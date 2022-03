Paul Krugman, Stephanie Kelton e Donald Trump: quando la verità economica non ha colore politico

AVVISO PER I LETTORI: ComeDonChisciotte continua a subire la censura delle multinazionali del web: Facebook ha chiuso definitivamente la nostra pagina a dicembre 2021, Youtube ha sospeso il nostro canale per 4 volte nell'ultimo anno, Twitter ci ha sospeso il profilo una volta e mandato ulteriori avvertimenti di sospensione definitiva. Per adesso sembra che Telegram non segua le stesse logiche dei colossi Big Tech, per cui abbiamo deciso di aprire i nostri canali e gruppi. Per restare aggiornato su tutti gli ultimi nostri articoli iscriviti al nostro canale Telegram

Di Fabio Bonciani, ComeDonChisciotte.org

Pochi giorni fa l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha presentato il conto all’economista di origine ebraica e vicino ai dem-USA Paul Krugman, invitandolo a chiedere scusa a tutti coloro che nel 2016 seguirono le sue previsioni, oggi risultate complemente sbagliate.

Krugman nel 2016 dalle pagine del New York Times, implorò gli americani di uscire immediatamente dallo “stock market” (il mercato borsistico) [1], non appena Trump fosse stato eletto. Chi avesse seguito il suo consiglio, afferma Trump, oggi avrebbe approssimativamente un terzo dei soldi che ha oggi.

“Probabilmente il NWT gli ha detto cosa dire, perchè nessuno poteva essere così stupido e nessuno ha attaccato la loro credibilità come me” ha aggiunto Trump – facendo chiaramente intendere come la stampa oggi sia completamente politicizzata verso chi la finanzia, in totale spregio di quella che dovrebbe essere la “mission” di un giornalista, ovverosia quella di informare, possibilmente ricercando la verità.

Insomma, Trump ci fa capire chiaramente, che l’assegnatario del Nobel per l’economia nel 2008, ovvero colui che da anni critica apertamente la Modern Monetary Theory, potrebbe aver messo la sua onestà intellettuale, in materia economica, al servizio del “Potere”.

Ricordando che Stephanie Kelton (MMT) ha identificato Donald Trump, in colui che per primo ha cambiato i termini del dibattito economico sui temi del debito pubblico e del deficit [2], (in linea con quanto affermato dalla MMT), voglio riportare la vostra attenzione sul confronto che nel marzo 2019 avvenne tra la Kelton stessa e Krugman sui seguenti due “dogmi”, che hanno caratterizzato, in maniera errata, il pensiero economico mainstream:

(1) i deficit del governo spingono i tassi d’interesse più alti;

(2) i tassi d’interesse crescenti escludono gli investimenti privati;

C’è una dottrina tra gli economisti mainstream che sostiene che: (1) i deficit del governo spingono i tassi d’interesse più alti e (2) i tassi d’interesse crescenti escludono gli investimenti privati. Il governo può prendere più risorse finanziarie dell’economia, ma solo a spese della perdita di investimenti privati. Questo significa che seguire la politica dei deficit di bilancio ha almeno qualche svantaggio.

Paul Krugman crede in questa dottrina. Io no, e mi ha chiesto di spiegare perché. Lui stava rispondendo ad un articolo che ho scritto criticando la sua visione della MMT.

Risponderò direttamente alle domande che ha posto:

Gli MMTers sostengono, come sembra fare Kelton, che c’è solo un livello di deficit coerente con la piena occupazione, che non c’è capacità di sostituire la politica monetaria con quella fiscale? Stanno sostenendo che la politica fiscale espansiva riduce effettivamente i tassi di interesse? Risposte sì o no, per favore, con spiegazioni di come avete ottenuto queste risposte e perché il quadro lineare che ho esposto sopra è sbagliato.

Prima le risposte rapide, poi le spiegazioni del mio pensiero.

#1: Esiste un solo livello di deficit giusto? Risposta: No. Il deficit giusto dipende dal comportamento privato, che cambia. La MMT fisserebbe la spesa pubblica sempre al livello richiesto per raggiungere la piena occupazione, e poi accetterebbe qualsiasi deficit possa risultare.

#2: Esiste la possibilità di sostituire la politica monetaria con quella fiscale? Risposta: da poca a nessuna. In una crisi, tagliare i tassi d’interesse è una azione debole contro le aspettative depresse dei profitti. In un boom, l’aumento dei tassi d’interesse fa poco per reprimere la nuova attività, e tassi più alti potrebbero persino sostenere l’espansione attraverso il canale del reddito da interessi.

#3: La politica fiscale espansiva riduce i tassi di interesse? Risposta: Sì. L’immissione di denaro nell’economia aumenta le riserve bancarie e riduce le offerte delle banche per i fondi federali. Qualsiasi banchiere potrà confermarlo.

