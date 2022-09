La psicologia del totalitarismo

AVVISO PER I LETTORI: Abbiamo cambiato il nostro indirizzo Telegram. Per restare aggiornato su tutti gli ultimi nostri articoli iscriviti al nostro canale ufficiale Telegram

Di Mattias Desmet, mattiasdesmet.substack.com

Alla fine del febbraio 2020, il villaggio globale ha iniziato a tremare sulle sue fondamenta. Il mondo si è trovato di fronte ad una crisi inquietante, le cui conseguenze erano incalcolabili.

Nel giro di poche settimane, tutti furono attanagliati dalla storia di un virus, una storia indubbiamente basata su fatti. Ma su quali? Abbiamo avuto un primo assaggio dei “fatti” grazie a un filmato proveniente dalla Cina. Un virus ha costretto il governo cinese a prendere le misure più drastiche. Intere città sono state messe in quarantena, nuovi ospedali sono stati costruiti in fretta e furia e persone in tuta bianca hanno disinfettato gli spazi pubblici. Qua e là si diffuse la voce che il governo totalitario cinese stesse esagerando e che il nuovo virus non fosse peggiore dell’influenza. Circolavano anche opinioni opposte: che dovesse essere molto peggio di quanto sembrasse, perché altrimenti nessun governo avrebbe preso misure così radicali. A quel punto, tutto sembrava ancora lontano dalle nostre coste e pensavamo che la storia non ci permettesse di valutare la portata dei fatti.

Fino al momento in cui il virus è arrivato in Europa. A quel punto abbiamo iniziato a registrare le infezioni e i decessi per conto nostro. Abbiamo visto immagini di pronto soccorso sovraffollati in Italia, convogli di veicoli dell’esercito che trasportavano cadaveri, obitori pieni di bare. I rinomati scienziati dell’Imperial College prevedevano con sicurezza che, senza le misure più drastiche, il virus avrebbe causato decine di milioni di vittime. A Bergamo, le sirene suonavano giorno e notte, mettendo a tacere qualsiasi voce in uno spazio pubblico che osasse mettere in dubbio la narrazione emergente. Da quel momento in poi, storia e fatti sono sembrati fondersi e l’incertezza ha lasciato il posto alla certezza.

L’inimmaginabile è diventato realtà: abbiamo assistito all’improvviso passaggio di quasi tutti i Paesi del mondo a seguire l’esempio della Cina e a porre enormi popolazioni di persone agli arresti domiciliari de facto, una situazione per la quale è stato coniato il termine “lockdown”. È sceso un silenzio inquietante, terribile e liberatorio allo stesso tempo. Il cielo senza aerei, le arterie del traffico senza veicoli; la polvere che si deposita sul blocco dei desideri e delle ricerche individuali di miliardi di persone. In India, l’aria è diventata così pura che, per la prima volta dopo trent’anni, in alcuni punti l’Himalaya è tornato a essere visibile all’orizzonte.

Non ci si è fermato lì. Abbiamo anche assistito a un notevole trasferimento di potere. Esperti virologi sono stati chiamati come i maiali di Orwell – gli animali più intelligenti della fattoria – a sostituire i politici inaffidabili. Avrebbero gestito la fattoria degli animali con informazioni accurate (“scientifiche”).

Ma questi esperti si rivelarono ben presto affetti da alcuni comuni difetti umani. Nelle loro statistiche e nei loro grafici commettevano errori che nemmeno le persone “comuni” avrebbero commesso facilmente. Si arrivò al punto che, a un certo punto, contarono tutti i decessi come morti per coronavirus, comprese le persone che erano morte, per esempio, di infarto.

E non hanno nemmeno mantenuto le loro promesse. Questi esperti avevano promesso che le Porte della Libertà si sarebbero riaperte dopo due dosi di vaccino, ma poi hanno inventato la necessità di una terza. Come i maiali di Orwell, hanno cambiato le regole da un giorno all’altro. Prima gli animali dovevano rispettare le misure perché il numero di malati non poteva superare la capacità del sistema sanitario (appiattimento della curva). Un giorno, però, tutti si svegliarono e scoprirono delle scritte sui muri in cui si diceva che le misure venivano estese perché il virus doveva essere debellato (schiacciare la curva). Alla fine le regole cambiarono così spesso che solo i maiali sembravano conoscerle. E nemmeno i maiali ne erano così sicuri.

