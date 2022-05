Aux armes, citoyens: sezionare le elezioni francesi gestite a tavolino

AVVISO PER I LETTORI: ComeDonChisciotte continua a subire la censura delle multinazionali del web: Facebook ha chiuso definitivamente la nostra pagina a dicembre 2021, Youtube ha sospeso il nostro canale per 4 volte nell'ultimo anno, Twitter ci ha sospeso il profilo una volta e mandato ulteriori avvertimenti di sospensione definitiva. Per adesso sembra che Telegram non segua le stesse logiche dei colossi Big Tech, per cui abbiamo deciso di aprire i nostri canali e gruppi. Per restare aggiornato su tutti gli ultimi nostri articoli iscriviti al nostro canale Telegram

Di Pepe Escobar, ideeazione.com



Alla fine, è avvenuto tutto esattamente come l’ha progettato l’establishment francese. L’ho chiamato lo scorso dicembre in una rubrica qui a La Culla.

Questi sono gli elementi essenziali: l’arabofobo certificato Eric Zemmour, che è di origine algerina, è stato fabbricato da attori chiave dell’establishment del tipo Institut Montaigne per tagliare fuori la candidatura della destra populista di Marine Le Pen. Alla fine, la performance elettorale di Zemmour è stata triste, come previsto, ma un altro candidato ha fatto un intervento miracoloso ed è stato ancora più utile: l’ambizioso opportunista egomaniaco e cosiddetto progressista Jean-Luc Melenchon.

Il “Petit Roi” Emmanuel Macron genera meno di zero empatia in tutta la Francia. Questo spiega l’enorme astensione degli elettori del 28% nel secondo turno di votazioni.

I numeri raccontano la storia: ci sono 48.803.175 cittadini francesi registrati per votare. Macron ha ottenuto 18.779.809 voti. Marine Le Pen ha ottenuto 13.297.728 voti. Ma la performance più sorprendente è stata quella del candidato astensionista/annullato/non votato: 16.674.963 voti.

Così il presidente della Francia è stato rieletto dal 38,5% dei votanti, mentre il vero secondo posto, l’Astensione/Nullo/Blank ha ottenuto il 34,2%.

Ciò implica che circa il 42% degli elettori francesi registrati si è preso la briga di recarsi alle urne fondamentalmente per sbarrare Le Pen: un marchio che rimane tossico in vaste fasce della Francia urbana – ma difficilmente come prima – e anche con tutto il peso dei media oligarchici mainstream impegnati in modalità campagna Two Minute Hate. Le cinque oligarchie che gestiscono il cosiddetto “paesaggio audiovisivo” (PAF, secondo l’acronimo francese) della messaggistica elettorale sono tutte macroniste.

Madame Guillotine incontra le classi lavoratrici

Chi è, infatti, questo Petit Roi illusionista che si qualifica al massimo come un messaggero della plutocrazia transnazionale?

Dalle viscere del sistema, probabilmente il verdetto più tagliente viene da Mathieu Pigasse, chiamato informalmente a Parigi “il banchiere punk” a causa della sua infatuazione per il gruppo punk-rock inglese The Clash.

Quando Macron era un banchiere di fusioni e acquisizioni alla Rothschild & Company, Pigasse lavorava per l’opposizione, Lazard Freres. È stato Macron a convincere gli interessi di Nestlé ad essere gestiti da Rothschild, mentre Pigasse rappresentava Danone. Pigasse è anche uno dei maggiori azionisti di Le Monde – che era un grande giornale fino agli anni ’80 e ora è una superficiale copia carbone del New York Times. Le Monde è macronista fino al midollo. Pigasse definisce Macron come “il prodotto più puro dell’elitismo francese, in termini di microcosmo parigino”. Anche se Macron è un provinciale di Amiens, si inserisce perfettamente nel beau monde parigino, che è di per sé un universo abbastanza rarefatto, e sì, altrettanto provinciale, come un villaggio dove tutti ‘che contano’ conoscono tutti. Pigasse identifica anche i personaggi dell’establishment che hanno inventato Macron e lo hanno messo in cima alla piramide – dall’eugenista dichiarato Jacques Attali a Serge Weinberg (ex-CEO di Sanofi), Francois Roussely (ex-presidente di EDF) e Jean-Pierre Jouyet, un ex ministro sotto l’ex presidente Nicolas Sarkozy e poi il numero due dell’Eliseo sotto il supremo incompetente Francois Hollande.

Attali, per inciso, descrive il macronismo come “una modernizzazione pro-europea, impegnata, liberale e ottimista”. Questo corrisponde a un centro-destra della Francia moderna” – e poi Attali stesso dà via il gioco – “che non è necessariamente tutta la Francia”.

“Non necessariamente tutta la Francia” significa infatti la maggioranza della Francia, se ci si preoccupa di lasciare qualche arrondissement parigino per parlare con la gente del Pas-de-Calais, della Borgogna o del Var. Questa “vera” Francia identifica la “economia sociale di mercato” esaltata da Attali e promossa da Macron come un gigantesco falso.

