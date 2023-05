I tre poli delle élite russe

Il criterio principale per l’appartenenza a un gruppo o all’altro è la volontà e il desiderio di sostenere l’Operazione militare speciale e la presenza o meno di beni, interessi e legami in Occidente. Quest’ultimo garantisce la presenza o l’assenza di una doppia lealtà (alla Russia e all’Occidente).

Questa analisi è il più possibile generale. Tuttavia, fornisce alcuni spunti di riflessione sulle specificità del corso dell’Operazione militare speciale. L’influenza di alcuni gruppi può spiegare le azioni e le dichiarazioni contraddittorie delle autorità russe, le politiche di alcuni media, le posizioni di alcune istituzioni e le contraddizioni istituzionali interne. In precedenza, il filosofo e geopolitico Alexander Dugin aveva proposto una divisione simile: “il partito della sconfitta immediata della Russia, il partito della sconfitta ritardata della Russia e il partito della vittoria”. Le nozioni di “partito della pace” (o “partito della sconfitta” e “partito della vittoria”, sono diventate un consenso tra i giornalisti e i politologi negli ultimi 15 mesi, sperimentando le posizioni interne all’élite sulla questione della SSR.

I Capitolatori

Così, le azioni del “partito della capitolazione”, secondo l’autore di Nezigar, includono “strani spostamenti di truppe a seguito di negoziati, problemi logistici e di rifornimento, nonché una feroce opposizione aperta e non dichiarata ai tentativi di introdurre elementi di mobilitazione nell’economia”. Stiamo parlando dei liberali e dell’oligarchia comprador. Questo gruppo dispone di importanti risorse in Occidente (oltre che in Ucraina), il che significa che i Paesi occidentali hanno tutte le possibilità di esercitare pressioni su questo gruppo. È logico che sia sostenuto anche da istituzioni e media stranieri. Inoltre, dagli anni ’90 queste persone hanno legami seri anche all’interno delle strutture statali.

Secondo Nezigar, il gruppo dei “capitolatori” comprende:

Roman Abramovich – un oligarca degli anni ’90, cittadino russo, britannico, portoghese e israeliano. È stato avvistato ai colloqui di Istanbul l’anno scorso. Ha regalato “iPhone” a mercenari stranieri liberati grazie alla sua mediazione. Vladimir Potanin – proprietario di Norilsk Nickel. Ha dichiarato di “ritenere una cattiva idea confiscare e nazionalizzare i beni delle società straniere in Russia in risposta ad azioni simili dell’Occidente contro i nostri beni”. Non è stato considerato un sostenitore della SMO. Vladimir Medinsky è l’ex ministro della Cultura russo. Ha guidato la delegazione russa ai colloqui di Istanbul nel marzo 2022. Yuri Borisov – Direttore generale di Roscosmos, ex vice primo ministro del governo russo, che ha supervisionato il complesso militare-industriale prima della SMO. Viktor Vekselberg – cittadino cipriota, presidente del consiglio di amministrazione del gruppo di società Renova. Secondo il capo dell’Agenzia ucraina per la prevenzione della corruzione, Alexander Novikov, potrebbe essere interessato a ottenere la cittadinanza ucraina. Vyacheslav Kantor è un cittadino russo, cipriota e israeliano con sede a Londra. È proprietario di un’azienda multimiliardaria di fertilizzanti minerali. Ha smentito le dichiarazioni sui suoi tentativi di ottenere la cittadinanza ucraina. La moglie ha la cittadinanza ucraina. Alexander Voloshin – ex capo dell’amministrazione presidenziale russa, figura chiave della cosiddetta “famiglia”, un gruppo oligarchico formato attorno ai parenti del primo presidente russo Boris Eltsin. Mikhail Fridman è un cittadino russo e israeliano che vive a Londra. Co-proprietario del Gruppo Alfa. Si è astenuto dal sostenere la SMO. Il figlio di Fridman si considera “ucraino”. Secondo i media occidentali, si è offerto di trasferire denaro per “aiutare” l’Ucraina. Ha finanziato il FBK vietato a Navalny. Vladimir Lisin – proprietario della fabbrica di ferro e acciaio di Novolipetsk. L’uomo più ricco della Russia secondo Forbes 2022. Si è espresso contro la dedollarizzazione del commercio estero. Ha evitato di essere incluso nelle sanzioni dell’UE per il patrocinio di alcuni leader dei Paesi europei. Vagit Alekperov – Maggiore azionista di Lukoil e capo della società fino al 2022. Ha lasciato la Russia dopo l’inizio della SMO. Secondo l’ex ministro bulgaro Asen Vasilyev, il carburante dell’impianto Lukoil Neftohim di Burgas è stato fornito segretamente all’AFU. La stessa Lukoil nega queste affermazioni. Arkady Volozh è un cittadino russo, maltese e israeliano, cofondatore di Yandex. Alexei Mordashov – proprietario di Severstal. Nel 2022 è stato uno dei primi a chiedere la fine della SMO e ha dichiarato di non avere nulla a che fare con esso e quindi di non poter essere soggetto a sanzioni.

