Scoperta la formula che fa andare bene l’Italia

di Giovanni Zibordi

Come abbiamo provato a sottolineare nell’ultimo articolo sulla borsa italiana che da mesi è la migliore del mondo, https://www.nicolaporro.it/borsa-italiana-perche-oggi-e- la-migliore-del-mondo/ per le aziende italiane le cose vanno bene. Ma non solo, oggi sono usciti i dati di vendite al dettaglio, i consumi insomma, usciti oggi sono di un aumento del 5,6% dall’anno scorso e di +1,6% nel mese di gennaio rispetto a dicembre. Per confronto, in Germania invece è uscito un calo di consumi a gennaio. In più gli ultimi dati di occupazione sono che abbiamo raggiunto il massimo di occupati.

Il motivo per cui l’economia va bene però non è un mistero. Innanzitutto, con il pretesto del lockdown sono stati fatti di colpo da Conte e Draghi 160 mld di spesa in più della media degli anni precedenti