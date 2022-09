I Democratici hanno creato uno Stato nazista in America

AVVISO PER I LETTORI: Abbiamo cambiato il nostro indirizzo Telegram. Per restare aggiornato su tutti gli ultimi nostri articoli iscriviti al nostro canale ufficiale Telegram

Di Paul Craig Roberts

paulcraigroberts.org

Il ministro della Propaganda nazista Goebbels e i capi della Gestapo Goring e Himmler sono vivi e vegeti nel Partito Democratico. I media riportano ciò che il Partito Democratico vuole che venga riportato e nient’altro e l’FBI funge da polizia politica che incastra i Repubblicani rifiutandosi di indagare sul portatile di Hunter Biden e sulle e-mail di Hillary Clinton.

L’FBI ha detto a Mark Zuckerberg di Facebook di non permettere commenti sul portatile di Hunter Biden perché si trattava di disinformazione russa. Suckerman ha sbattuto i tacchi (1) e ha detto Jawohl (2).

L’FBI e il Dipartimento di Giustizia (sic) si rifiutano di rispondere alle domande del senatore repubblicano Ron Johnson, membro di rango della Sottocommissione permanente per le indagini. Il senatore Johnson vuole sapere perché il Dipartimento di Giustizia e l’FBI hanno messo a tacere le indagini sulle informazioni contenute nel computer portatile di Hunter Biden, come è stato riferito al Senato degli Stati Uniti dagli informatori dell’FBI. Il corrotto Dipartimento di Giustizia sostiene che l’indagine sulle informazioni del portatile avrebbe compromesso l’inchiesta dell’ufficio del Procuratore degli Stati Uniti nel Delaware sulla conformità fiscale di Hunter Biden. Questa, ovviamente, è una scusa falsa. Alcune informazioni contenute nel portatile aiuterebbero l’indagine fiscale, se effettivamente è in corso. Le altre informazioni contenute nel portatile, come tutti sappiamo, riguardano questioni completamente diverse che giustificano indagini proprie, indagini che non compromettono in alcun modo l’indagine fiscale presumibilmente in corso, che in realtà potrebbe essere solo una scusa per non indagare (3).

I satanici Democratici stanno usando una nuova tattica contro coloro di cui disapprovano le opinioni. Cercano di farli uccidere dalle squadre SWAT. La rappresentante repubblicana degli Stati Uniti Marjorie Taylor Greene racconta che il 911 è stato chiamato all’una di notte e le è stato detto che stava agitando una pistola e che teneva degli ostaggi. La polizia, sospettando un imbroglio, non ha sparato granate stordenti attraverso le finestre e non ha sfondato la porta (4).

L’avvocato Andrew Tate ha avuto un’esperienza simile con la SWAT. Alla polizia è stato detto che teneva prigioniere delle donne contro la loro volontà. Anche in questo caso la polizia ha proceduto con cautela e Tate è stato scagionato dall’accusa.

Come ormai dovremmo sapere tutti, la polizia è addestrata a considerare il farle domande come una forma di resistenza, il che fa alzare il livello di guardia. Il risultato può essere la violenza della polizia con conseguenti lesioni o morte. Mandare una squadra SWAT a casa di qualcuno è un modo per farlo uccidere. Chiaramente, questo è ciò che i Democratici intendevano fare con Greene e Tate. Ecco Tucker Carlson su Tate e su una serie di altri temi trattati in questa rubrica (5).

Sono stati pubblicati dati medici da tutto il mondo e un numero crescente di risultati scientifici sottoposti a peer-review che dimostrano in modo definitivo che i vaccini a base di mRNA Covid sono molto più letali del Covid, contro il quale non forniscono alcuna protezione. I Democratici che hanno imposto le vaccinazioni stanno correndo ai ripari. Fauci si è rapidamente dimesso, Walensky del CDC ha ammesso gravi errori sul trattamento e sui vaccini Covid. I Democratici che hanno imposto le chiusure che hanno distrutto la vita economica degli americani e hanno imposto iniezioni di un “vaccino” non testato, dannoso e mortale, ai bambini delle scuole, ai militari statunitensi e ai dipendenti di aziende private e della pubblica amministrazione, stanno cercando qualcuno da incolpare. Indovinate chi hanno trovato? Sì, Donald Trump.

Trump, consigliato da Fauci, ha stupidamente abbandonato la sua difesa dell’Idrossiclorichina e dell’Ivermectina come cure e ha sottolineato il suo ruolo nel far entrare in uso i vaccini mortali. Si è messo a disposizione dei Democratici che ora gli scaricano addosso tutta la loro campagna di propaganda Covid.