Alcune persone cominciarono a nutrire dei sospetti. Com’è possibile che questi esperti commettano errori che nemmeno i profani farebbero? Non sono degli scienziati, il tipo di persone che ci ha portato sulla luna e ci ha dato internet? Non possono essere così stupidi, vero? Qual è il loro scopo? Le loro raccomandazioni ci portano sempre più avanti nella stessa direzione: a ogni nuovo passo, perdiamo sempre più libertà, fino a raggiungere una destinazione finale in cui gli esseri umani sono ridotti a codici QR in un grande esperimento medico tecnocratico.

È così che la maggior parte delle persone alla fine è diventata certa. Molto sicura. Ma di punti di vista diametralmente opposti. Alcuni sono diventati certi che avevamo a che fare con un virus killer, che avrebbe ucciso milioni di persone. Altri sono diventati certi che non fosse altro che l’influenza stagionale. Altri ancora erano certi che il virus non esistesse e che si trattasse di una cospirazione mondiale. E c’erano anche alcuni che continuavano a tollerare l’incertezza e a chiedersi: come possiamo capire adeguatamente cosa sta succedendo?

All’inizio della crisi del coronavirus mi sono trovato a fare una scelta: avrei parlato. Prima della crisi, tenevo spesso lezioni all’università e presentavo conferenze accademiche in tutto il mondo. Quando è iniziata la crisi, ho deciso intuitivamente che avrei parlato nello spazio pubblico, questa volta non rivolgendomi al mondo accademico, ma alla società in generale.

Avrei parlato e cercato di portare all’attenzione della gente che c’era qualcosa di pericoloso là fuori, non tanto il “virus” in sé, quanto la paura e le dinamiche sociali tecnocratico-totalitarie che stava suscitando.

Ero in una buona posizione per mettere in guardia dai rischi psicologici della narrazione del coronavirus. Potevo attingere alla mia conoscenza dei processi psicologici individuali (sono docente all’Università di Gand, in Belgio); al mio dottorato di ricerca sulla qualità drammaticamente scarsa della ricerca accademica, che mi ha insegnato che non possiamo mai dare per scontata la “scienza”; al mio master in statistica, che mi ha permesso di vedere attraverso gli inganni e le illusioni statistiche; la mia conoscenza della psicologia di massa; le mie esplorazioni filosofiche dei limiti e degli effetti psicologici distruttivi della visione meccanicista-razionalista sull’uomo e sul mondo e infine, ma non per questo meno importante, le mie indagini sugli effetti della parola sull’essere umano e sulla quintessenza del “discorso della verità” in particolare.

Nella prima settimana della crisi, marzo 2020, ho pubblicato un articolo di opinione intitolato “The Fear of the virus is more dangerous than the virus itself” (“La paura del virus è più pericolosa del virus stesso”). Avevo analizzato le statistiche e i modelli matematici su cui si basava la narrazione del coronavirus e avevo immediatamente notato che tutti sopravvalutavano drammaticamente la pericolosità del virus. Pochi mesi dopo, alla fine di maggio 2020, questa impressione è stata confermata senza ombra di dubbio. Non ci sono stati Paesi, compresi quelli che non sono entrati in isolamento, in cui il virus abbia fatto l’enorme numero di vittime previsto dai modelli.

La Svezia è stata forse l’esempio migliore. Secondo i modelli, almeno 60.000 persone sarebbero morte se il Paese non fosse entrato in isolamento. Non è successo e sono morte solo 6.000 persone.

Per quanto io (e altri) abbia cercato di portare questo fatto all’attenzione della società, non ha avuto molto effetto. La gente continuava a seguire la narrazione. In quel momento decisi di concentrarmi su qualcos’altro, cioè sui processi psicologici che erano all’opera nella società e che potevano spiegare come le persone potessero diventare così radicalmente cieche e continuassero a credere in una narrazione così totalmente assurda.

