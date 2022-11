Scienziati, medici, ricercatori e giuristi: Boom di effetti avversi da vaccino anti Covid

Il nutrito gruppo di “scienziati, medici e ricercatori, ma anche giuristi”, dopo la diffida mandata alla Rai per le parole di Burioni in merito al tema dei vaccini, ha deciso di replicare anche alle parole del direttore Roberto Papetti de ilgazzettino.it, che il 21 ottobre scorso, in risposta alla lettera di un lettore preoccupato per la frequenza delle ormai familiari morti improvvise, ha evidentemente dichiarato un fiume di inesattazze [1].

Lei si esprime in termini assoluti di garanzia di completa efficienza del vaccino e invero di mancata veridicità di quanto mosso a critica da professionisti ritenuti “dissidenti” e oppositori alla narrativa “mainstream” inculcata in questi due anni in relazione alla statistica e reale incidenza dei decessi tra soggetti vaccinati e non vaccinati. […]

Nel testo della replica si ricorda al direttore de ilgazzettino.it che non ci si può dimenticare dell’ambiguità che per mesi ha visto una sovrapposizione nel conteggio dei morti per covid e dei morti con covid. Per non parlare del fatto che un vaccinato è tale dopo due settimane dal vaccino stesso ed invece una reazione avversa è considerata tale solo se accade entro le due settimane dall’inoculo. Esempi questi lampanti della scarsa affidabilità dei rapporti che vengono citati per dimostrare l’efficacia di questi trattamenti.

Quando si cita l’articolo di Lancet sulle 20 milioni di morti evitate per merito della vaccinazione di massa, queste ambiguità vanno considerate.

I numerosi appelli inviati al Ministro Speranza e da lui ignorati, sull’importanza e la reale efficacia delle terapie domiciliari precoci in favore del protocollo tachipirina e vigile attesa “hanno prodotto un numero esorbitante di ospedalizzazioni, ricoveri in terapia intensiva, morti”.

Per quanto riguarda la sicurezza del vaccino, per la quale nelle parole del direttore Papetti “non c’è traccia alcuna delle migliaia di morti o reazioni gravi”, gli esperti rispondono così:

La Sua risposta non considera i numerosi dati VAERS oggi pubblicati su qualsiasi database di ogni Paese a livello mondiale, molti di questi casi già sono stati oggetto di valutazione nelle opportune sedi, in linea con il percorso che lo Stato di appartenenza prevede per il riconoscimento di una compensazione economica per ogni trattamento di cui un governo impone la somministrazione coatta. Anche l’OMS per i 92 Stati membri che ancora non hanno nel loro ordinamento normativo un provvedimento in tal senso ha previsto un fondo per la compensazione di danni insorti a seguito della vaccinazione COVID. […] Fino ad ottobre 2022, riportano 1.437.273 segnalazioni di eventi avversi, 31.470 deceduti, 136.809 cure ospedaliere, 16.140 paralisi di Bell, 45 mila reazioni allergiche gravi, 10.087 anafilassi e altro ancora. […]

Va notato che, proprio per i risultati dei nuovi studi, in Danimarca è stata sospesa la vaccinazione nella popolazione sotto i 18 anni in quanto il rischio di malattia grave è raro; a luglio 2022 sono state sospese le prime dosi e a settembre 2022 le seconde dosi. […]

Anche la Svezia a gennaio 2022 ha sconsigliato la vaccinazione alla popolazione di 5-11 anni perché i benefici sono inferiori ai rischi e a novembre 2022 sospenderà la vaccinazione nella fascia 12-17 anni. A settembre 2022 anche la Gran Bretagna ha rimosso la raccomandazione di vaccinazione nella fascia 5-11. E vietata tra i 12 e 15 anni. […]

Lei ritiene sia accettabile oggi il fatto che dopo soli pochi mesi di vaccinazioni anti-Covid19, in Italia ci sia un tasso di segnalazioni di eventi avversi per questa vaccinazione, di gran lunga superiore a quanto validamente documentato in 40 anni di immunoprofilassi nazionale con gli altri vaccini in epoca pre-covid-19? […]

Alla luce di questa nostra risposta che di certo non è esaustiva perché le argomentazioni addotte sono pregne di dati a supporto di quanto or ora esplicitato, La invitiamo a rivedere le Sue considerazioni. […]