Sancho 20 II stagione – Fulvio Grimaldi – Alla conquista del mondo

La conquista del mondo, ecco contro cosa stiamo lottando. Chiunque, uomo, banca, corporation si prefigge il compito di unificare, omologare, appiattire e schiavizzare il mondo intero è nostro nemico.

Noi combattiamo per la difesa delle diversità, dello spirito critico, della libertà e siamo in guerra. Non lo abbiamo scelto, non lo volevamo, ma il nemico ci attacca su tutti i fronti, lo sappiamo e non possiamo permetterci di arretrare ancora.

In questa puntata 20 della II stagione di Sancho, Fulvio Grimaldi ci guiderà sui vari campi di questa battaglia che stiamo affrontando, per comprendere la strategia avversaria e rileggerla in chiave olistica.

Ovviamente daremo tanto spazio all’attualità italiana ed estera, con in particolare focus su vaccini e Green Pass ma anche Canada e amicizia Russia-Cina.

Attualità

100.000 studenti mascherati malmenati

I camionisti canadesi prendono il controllo

Tagli la cultura e avrai dei bulli

Mattarella Bis conferma il presidenzialismo

Sanremo: offesa alla musica italiana

Il Papa da Fazio: bagni di saliva in prima serata

Tutto fucsia, tutto wako

15 Febbraio sciopero generale

Tutti aprono tranne noi

Restrizioni e discriminazioni anche in estate

Yeadon: danni irreparabili ai bambini

L’AIFA parla con l’EMA e non con noi

La cantonata di Fugliuolo sugli immunizzati

Vacciniamo anche i bambini

ID e Green Pass per sempre

Amnesty rimprovera Israele, incredibile!

Che batosta per il colonialismo francese

Cina e Russia amicizia strategica

Al Hashini morto: dov’è il corpo?

Assange continua a lottare

Alla conquista del mondo

La cabina di regia e la matrice comune

Da qualche parte si fa sempre guerra

Conformismo e disciplina

Lotta alla cultura e ai valori

Tutto è piatto, senza particolarità

Identità e migrazioni

Azionisti di tutto, padroni del mondo

“Sancho. Settimanale d’attualità con Fulvio Grimaldi” da un’idea di Giuseppe Russo.

Conduce Massimo Cascone. Regia e montaggio Giulio Bona.

Buona visione!

Link Odysee: https://odysee.com/@ComeDonChisciotte2003:f/sancho-20-ii-stagione-fulvio-grimaldi:6