fonti energetiche e materie prime russe a basso costo (e la Cina inizierà a ricevere gli stessi vettori energetici e materie prime a prezzi scontati) non si può parlare di una reale concorrenza con la Cina dall’Europa. Di conseguenza, lì letteralmente tutto crollerà: dopo che l’industria sarà crollata, l’assistenza sociale e la sicurezza sociale crolleranno, inizieranno la fame, il banditismo e il caos.”

È giusto considerare Reshetnikov e Makarenko come rappresentanti fedeli del sentimento generale russo, che interpreta l’operazione sotto falsa bandiera di Bucha come una copertura per oscurare la tortura dell’esercito ucraino dei prigionieri di guerra russi. E, ancora più in profondità, Bucha ha permesso la scomparsa dei laboratori di armi biologiche del Pentagono dalla mediasfera occidentale, completa delle sue ramificazioni: la prova di una spinta americana concertata a schierare alla fine vere armi di distruzione di massa contro la Russia.

La bufala a più livelli di Bucha doveva includere la presidenza britannica del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che di fatto bloccava una discussione seria, un giorno prima che il Ministero della Difesa russo si sforzasse di presentare alle Nazioni Unite – prevedibilmente meno agli Stati Uniti e al Regno Unito – tutti i fatti sulle armi biologiche portati alla luce in Ucraina. I cinesi sono rimasti inorriditi [4] dai risultati.

Il Comitato investigativo russo almeno persiste nel suo lavoro, con 100 ricercatori che portano alla luce prove di crimini di guerra in tutto il Donbass da presentare a un tribunale nel prossimo futuro, molto probabilmente istituito a Donetsk.

E questo ci riporta ai fatti sul campo. C’è molta discussione analitica sul possibile finale dell’operazione Z. Una valutazione equa includerebbe la liberazione di tutta la Novorossiya e il controllo totale della costa del Mar Nero che attualmente fa parte dell’Ucraina.

L’“Ucraina” infatti non è mai stata uno Stato: è sempre stata un annesso ad un altro Stato o impero come la Polonia, l’Austria-Ungheria, la Turchia e, soprattutto, la Russia.

Lo Stato russo di riferimento era Kievan Rus. “Ucraina”, in russo antico, significa “regione di confine”. In passato si riferiva alle regioni più occidentali dell’Impero russo. Quando l’Impero iniziò ad espandersi a sud, le nuove regioni annesse principalmente dal dominio turco furono chiamate Novorossiya (“Nuova Russia”) e le regioni nord-orientali Malorossiya (“Piccola Russia”).

Spettava all’URSS nei primi anni ’20 confondere il tutto e chiamarla “Ucraina”, aggiungendo la Galizia a ovest, che storicamente non era russa.

Eppure lo sviluppo chiave è quando l’URSS si è sciolta nel 1991. Poiché l’Impero delle Menzogne controllava de facto la Russia post-sovietica, non avrebbero mai potuto permettere che le vere regioni russe dell’URSS – cioè Novorossiya e Malorossiya – tornassero incorporate nella Federazione Russa.

La Russia ora li sta reintegrando, in un modo “l’ho fatto a modo mio”.

Vamos a bailar nella Puerto Rico europea

Ormai è anche abbastanza chiaro a qualsiasi seria analisi geopolitica che l’operazione Z ha aperto un vaso di Pandora. E la vittima storica suprema di tutta la tossicità finalmente liberata sarà sicuramente l’Europa.

L’indispensabile Michael Hudson, in un nuovo saggio sul dollaro USA che divora l’euro [4], sostiene per metà per scherzo che l’Europa potrebbe anche cedere la sua valuta e andare avanti come “una versione un po’ più grande di Porto Rico”.

Dopotutto, l’Europa “ha praticamente smesso di essere uno Stato politicamente indipendente e sta cominciando ad assomigliare sempre di più a Panama e alla Liberia – centri bancari offshore “bandiera di convenienza” che non sono veri “Stati” perché non emettono valuta propria ma usano il dollaro americano”. In sintonia con alcuni analisti russi, cinesi e iraniani, Hudson afferma che la guerra in Ucraina – in realtà nella sua “versione in piena regola come la Nuova Guerra Fredda” – durerà probabilmente “almeno un decennio, forse due come il gli Stati Uniti che estendono la lotta tra neoliberismo e socialismo [intendendo il sistema cinese] per comprendere un conflitto mondiale”.

Ciò che potrebbe essere seriamente contestato è se gli Stati Uniti, dopo “la conquista economica dell’Europa”, saranno in grado di “rinchiudere Paesi africani, sudamericani e asiatici”. Non ci sarà alcun risultato nell’impedire il processo di integrazione dell’Eurasia, in corso da 10 anni ormai, condotto dalla partnership strategica Russia-Cina e che si espande alla maggior parte del Sud del mondo.

Non c’è dubbio, come afferma Hudson, che “l’economia mondiale si sta infiammando” con il commercio di armi degli Stati Uniti. Eppure sulla parte giusta della Storia abbiamo il Rublogas [6], il petroyuan, il nuovo sistema monetario/finanziario progettato in collaborazione tra l’Unione Economica Eurasiatica (EAEU) e la Cina.

E questo è qualcosa che nessuna piccola Cancel Culture War può cancellare.

Di Pepe Escobar, strategic-culture.org

NOTE

[1] https://www.nbcnews.com/politics/national-security/us-using-declassified-intel-fight-info-war-russia-even-intel-isnt-rock-rcna23014

[2] https://smoothiex12.blogspot.com/

[3] https://olegmakarenko.ru/2389826.html

[4] https://www.rt.com/russia/553092-china-biolabs-ukraine-russia/

[5] http://thesaker.is/the-dollar-devours-the-euro/

[6] https://thecradle.co/Article/columns/8638

*****************************************************

Articolo originale di Pepe Escobar:

https://www.strategic-culture.org/news/2022/04/08/the-total-war-to-cancel-russia/

Traduzione di Costantino Ceoldo