Mi ci sono voluti alcuni mesi per capire che quello che stava accadendo nella società era un processo mondiale di formazione di massa.

Nell’estate del 2020 ho scritto un articolo di opinione su questo fenomeno che è diventato presto noto in Olanda e in Belgio. Circa un anno dopo (estate 2021) Reiner Fuellmich mi invitò a partecipare al Corona Ausschuss, una discussione settimanale in diretta streaming tra avvocati, esperti e testimoni sulla crisi del coronavirus, per spiegare la formazione di massa. Da lì, la mia teoria si è diffusa nel resto d’Europa e negli Stati Uniti, dove è stata ripresa da persone come il dottor Robert Malone, il dottor Peter McCullough, Michael Yeadon, Eric Clapton e Robert Kennedy. Dopo che Robert Malone ha parlato della formazione di massa alla Joe Rogan Experience, il termine è diventato una parola di moda e per alcuni giorni è stato il termine più cercato su Twitter. Da allora, la mia teoria ha suscitato entusiasmo ma anche aspre critiche. In questo Substack continuerò a esplorare il concetto di formazione di massa, ad applicarlo ai fenomeni contemporanei, a rispondere alle critiche e a metterlo in relazione con altri fenomeni psicologici.

Che cos’è in realtà la formazione di massa? È un tipo specifico di formazione di gruppo che rende le persone radicalmente cieche di fronte a tutto ciò che va contro ciò in cui il gruppo crede. In questo modo, danno per scontate le credenze più assurde. Per fare un esempio, durante la rivoluzione iraniana del 1979 è emersa una formazione di massa e le persone hanno iniziato a credere che il ritratto del loro leader – Ayatollah Khomeini – fosse visibile sulla superficie della luna. Ogni volta che c’era la luna piena nel cielo, la gente per strada la indicava, mostrando l’un l’altro dove si poteva vedere esattamente il volto di Khomeini.

Una seconda caratteristica di un individuo in preda alla formazione di massa è che diventa disposto a sacrificare radicalmente l’interesse individuale per il bene della collettività. I leader comunisti condannati a morte da Stalin – di solito innocenti delle accuse loro rivolte – hanno accettato le loro sentenze, a volte con dichiarazioni del tipo: “Se questo è ciò che posso fare per il partito comunista, lo farò con piacere”.

In terzo luogo, gli individui in formazione di massa diventano radicalmente intolleranti nei confronti delle voci dissonanti. Nello stadio finale della formazione di massa, in genere commetteranno atrocità nei confronti di chi non è d’accordo con la massa. E cosa ancora più caratteristica: lo faranno come se fosse un loro dovere etico. Per fare ancora riferimento alla rivoluzione in Iran: ho parlato con una donna iraniana che ha visto con i suoi occhi come una madre ha denunciato il figlio allo Stato e gli ha appeso il cappio al collo con le sue stesse mani quando era sul patibolo. E dopo che è stato ucciso, ha affermato di essere un’eroina per aver fatto ciò che aveva fatto.

Questi sono gli effetti della formazione della massa. Tali processi possono emergere in modi diversi. Possono emergere spontaneamente (come è accaduto nella Germania nazista), oppure possono essere provocati intenzionalmente attraverso l’indottrinamento e la propaganda (come è accaduto nell’Unione Sovietica). Ma se non è costantemente sostenuto dall’indottrinamento e dalla propaganda diffusa attraverso i mezzi di comunicazione di massa, di solito avrà vita breve e non si svilupperà in uno Stato totalitario a tutti gli effetti. Che sia sorta inizialmente in modo spontaneo o che sia stata provocata intenzionalmente fin dall’inizio, nessuna formazione di massa, tuttavia, può continuare a esistere per un certo periodo di tempo se non è costantemente alimentata dall’indottrinamento e dalla propaganda diffusi attraverso i mass media. Se ciò accade, la formazione di massa diventa la base di un tipo di Stato completamente nuovo, emerso per la prima volta all’inizio del XX secolo: lo Stato totalitario.

Questo tipo di Stato ha un impatto estremamente distruttivo sulla popolazione perché non controlla solo lo spazio pubblico e politico – come fanno le dittature classiche – ma anche lo spazio privato.

