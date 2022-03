E se il regime di guerra di Putin si rivolgesse alla MMT? ... o al keynesismo in tempo di guerra?

La guerra in Ucraina, le sanzioni alla Russia e la paura che Putin possa fregarsene applicando la MMT, fanno cadere la maschera del potere globalista e ci confermano una volta in più, se mai ancora ce ne fosse bisogno, che le politiche economiche imposte ai popoli nell’ultimo trentennio, sono deliberatamente ed esclusivamente finalizzate all’arricchimento di pochi in spregio al benessere ed ai diritti della maggioranza.

Tutto questo appare con chiarezza leggendo lo scritto (Chartbook #91) di Adam Tooze (professore di storia alla Columbia University di New York), che vi ho tradotto e riportato qua sotto. I poteri che controllano il mondo occidentale, sono letteralmente terrorizzati dal fatto che Putin possa mettere in atto politiche fiscali ultra-espansive a beneficio del suo popolo, di fatto neutralizzando l’effetto delle sanzioni che mirano ad aprire un fronte di opposizione interna – sull’esplosione della quale conterebbe il blocco Euro-Atlantico come unica arma per fermare l’avanzata di Putin.

Insomma, se il popolo russo sta bene e potrà godere dei diritti essenziali, non si farà certamente attrarre dalla falsa campagna ideologica messa in piedi dal blocco euro-atlantico ed urlata a gran voce dai loro media di regime. Si schiererà con Putin e lo sosterrà in quello che ormai risulta essere ben chiaro, un vero e proprio “contro-attacco” agli ideatori del Grande Reset che gli sono arrivati fino alle porte di casa.

Pare proprio che Putin, oltre a muoversi perfettamente sui campi di guerra, sappia anche muoversi nel campo economico, e fanno bene ad essere preoccupati Soros ed i suoi compagni di merende. Vladimir “Il Terribile”, iniziata l’operazione in Ucraina, non si è minimamente interessato dei possibili effetti sul cambio della propria valuta nazionale (il rublo). Infatti, in perfetta sintonia con i dettami della MMT, ha lasciato che fluttuasse libera sul mercato, non sprecando neanche un centesimo delle proprie riserve valutarie per sostenerla. Anzi, con un piano speculativo finalizzato alla rinazionalizzazione, parte delle riserve stesse gli sono servite per andare a ricomprarsi sul mercato a prezzi stracciati, il 30% circa delle azioni dei propri monopoli, sfilandole direttamente dalle mani del mondo finanziario europeo ed americano, dopo che con estrema astuzia, ne aveva fatto crollare le quotazioni.

Quando a Wall Street gli “squali della finanza”, dopo un paio di giorni, se ne sono accorti, Putin aveva già messo in saccoccia la bellezza di 20 miliardi di dollari, ma quello che più conta, ha sottratto agli stranieri (che possedevano azioni delle compagnie energetiche russe), quasi la metà dell’entrate dell’industria del petrolio e del gas, che ora torneranno nelle casse del Tesoro russo.

Le voci messe in giro ad arte proprio dallo stesso Putin, sulla possibilità che la Russia non avesse riserve sufficienti per sostener il rublo, unite al fatto di aver dichiarato di essere pronto a proteggere la popolazione russofona dell’Ucraina, hanno scatenato sui mercati la tempesta perfetta sulle azioni delle compagnie energetiche russe, con quotazioni in calo dal 50 al 70 per cento [1] – quello che Putin voleva per arrivare a realizzare una operazione così brillante, che pare non avere precedenti nella storia del mercato azionario.

E l’Europa con il suo essere più realista del Re sulle sanzioni, pare non aver capito quale boomerang rischia di prendere in testa da qui a poche settimane, qualora la BCE non facesse il suo lavoro. Quando, appunto il prezzo dell’energia sarà andato ulteriormente fuori controllo e il bando così draconiano ed esteso sulle banche russe comporterà un congelamento de facto dei flussi di pagamento sulle controparti commerciali.

Proviamo a ragionare a mente fredda: facendo fallire centinaia di aziende che operano un legittimo e tassato business con la Russia, pensiamo di colpire Putin o gli oligarchi? No, distruggiamo sano tessuto produttivo italiano.

In tutto questo scenario non dobbiamo dimenticarci di inquadrare la posizione degli Stati Uniti, partendo dal vantaggio competitivo che l’economia Usa possiede rispetto a quella europea. A tal proposito giocano a loro favore l’autosufficienza in fatto di energia, i notevoli benefici della politica di Trump che ha riportato all’interno dei confini nazionali buona parte della produzione ed una banca centrale, la FED, che risponde ai voleri del governo. Ma quello che più dovrebbe preoccupare i politici europei che ancora credono di godere della protezione dello Stato profondo di Washington, è il totale scollegamento tra le parole del Presidente Biden e quello che poi avviene nella realtà dei fatti.

Come riporta Money.it in un suo articolo [2], mentre da una parte, Biden fa filtrare la possibilità di uno stop alle importazioni di greggio russo, dall’altra arriva la notizia dell’acquisto da parte di Shell di uno stock di greggio degli Urali da Trafigura, dopo che questa ha spinto lo sconto sul Brent a 28,50 dollari per barile.

Se analizziamo tutta la stranezza di ciò che avviene in USA, capire chi realmente oggi comanda oltreoceano è veramente un mistero che solo alla fine di questo tragico film potrà essere svelato.

Ma andando di criticità in criticità, che pendono sulla testa dei popoli europei, vittime delle decisioni dei loro politici – la notizia che il governo russo ha raccomandato ai produttori di fertilizzanti di bloccarne le esportazioni, potrebbe essere la vera bomba atomica che Putin ha in mano per mettere in ginocchio il vecchio continente. Vale la pena ricordare che la Russia insieme a Cina e Bielorussia (due paesi allineati con Putin) sono i principali produttori al mondo di fertilizzanti. Quindi, una mossa, quella dello Zar, che rappresenta l’azione più violentemente inflattiva in vasta scala, stante il fatto che riguarderà il settore alimentare (tutti o quasi tutti.. se magna!!). Ed è bene ricordarlo ancora una volta, per chi ancora non lo avesse compreso, in Italia se inflazione sarà.. sarà quella peggiore, ovvero la stagflazione.

Insomma, è sempre più chiaro che questa Europa mercantilista, che fonda la sua politica economica sulla “follia” dell’austerity espansiva, la deflazione salariale e la distruzione della domanda interna, rischia di essere ridotta ad un cumulo di macerie economiche, sempre più stretta nella morsa tra il desiderio di arricchimento della propria élite e le potenze mondiali Russia, Cina e Stati Uniti.

Scusate dimenticavo.. qualcuno avverta Renzi e Letta che la NATO non esiste più; visto che per risolvere la crisi di guerra e salvare la loro pelle, continuano imperterriti, ad indicare come emissario del patto atlantico per trattare con Putin, l’ex cancelliera tedesca Angela Merkel. Putin vuole talmente bene ad Angela che l’ultima volta che l’ha incontrata, in ricordo del morso che da piccola ricevette da un cane e della conseguente paura fobica che Frau Merkel si porta dietro, si è presentò all’appuntamento accompagnato da due alani.