Questo gruppo dispone delle maggiori risorse economiche dagli anni Novanta. La sua clientela comprende praticamente tutta l’intellighenzia “creativa” russa e una parte significativa dei media. Hanno anche potenti connessioni burocratiche. Sono coloro che compongono lo “Stato profondo”, secondo le parole di Yevgeny Prigozhin, capo del PMC di Wagner, come “una comunità di élite okologo-statali, che agiscono indipendentemente dalla leadership politica dello Stato e hanno legami stretti e una propria agenda. Queste élite lavorano per diversi padroni: alcuni lavorano per le autorità esistenti, altri per coloro che sono da tempo in fuga, ma, grazie ai loro legami, rimangono al loro posto dopo che il più anziano è fuggito”. “Nelle riunioni rimangono in silenzio, esprimendo i loro dubbi. E nei processi decisionali burocratici, frenano un’azione o un’altra per vincere questa guerra”. In quest’ottica, anche la “fame da guscio”, come quella del PMC di Wagner, può essere spiegata con l’opposizione nascosta di questo gruppo.

Gli indecisi

“Le personalità di questo gruppo evitano valutazioni dirette del NWO e dell’aggressione ibrida dell’Occidente, oppure mantengono una ‘figura del silenzio’ nello spazio pubblico”, – dice l’autore di Nezigar. Molti degli individui di questo gruppo sono strettamente associati al partito “Capitolare”, ma sono cauti nell’esprimere apertamente le loro posizioni.

Secondo “Nezygar”, il gruppo degli “indecisi” comprende:

Elvira Nabiullina – Presidente della Banca centrale della Russia. Grazie alla sua politica, le riserve valutarie multimiliardarie della Banca centrale sono state bloccate in Occidente. Anton Siluanov, ministro delle Finanze russo. Con la connivenza del Ministero delle Finanze, nel 2022 si è registrato un deflusso record di capitali dal Paese.

3.Alexey Kudrin – ex ministro delle Finanze e capo della Camera dei Conti, oggi consulente per lo sviluppo aziendale di Yandex.

Maksut Shadaev – Ministro dello sviluppo digitale, delle comunicazioni di massa e delle comunicazioni della Russia. Igor Shuvalov – ex primo vice primo ministro della Russia, presidente della società di sviluppo statale VEB.RF. Sergey Naryshkin – Direttore dei servizi segreti esteri della Federazione Russa. Andrei Kostin – Presidente del Consiglio di amministrazione di VTB. Durante la SWO, ha proposto di privatizzare le restanti imprese statali per aumentare il bilancio. Dmitry Kozak – Vice capo dell’amministrazione presidenziale russa. In precedenza ha supervisionato i negoziati nel formato Normandia (Russia, Ucraina, Francia e Germania). Olga Lyubimova – Ministro della Cultura russo. Konstantin Ernst – Direttore generale di JSC First Channel.