Può fare ciò perché ha a disposizione un’enorme polizia segreta: quella parte della popolazione che è in preda alla formazione di massa e che crede fanaticamente alle narrazioni diffuse dall’élite attraverso i mass media. In questo modo, il totalitarismo si basa sempre su “un patto diabolico tra le masse e l’élite” (cfr. Hannah Arendt, Le origini del totalitarismo).

Condivido un’intuizione formulata da Hannah Arendt nel 1951: nella nostra società sta emergendo un nuovo totalitarismo. Non un totalitarismo comunista o fascista, ma un totalitarismo tecnocratico. Un tipo di totalitarismo che non è guidato da “un capo banda” come Stalin o Hitler, ma da burocrati e tecnocrati ottusi. Come sempre, una certa parte della popolazione resisterà e non cadrà preda della formazione di massa. Se questa parte della popolazione farà le scelte giuste, alla fine sarà vittoriosa. Se farà le scelte sbagliate, perirà. Per capire quali sono le scelte giuste, dobbiamo partire da un’analisi profonda e accurata della natura del fenomeno della formazione di massa. Se lo facciamo, vedremo chiaramente quali sono le scelte giuste, sia a livello strategico che etico. Questo è ciò che presenta il mio libro “La psicologia del totalitarismo”: un’analisi storico-psicologica dell’ascesa delle masse nelle ultime centinaia di anni, che ha portato all’emergere del totalitarismo.

La crisi del coronavirus non è arrivata all’improvviso. Si inserisce in una serie di risposte sociali sempre più disperate e autodistruttive agli oggetti della paura: terroristi, riscaldamento globale, coronavirus. Ogni volta che nella società sorge un nuovo oggetto di paura, la risposta è una sola: aumentare il controllo. Nel frattempo, gli esseri umani possono tollerare solo una certa quantità di controllo. Il controllo coercitivo porta alla paura e la paura porta a un controllo più coercitivo. In questo modo, la società è vittima di un circolo vizioso che porta inevitabilmente al totalitarismo (cioè al controllo estremo del governo) e termina con la distruzione radicale dell’integrità psicologica e fisica degli esseri umani.

Dobbiamo considerare l’attuale paura e disagio psicologico come un problema in sé, un problema che non può essere ridotto a un virus o a qualsiasi altro “oggetto di minaccia”. La nostra paura ha origine a un livello completamente diverso, quello del fallimento della Grande Narrazione della nostra società. È la narrazione della scienza meccanicistica, in cui l’uomo è ridotto a un organismo biologico. Una narrazione che ignora le dimensioni psicologiche, spirituali ed etiche dell’essere umano e che ha quindi un effetto devastante a livello di relazioni umane. Qualcosa in questa narrazione fa sì che l’uomo si isoli dai suoi simili e dalla natura. Qualcosa in essa fa sì che l’uomo smetta di risuonare con il mondo che lo circonda. Qualcosa in essa trasforma gli esseri umani in soggetti atomizzati. È proprio questo soggetto atomizzato che, secondo Hannah Arendt, è l’elemento costitutivo dello Stato totalitario.

A livello di popolazione, l’ideologia meccanicista ha creato le condizioni che rendono le persone vulnerabili alla formazione di massa. Ha disconnesso le persone dal loro ambiente naturale e sociale, ha creato esperienze di radicale assenza di significato e di scopo nella vita e ha portato a livelli estremamente elevati di ansia, frustrazione e aggressività cosiddette “libere”, ossia ansia, frustrazione e aggressività non collegate a una rappresentazione mentale; ansia, frustrazione e aggressività in cui le persone non sanno per cosa si sentono ansiose, frustrate e aggressive. È in questo stato che le persone diventano vulnerabili alla formazione di massa.