#4: La MMT accetta il semplice “quadro” esposto da Krugman? No. Torneremo su questo punto alla fine.

C’è solo un giusto livello di deficit? No, perché per prima cosa, la MMT stabilirebbe un’opzione pubblica nel mercato del lavoro – una garanzia di lavoro finanziata a livello federale – assicurando così la piena occupazione in tutto il ciclo economico. Il deficit, quindi, salirebbe e scenderebbe con il ciclo, dato che la garanzia del lavoro diventa un nuovo stabilizzatore, muovendosi automaticamente verso la “giusta dimensione” in risposta ai cambiamenti nel livello della spesa aggregata.

In assenza di una garanzia di lavoro, le cose diventano più complicate. Lasciando da parte la politica monetaria (e del tasso di cambio), il governo deve permettere al deficit di andare dove deve andare per soddisfare i desideri di risparmio netto del settore privato. Se il settore privato vuole spendere meno e risparmiare di più, il settore pubblico dovrà assecondare questo desiderio con un deficit maggiore o l’economia sarà spinta lontano dalla piena occupazione. Krugman ha elaborato lo schema perfetto – basato sul quadro di equilibrio settoriale adottato dalla MMT – per spiegare tutto questo 10 anni fa.

Non c’è la possibilità di sostituire la politica monetaria con quella fiscale? Non molta. Krugman vede la MMT come se dicesse che la politica fiscale può sempre fornire il deficit della “giusta dimensione” per mantenere la piena occupazione. Lui contesta questo affermando che si può avere un deficit di qualsiasi dimensione e avere ancora la piena occupazione perché la banca centrale può sempre stabilire il tasso di interesse della “giusta dimensione” per arrivarci.

Non sono d’accordo.

È vero che la Fed può perseguire qualsiasi politica dei tassi che desidera. Non ne consegue, tuttavia, che tagliare i tassi di interesse funzionerà per indurre abbastanza spesa per mantenere la piena occupazione. Non si può semplicemente supporre che i mutuatari avranno sempre l’appetito per più debito privato, anche se si rende davvero economico il prestito. Le imprese prendono in prestito e investono quando sono sommerse dai clienti (o si aspettano di esserlo). Non assumono passivamente più debito semplicemente perché la banca centrale ha sventolato davanti a loro un credito più economico.

L’evidenza suggerisce che i tassi d’interesse non contano molto quando si tratta di investimenti privati. È anche possibile, come ha dimostrato la MMT, che tagliare i tassi potrebbe rallentare ulteriormente l’economia perché abbassare i tassi riduce le spese del governo (pagamenti di interessi), esacerbando così la politica fiscale restrittiva.

Questo è infatti ciò che la MMT ha suggerito quando la Banca Centrale Europea è passata ai tassi negativi, che la MMT vede come una tassa contrazionaria. Ma la MMT riconosce che l’aumento dei tassi potrebbe compensare la politica fiscale restrittiva, anche se in modo altamente regressivo, dato che l’interesse pagato dal governo tende ad andare a quelli con i redditi più alti.

La politica fiscale espansiva riduce i tassi d’interesse? Sì, inequivocabilmente. Non lo vedrete nel grafico stilizzato di Krugman (sotto), ma succede nel mondo reale, dove esiste il mercato interbancario.

Immaginate che il governo abbia un deficit di un trilione di dollari, che mandi assegni per armi militari, contratti per fare enormi progetti di infrastrutture, e così via. Tutti questi assegni vengono depositati nelle istituzioni finanziarie di tutto il paese. E ogni volta che un assegno viene depositato, la banca ottiene un credito sul suo conto di riserva presso la Fed.

Quando si pagano le tasse, la banca perde riserve, ma con un deficit di mille miliardi di dollari, c’è un’enorme infusione netta di riserve nel sistema bancario. Se la banca centrale non intraprende alcuna azione per evitare che ciò accada, il tasso di prestito overnight – il tasso dei fondi federali – scenderà a zero.

Perché? Perché tutte le banche sono piene di riserve infruttifere, e tutti si affannano a prestarle ad un’altra banca. Quando tutti vendono e nessuno compra, il prezzo va a zero. Per evitare questo, la banca centrale interviene.

Prima del crollo di Lehman nel 2008, la Fed ha condotto operazioni di mercato aperto (vendendo obbligazioni per raccogliere abbastanza riserve da far salire il tasso di interesse). Tutto questo era coordinato con il Dipartimento del Tesoro su base giornaliera, come ho spiegato qui. [3]

Oggi, la Fed paga semplicemente un interesse sulle riserve per stabilire un tasso positivo. Questo non cambia il fatto che i deficit, di per sé, mettono pressione al ribasso sul tasso di interesse a breve termine.

Sì, la Fed ha una funzione di reazione, e può votare per aumentare i tassi in risposta alle pressioni inflazionistiche percepite associate al deficit spending. Ma questa è una questione diversa. Questa è una lotta contro la gravitazione “naturale”.