I Democratici, che controllano la sottocommissione della Camera sulla crisi del coronavirus, accusano Trump di aver fatto pressioni sulla Food and Drug Administration affinché autorizzasse per “scopi politici” i “vaccini” non testati. Quindi i Democratici non solo affermano che Trump è responsabile, ma anche che non l’ha fatto per motivi sanitari, ma per motivi politici.

In realtà Trump si è battuto per il riconoscimento, ormai universalmente accettato da tutti tranne che dai Democratici americani, dell’idrossiclorochina e dell’Ivermectina come cure di provata efficacia. Chiunque sia minimamente consapevole ricorda la campagna dei Democratici/dei media e di Big Pharma contro le due cure accertate, che impediva l’“autorizzazione all’uso d’emergenza” dei vaccini con cui fare soldi. Le cure conosciute sono state soppresse in modo che Big Pharma e i suoi beneficiari, come Fauci, potessero trarre benefici finanziari e che i governi potessero scavalcare le protezioni della Costituzione e comportarsi come dittatori irresponsabili.

Il dato di fatto è che la “pandemia” Covid (che è stata architettata con fondi federali nei laboratori statunitensi che hanno creato il virus) e la campagna mediatica presuntuosa (che ha creato la paura necessaria per fare soldi con il “vaccino” ed esercitare il controllo sulla libertà) sono stati una produzione di Washington al 100%.

Washington ritiene che l’opinione pubblica americana e quella di tutto l’Occidente siano talmente stupide che se Washington può farla franca con l’omicidio dei due Kennedy, di Martin Luther King, di Ruby Ridge, di Waco, del Golfo del Tonchino, dell’11 settembre, delle “armi di distruzione di massa” di Hussein, “l’uso di armi chimiche da parte di Assad”, le straordinarie menzogne contro Gheddafi, il Russiagate, il relativo impeachment, l’insurrezione del 6 gennaio, l’invasione dell’FBI nella casa del presidente Trump, Washington può anche farla franca nell’addossare a Trump il vaccino dannoso e mortale.

Chi li fermerà? I Democratici che rubano elezioni sono al potere: non permetteranno al popolo americano di votare e di rimuoverli dalle loro posizioni.

Quello che stiamo vivendo in America è l’ascesa di un nuovo Terzo Reich, ma molto più pericoloso grazie alla rivoluzione digitale, una manna dal cielo per i tiranni. Un governo nazista sta rinascendo davanti ai nostri occhi. I Democratici vogliono il potere non per il popolo americano, ma per la perversione sessuale, gli immigrati invasori e i bugiardi.

Il nemico sono gli americani bianchi, soprattutto gli uomini eterosessuali, che sono “gli oppressori delle donne e dell’umanità”. Le scuole pubbliche insegnano ai bambini bianchi a odiare sé stessi e i loro genitori. Si diplomano come “oppressori” colpevoli che meritano di essere messi da parte dagli immigrati-invasori. Il sistema educativo sta prosciugando tutta la forza degli uomini, esattamente come dice Andrew Tate.

E questa torre di Babele, indebolita e svuotata, pensa di poter competere militarmente con la Russia, la Cina e l’Iran.

Che barzelletta che viviamo. A quanto pare gli americani si accontentano di vivere nella Matrix in cui le loro menti sono intrappolate.

Di Paul Craig Roberts

28.08.2022

NOTE

(1) https://redstate.com/nick-arama/2022/08/25/smoking-gun-mark-zuckerberg-makes-big-admission-to-joe-rogan-about-fbi-censorship-and-hunter-biden-n617962

(2) https://www.foxnews.com/media/mark-zuckerberg-tells-joe-rogan-fbi-warned-facebook-of-russian-propaganda-before-hunter-biden-laptop-story

(3) https://www.ronjohnson.senate.gov/services/files/7CD44E16-BF0B-495E-8B87-900467F69E50

(4) https://www.theepochtimes.com/someone-wanted-to-get-me-killed-rep-greene-responds-to-being-swatted-2-nights-in-a-row_4689679.html?utm_source=News&utm_campaign=breaking-2022-08-26-2&utm_medium=email&est=IyhEZ%2BWShXX2Td2wl9sJnXy2QfPSedd7jqIXyOyR27MHtyLOjXnubg%3D%3D

(5) https://www.youtube.com/watch?v=pthh65VahmE

—

Articolo originale:

https://www.paulcraigroberts.org/2022/08/28/the-democrats-have-created-a-nazi-state-in-america/

Traduzione di Costantino Ceoldo