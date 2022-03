George Soros: Stati Uniti e Unione Europea devono rimuovere dal potere Putin e Xi “prima che possano distruggere la nostra civiltà”

Introduzione di Megas Alexandros (Alias Fabio Bonciani), traduzione articolo di Markus per ComeDonChisciotte.org

Sulla guerra tra Russia ed Ucraina è intervenuto pesantemente George Soros, con le parole che vi riportiamo qui sotto. Alzi la mano, chi di noi non era in attesa delle sue parole. Perché quando il filantropo in salsa fake, di origini ungheresi e non profeta in patria, parla e si espone, un obiettivo solo hanno le sue parole: indirizzare gli eventi nella direzione desiderata, per poter vincere l’ennesima scommessa speculativa intrapresa.

Peccato, che tutte le speculazioni fatte e spesso vinte negli anni da Soros, avessero sempre come controparte perdente, il resto dell’umanità.

Durante gli anni ’80 e ’90, usò la sua straordinaria ricchezza per finanziare le rivoluzioni in decine di nazioni europee, tra cui la Cecoslovacchia, la Croazia e la Jugoslavia grazie alla donazione di capitali ai partiti di opposizione politica, alle case editrici e ai media indipendenti.

Come non ricordare la grossa scommessa vinta nel settembre del 1992 sulla nostra Lira – 1,1 miliardi di dollari di capital gain messi in tasca sulla pelle di un paese sotto attacco dai poteri stranieri, che ne decidevano le sorti riuniti sul Britannia – nel mentre i poteri deviati dello Stato e la mafia, siglavano un patto segreto tra loro, con il sangue delle morti dei Giudici Falcone e Borsellino.

Da lì in poi l’entrata nell’euro, la firma dei trattati, la svendita dei monopoli di stato e la distruzione economico-sociale che tutt’ora stiamo vivendo. Tutte cose che Soros ha sostenuto, imposto e finanziato.

La distruzione dei confini nazionali è stato un altro degli obiettivi che Soros ha perseguito alla luce del sole, finanziando la crisi dei rifugiati in Europa.

E’ realtà a tutti nota, come, la Open Society di George Soros, finanzi molte ONG impegnate nella gestione dell’onda migratoria, alimentata dalla guerra civile attualmente in atto in Siria.

La crisi degli immigrati non è un fenomeno naturale. Ha coinciso con la donazione di denaro da parte della fondazione di Soros all’Istituto di politica migratoria degli Stati Uniti e alla piattaforma per la cooperazione internazionale sui migranti privi di documenti, entrambe organizzazioni sponsorizzate da Soros. Entrambi i gruppi sostengono il reinsediamento dei musulmani del terzo mondo in Europa.

Soros è anche l’architetto del «piano Merkel». Il piano Merkel è stato creato dall’European Stability Initiative, il cui presidente Gerald Knaus è un collega di vecchia data dell’Open Society Foundation. Tale piano prevede che la Germania debba concedere asilo a 500.000 profughi siriani. Esso prevede inoltre che la Germania, insieme ad altre nazioni europee, debba accettare di aiutare la Turchia, paese musulmano al 98%, ad entrare all’interno dell’UE. [1]

Insomma, sulle prodezze di Soros potremmo continuare all’infinito, ma quello che interessa oggi è la sua posizione rispetto al conflitto in corso, una posizione più che chiara: abbattere Putin ed addirittura il presidente cinese Xi Jinping. Una soluzione presentata con la faccia del pacifista – “ci porteranno alla Terza guerra mondiale e distruggeranno la nostra civiltà”, queste le sue parole.

Ci viene da sorridere ascoltare queste parole da uno che ha costruito il suo impero, giusto appunto, sulla distruzione delle civiltà. Come è quantomeno una contraddizione in termini, sentir parlare di pace un uomo che detiene un patrimonio di 9 miliardi di dollari.

Che Soros non sia un pacifista lo dimostra la sua storia ed il suo smentirsi anche nelle parole riportate qua sotto. Infatti non perde un attimo ad invitare, con falsi proclami e sondaggi da lui commissionati, gli Stati Uniti ed i loro alleati ad intervenire immediatamente nel conflitto, di fatto portandoli ad iniziare quella che sarebbe la Terza guerra mondiale.

Sarà mica mai che lo Zio Vladimir stia facendo perdere a nonno George qualche consistente scommessa!!!

Buona lettura.