L’ideologia meccanicista ha avuto un effetto specifico anche a livello di “élite”, modificandone le caratteristiche psicologiche. Prima dell’Illuminismo, la società era guidata da nobili e clero (l’“ancien régime”). Questa élite imponeva la sua volontà alle masse in modo palese attraverso la sua autorità. Questa autorità era garantita dalle Grandi Narrazioni religiose che avevano una presa salda sulle menti delle persone. La situazione la situazione è cambiata quando le narrazioni religiose hanno perso la loro presa ed è emersa la moderna ideologia democratica. I leader dovevano ora essere eletti dalle masse. E per essere eletti dalle masse, dovevano scoprire ciò che le masse volevano e più o meno darglielo. Di conseguenza, i leader divennero effettivamente dei seguaci.

Questo problema è stato affrontato in un modo piuttosto prevedibile ma pernicioso. Se le masse non possono essere comandate, devono essere manipolate. È qui che sono nati l’indottrinamento e la propaganda moderni, descritti nelle opere di personaggi come Lippman, Trotter e Bernays. Analizzeremo il lavoro dei padri fondatori della propaganda per comprendere appieno la funzione sociale e l’impatto della propaganda sulla società. L’indottrinamento e la propaganda sono solitamente associati a Stati totalitari come l’Unione Sovietica, la Germania nazista o la Repubblica Popolare Cinese. Ma è facile dimostrare che, fin dall’inizio del XX secolo, l’indottrinamento e la propaganda sono stati costantemente utilizzati anche in quasi tutti gli Stati “democratici” del mondo. Oltre a queste due, descriveremo altre tecniche di manipolazione di massa, come il lavaggio del cervello e la guerra psicologica.

Nei tempi moderni, l’esplosiva proliferazione della tecnologia di sorveglianza di massa ha portato a mezzi nuovi e precedentemente inimmaginabili per la manipolazione delle masse. I progressi tecnologici emergenti promettono una serie completamente nuova di tecniche di manipolazione, in cui la mente verrà materialmente manipolata attraverso dispositivi tecnologici inseriti nel corpo e nel cervello umano. Almeno questo è il piano. Non è ancora chiaro fino a che punto la mente collaborerà.

Il totalitarismo non è una coincidenza storica. È la logica conseguenza del pensiero meccanicistico e della convinzione delirante dell’onnipotenza della razionalità umana. In quanto tale, il totalitarismo è un tratto distintivo della tradizione illuminista.

Diversi autori lo hanno ipotizzato, ma non è ancora stato sottoposto a un’analisi psicologica. Ho deciso di cercare di colmare questa lacuna e per questo ho scritto “La psicologia del totalitarismo”. Il libro analizza la psicologia del totalitarismo e la colloca nel contesto più ampio dei fenomeni sociali di cui fa parte.

Con questo libro non intendo concentrarmi su ciò che di solito viene associato al totalitarismo – i campi di concentramento, l’indottrinamento, la propaganda – ma piuttosto sui processi storico-culturali più ampi da cui emerge il totalitarismo. Questo approccio ci permette di concentrarci su ciò che conta di più: le condizioni che ci circondano nella nostra vita quotidiana, da cui il totalitarismo attecchisce, cresce e prospera.

In definitiva, il mio libro esplora le possibilità di trovare una via d’uscita dall’attuale impasse culturale in cui sembriamo bloccati. L’intensificarsi delle crisi sociali all’inizio del XXI secolo è la manifestazione di uno sconvolgimento psicologico e ideologico di fondo, uno spostamento delle placche tettoniche su cui poggia una visione del mondo. Stiamo vivendo il momento in cui una vecchia ideologia si erge al potere, per l’ultima volta, prima di crollare. Ogni tentativo di porre rimedio agli attuali problemi sociali, qualunque essi siano, sulla base della vecchia ideologia non farà che peggiorare le cose. Non si può risolvere un problema usando la stessa mentalità che lo ha creato. La soluzione alle nostre paure e incertezze non sta nell’aumento del controllo (tecnologico). Il vero compito che ci attende come individui e come società è quello di immaginare una nuova visione dell’umanità e del mondo, di trovare un nuovo fondamento per la nostra identità, di formulare nuovi principi per la convivenza con gli altri e di recuperare una capacità umana tempestiva: il discorso della verità.

29.08.2022

Mattias Desmet ha articolato la teoria della formazione di massa durante la pandemia di COVID-19. È professore di psicologia all’Università di Gent e autore di The Psychology of Totalitarianism (2022).