C’è qualche ragione per cui il semplice quadro di riferimento che Krugman ha delineato è sbagliato? Sì, come ha riconosciuto anche il suo creatore. La MMT rifiuta il modello IS-LM che Krugman usa per dimostrare la conclusione che l’allargamento dei deficit di bilancio esercita una pressione al rialzo sui tassi d’interesse ed esclude gli investimenti privati.

Il modello rimane il cavallo di battaglia di molti keynesiani mainstream. La MMT lo considera fondamentalmente difettoso. È incompatibile con gran parte della “Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta” di Keynes. È stata progettata per un regime di tasso di cambio fisso, e non è coerente con il flusso delle scorte.

Ecco il quadro che Krugman presenta come sfida alla MMT.

Ciascuna delle curve IS (1-3) rappresenta un diverso atteggiamento fiscale. Questo quadro mostra che il governo può espandere il suo deficit e spostare l’economia da una condizione depressa al punto A alla piena occupazione spostando IS1 a IS2. L’economia è ora in piena occupazione, ma con tassi di interesse più alti e minori investimenti privati.

Tenete a mente questo: Disavanzi più alti danno luogo a tassi d’interesse più alti, che danno luogo a investimenti più bassi. L’ultima parte è chiamata “crowding out” (spiazzamento). Questo è il tradeoff intrinseco che la MMT nega e Krugman difende.

Ed è facile per lui difenderlo perché il suo modello presuppone un’offerta fissa di denaro, che spiana la strada all’effetto di crowding-out!

Il quadro di Krugman tratta gli investimenti come una semplice funzione del tasso di interesse. Tassi più alti significano investimenti più bassi, e viceversa. Le banche centrali possono spremere (o rallentare) l’economia semplicemente abbassando (o alzando) i tassi di interesse. È pavloviano nella sua semplicità: stimolo-risposta.

L’analisi di Keynes era più sfumata. Le decisioni di investimento erano lungimiranti, pesantemente influenzate dagli “spiriti animali”, e dipendevano in modo schiacciante dallo stato delle aspettative di profitto. Quando le prospettive di profitto sono sufficientemente cupe, nessuna quantità di tagli ai tassi di interesse invoglierà le imprese a prendere in prestito e a investire in nuovi impianti e attrezzature (si pensi alla Grande Recessione).

Al contrario, quando le prospettive sono esuberanti, le imprese possono prendere in prestito e investire ancora di più, nonostante il desiderio della banca centrale di rallentare un’espansione aumentando i tassi di interesse (si pensi alla crisi dei risparmi e dei prestiti). La curva IS inclinata verso il basso non permette nessuna di queste possibilità. Eppure entrambi i risultati possono verificarsi, e si verificano.

Un ultimo punto. Krugman dice che c’è un tradeoff intrinseco tra politica fiscale e monetaria. Sono d’accordo, ma non con il tradeoff che descrive. I deficit non fanno automaticamente salire i tassi d’interesse, e i tassi d’interesse più alti non si traducono automaticamente in una minore spesa privata.

Questo compromesso è contestato, e non solo dai MMTers. Il compromesso che conta è quello che Hyman Minsky e James K. Galbraith hanno evidenziato. La politica monetaria “funziona” spingendo le persone a indebitarsi. La politica fiscale funziona portando il reddito nelle tasche della gente. Come ha detto Galbraith:

Ci sono due modi per ottenere l’aumento della spesa totale che chiamiamo “crescita economica”. Un modo è che il governo spenda [in deficit]. L’altro è che le banche prestino. Per la gente comune, i deficit del bilancio pubblico, nonostante la loro cattiva reputazione, sono molto meglio dei prestiti privati. I deficit mettono soldi nelle tasche dei privati… Questo è chiamato un aumento della “ricchezza finanziaria netta”… Al contrario, quando una banca fa un prestito, il denaro non è posseduto gratuitamente.

Questo è il compromesso che mi interessa. Dovremmo fare più affidamento sulla politica (monetaria) che funziona facendo leva sul bilancio del settore privato o sulla politica (fiscale) che funziona rafforzandolo?

Quindi, ecco qui. Due no, un non proprio e un sì in risposta alle domande di Krugman. Sfortunatamente, questa sarà l’ultima risposta da parte mia, dato che i miei editori mi hanno chiesto di continuare qualsiasi ulteriore discussione offline. Ringrazio Paul per avermi coinvolto e sono stato più che felice di farlo.

NOTE

[1] Paul Krugman: The Economic Fallout (nytimes.com)

[2] MMT economist Stephanie Kelton: â?oDonald Trump changed the terms of economic debateâ?? (newstatesman.com)

[3] Do Taxes and Bonds Finance Government Spending? on JSTOR