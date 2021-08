Rivolta anti Green pass: operai dell’Electrolux occupano la mensa

@oxalidaceae io non so se il capello in 4 lo spacca m...

Secondo gli operai, chi è in condizione di poter lavorare deve anche poter accedere alla mensa al chiuso. Tanto più che, sostengono i dipendenti Electrolux, la mensa aziendale è già stata oggetto di interventi di messa in sicurezza anti Covid, con il distanziamento dei posti e l’installazione di barriere in plexiglas. L’azienda è al lavoro per convincere i più scettici e riportare la situazione alla normalità.

SUSEGANA . «Chi può lavorare può anche mangiare in mensa senza esibire il Green pass». E’ quanto sostengono alcuni operai dell’Electrolux di Susegana che venerdì mattina, 27 agosto, hanno occupato la sala mensa dopo essersi rifiutati di esibire il certificato verde, necessario per accedere ai tavoli al chiuso.

Insert

You are going to send email to