Sarebbe troppo facile dipingere l’attuale divisione nazionale tra, da una parte, gli anziani e i giovanissimi con un diploma, che vivono nell’agio; e dall’altra, i giovani dai 25 ai 60 anni, senza istruzione superiore e che a malapena arrivano a fine mese. Cioè le masse popolari.

La situazione è più sfumata di così. Eppure, i due fattori più importanti in questa elezione sono che quasi un terzo degli elettori non si è nemmeno preoccupato di presentarsi – o ha annullato il suo voto (anche qui a Parigi). E che la credulona orda di Melenchon l’ha consegnata a Le Petit Roi, assumendo che il loro leader diventerà di fatto un “primo ministro”.

Le classi lavoratrici saranno letteralmente sterminate durante altri cinque anni di neoliberismo duro. Il sistema di welfare sociale francese, fino a poco tempo fa stellare, sarà decimato. L’età pensionabile sarà estesa a 65 anni. Le pensioni più piccole saranno appena sufficienti per vivere. I super-ricchi pagheranno tasse molto più basse, mentre il lavoratore comune ne pagherà di più. L’istruzione e la sanità saranno privatizzate.

La Francia si metterà allegramente al passo con il capitalismo casinò in rapida decadenza degli Stati Uniti e del Regno Unito, e non dimenticate ulteriori restrizioni di viaggio e carenze di cibo e carburante.

L’islamofobia non si dissolverà in un pastoso arcobaleno svegliato. Al contrario: sarà strumentalizzata come perfetto capro espiatorio per l’incompetenza e la corruzione seriale macronista.

Nel frattempo, in Azovstal…

Se aggiungiamo la spettacolare performance del candidato Assente/Nullo/Blank più la gente che non si è nemmeno preoccupata di votare, abbiamo qualcosa come una maggioranza silenziosa di 30 milioni di persone che sente istintivamente che tutto il sistema è truccato.

I vincitori, naturalmente, sono i soliti sospetti: l’asse BlackRock/McKinsey/Grande Reset/industria delle armi/EuroNazicrat. McKinsey ha virtualmente gestito la politica del governo francese – al limite della frode fiscale – uno scandalo che i media aziendali hanno fatto di tutto per insabbiare. Da parte sua, il CEO di Blackrock Larry Fink, un “consulente” molto vicino all’Eliseo, deve aver stappato qualche bottiglia di Krug in più. Poi, c’è la Francia come grande potenza. Leader di grandi porzioni d’Africa (fresca di ricevere un pugno nei denti dal Mali); leader dell’Asia occidentale (chiedete ai siriani e ai libanesi); leader della Grande reimpostazione dell’UE; e profondamente inserita nella macchina da guerra della NATO.

Il che ci porta alla principale storia invisibile prima di queste elezioni, totalmente sepolta dai media aziendali. Eppure l’intelligence turca l’ha raccolta. I russi, da parte loro, si sono tenuti deliziosamente muti, nella loro modalità di “ambiguità strategica”.

Denis Pushilin, il capo della Repubblica Popolare di Donetsk, ha confermato ancora una volta all’inizio di questa settimana che ci sono circa 400 “istruttori” stranieri e mercenari – della NATO – che si accalcano nelle viscere delle acciaierie Azovstal a Mariupol, senza via d’uscita.

L’intelligence turca sostiene che 50 di loro sono francesi, alcuni dei quali di alto livello. Questo spiega ciò che è stato stabilito da diverse fonti russe – ma non riconosciuto affatto da Parigi: Macron ha fatto una raffica di telefonate frenetiche a Putin per istituire un “corridoio umanitario” per estrarre i suoi preziosi beni.

La misurata risposta russa è stata – ancora una volta – il marchio di fabbrica del judo geopolitico. Nessun “corridoio umanitario” per nessuno in Azovstal, sia per i neonazisti di Azov che per i loro gestori stranieri della NATO, e nessun bombardamento fino all’oblio. Lasciateli morire di fame – e alla fine saranno costretti ad arrendersi.

Entrare nella direttiva di Macron, ancora non confermata ma plausibile: nessuna resa con qualsiasi mezzo. Perché arrendersi significa dare a Mosca su un piatto d’argento una serie di confessioni e tutti i fatti di un’operazione illegale e segreta condotta dal “leader dell’Europa” per conto dei neonazisti.

Tutte le scommesse sono aperte quando – e se – la storia completa scoppierà in Francia. Potrebbe anche accadere durante il prossimo tribunale per i crimini di guerra che sarà istituito molto probabilmente a Donetsk.

Aux armes, citoyens? Beh, hanno cinque anni di tempo prima di arrivare alle barricate. Potrebbe accadere prima di quanto pensiamo.

Traduzione a cura di Lorenzo Maria Pacini

Articolo originale di Pepe Escobar – https://www.ideeazione.com/aux-armes-citoyens-sezionare-le-elezioni-francesi-gestite-a-tavolino/

Foto: Idee&Azione

28.04.2022