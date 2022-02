Lagarde, aumento tassi “non risolve” i problemi attuali

Interessantissimo articolo, pubblicato su Investing.com (autore Alessandro Albano), che riporta alcune autorevoli dichiarazioni a partire da Christine Legarde fino agli esperti economisti della banca olandese ING.

Il capo della BCE, in linea con i dettami della MMT afferma: “L’aumento dei tassi di interesse non risolverebbe nessuno dei problemi attuali”. A differenza di molti banchieri centrali, che interpretano la politica dei tassi all’inverso, Madame Legarde, pare invece comprendere che in realta’ l’aumento dei tassi aggraverebbe il problema inflazione ed uno stop al sostegno della politica monetaria sul debito, contribuirebbe ad indebolire la ripresa economica.

Pare comprendere perfettamente, che il rimbalzo dell’economia nei paesi europei non sia paragonabile al “surriscaldamento” di quella americana, stante la sostanziale differenza a livello quantitativo delle politice fiscali messe in atto dai governi. In pratica, afferma che se in EU si dovra’ affrontare un problema inflattivo, sara’ quello della stagflazione.

Esemplare il commento finale degli economisti della ING: “non c’è nulla che la BCE possa o possa fare per abbassare i prezzi dell’energia”–” i governi sono necessari per ridurre i prezzi dell’energia, mentre le banche centrali (e i bassi tassi di interesse) sono necessarie per sostenere lo stimolo fiscale”. Questo conferma quanto sempre sostenuto dalla MMT, ovvero che le banche centrali senza l’intervento della politica fiscale dei governi, non sono in grado di gestire l’inflazione.

scelto e proposto da Megas Alexandros (alias Fabio Bonciani)