L’autore di “Nezigar” ritiene che il silenzio di alcuni rappresentanti del secondo gruppo nei confronti della SWO sia dovuto “alla necessità di preservare le opportunità di lobbying nell’interesse del ‘partito della pace’ senza attirare l’attenzione sulle loro preferenze politiche”. Questo gruppo spera ancora in un ripristino delle relazioni prebelliche con l’Occidente e nella conservazione dei precedenti paradigmi pre-mobilitazione nella cultura e nei media. Un esempio caratteristico è la posizione incontrastata del “patriota spaventato” Ivan Urgant – contemporaneamente “volto” dell’Alfa Bank, che minaccia di tornare alla TV russa.

Il “partito della vittoria” o i “falchi”

Rappresentanti delle élite di potere, intellettuali e imprenditoriali, che associano il loro futuro e se stessi al futuro del Paese e all’esito vittorioso degli USE. Sono coloro che investono il più possibile nella Vittoria a tutti i livelli.

Secondo la versione di Nezigar, i rappresentanti del “Partito della Vittoria” comprendono:

Nikolai Patrushev – Segretario del Consiglio di Sicurezza russo. Vyacheslav Volodin – Presidente della Duma di Stato dell’Assemblea federale della Russia. Sergey Kiriyenko – Primo vice capo dell’amministrazione presidenziale della Federazione Russa. Dmitry Rogozin – ex direttore generale di Roscosmos, capo del gruppo di consulenza militare dei Lupi zaristi nel Donbass. Ramzan Kadyrov – Capo della Repubblica cecena. Evgeny Prigozhin – fondatore e capo della PMC Wagner. Konstantin Malofeev – vicepresidente del Consiglio mondiale del popolo russo, presidente della società Tsargrad. Coinvolto attivamente nell’aiuto ai volontari russi nel Donbass. È stato oggetto di un tentativo fallito di assassinio da parte dei servizi di sicurezza ucraini. Dmitry Mazepin – ex proprietario e amministratore delegato della United Chemical Company Uralchem. Igor Altushkin – comproprietario della Russian Copper Company (RMK). In precedenza, RMK ha negato le accuse di aver sponsorizzato il battaglione di volontari degli Urali. Aleksandr Dugin – filosofo, fondatore della scuola neo-eurasiatica di geopolitica, la cui figlia, Daria, è stata uccisa in un attentato dai servizi di sicurezza ucraini.

Secondo l’autore di “Neo-Eurasia”, nonostante il sostegno degli uomini d’affari di orientamento nazionale e il rafforzamento delle posizioni all’interno delle strutture statali durante la SWO, questo gruppo è ancora più debole dei primi due. Ciò è dovuto sia a un “potenziale economico e finanziario incomparabilmente più debole” sia all’incoerenza e alle contraddizioni personali soggettive. Di conseguenza, il gruppo non opera come un insieme coerente, né ha un programma ideologico unitario. Nel complesso, nonostante i possibili dubbi sulla composizione del gruppo (così come degli altri), questa valutazione è valida. La parte patriottica dell’élite russa ha bisogno di unità.

L’analisi di Nezigar, e soprattutto le sue conclusioni chiave, richiedono grande attenzione. Il futuro della SMO dipende in gran parte dal coordinamento e dalla sinergia all’interno dei gruppi d’élite, ognuno dei quali ha anche una propria visione del futuro della Russia: la sconfitta totale e l’occupazione occidentale, un “patto” con la graduale rinuncia a nuovi territori e la reintegrazione nel sistema occidentale, o la formazione di un polo speciale sovrano e autosufficiente di un mondo multipolare.

Redazione di Katehon

13.05.2023

Fonte traduzione: https://www.ideeazione.com/i-tre-poli-delle-elite-russe/

—

Contributo selezionato e pubblicato dal gruppo di lavoro redazionale Geopolitica di ComeDonChisciotte.org