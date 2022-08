La maschera di Pandora

AVVISO PER I LETTORI: Abbiamo cambiato il nostro indirizzo Telegram. Per restare aggiornato su tutti gli ultimi nostri articoli iscriviti al nostro canale ufficiale Telegram

Di Alastair Crooke, strategic-culture.org

Ebbene, questo pezzo proviene dal principale giornale dell’establishment dell’anglosfera legato allo Stato Profondo, il Daily Telegraph:

“Questa è l’estate prima della tempesta. Non illudetevi: con i prezzi dell’energia destinati a salire a livelli mai visti prima, ci stiamo avvicinando ad uno dei più grandi terremoti geopolitici degli ultimi decenni. Le convulsioni che ne deriveranno saranno probabilmente di un ordine di grandezza molto maggiore di quelle che hanno seguito il crollo finanziario del 2008, che ha scatenato le proteste culminate nel Movimento Occupy e nella Primavera araba…

La carneficina è già arrivata nei Paesi in via di sviluppo, con interruzioni di corrente da Cuba al Sudafrica. Lo Sri Lanka è solo uno di una cascata di Paesi a basso reddito in cui i leader rischiano di essere cacciati dal potere in un’ignominiosa esplosione di scarsità di benzina e inadempienze sui prestiti.

Ma l’Occidente non sfuggirà a questo Armageddon. Anzi, per molti versi, sembra destinato ad esserne l’epicentro – e la Gran Bretagna il suo Ground Zero. In Europa e in America, si sta sgretolando un sistema di élite tecnocratiche costruito sulla mitologia e sull’autocompiacimento. La sua favola fondante – che profetizzava la gloriosa integrazione degli Stati nazionali nel governo mondiale e nelle catene di approvvigionamento – si è trasformata in una parabola sui pericoli della globalizzazione.

Questa volta, le élite non possono sottrarsi alla responsabilità delle conseguenze dei loro errori fatali… In parole povere, l’imperatore non ha vestiti: l’establishment non ha alcun messaggio per gli elettori di fronte alle difficoltà. L’unica visione del futuro che riesce a evocare è Net Zero – un programma distopico che porta la politica sacrificale dell’austerità e la finanziarizzazione dell’economia mondiale a nuovi livelli. Ma è un programma perfettamente logico per un’élite che si è sganciata dal mondo reale.”

Sì, la sfera occidentale è diventata così incline a un disorientamento “da capogiro” (come si intendeva), attraverso la costante pioggia di etichette di disinformazione, appiccicate a casaccio su tutto ciò che è critico nei confronti della “messaggistica uniforme” e, attraverso l’oltraggiosa e ovvia menzogna, che la maggioranza del mondo occidentale ha iniziato a mettere in discussione i propri livelli di sanità mentale e quelli circostanti.

Nel loro sconcerto, sono arrivati a vedere il “messaggio” della politica sacrificale e della finanziarizzazione di tutto come “perfettamente razionale”. Sono stati resi impotenti, tenuti immobili in una ragnatela. Stregati.

“Quando uso una parola”, disse Humpty Dumpty in tono sprezzante, “significa proprio quello che io scelgo di significare, né più né meno”.

“La domanda è”, disse Alice, “se si può far sì che le parole significhino così tante cose diverse”.

“La questione è”, disse Humpty Dumpty, “quale sia il padrone – tutto qui”.

(Attraverso lo specchio di Lewis Carroll)

Sì, il richiamo delle sirene della Bestia è per una politica sacrificale da far ricadere sul popolo, mentre i cavalieri della guerra e della pandemia urlano che un’ora apocalittica si avvicina. Potremmo chiamarla sindrome collettiva – simile alla mania delle streghe del XIV-XVII secolo – ma oggi il fenomeno che WB Yeats definì la “bestia ruvida” con il suo sguardo “vuoto e spietato come il sole”, è semplicemente meglio conosciuto come Ideologia.

La parola “ideologia” è spesso usata come sinonimo di idee politiche, una corruzione del linguaggio che nasconde il suo carattere fondamentalmente antipolitico e latentemente totalitario. L’ideologia è incapace di trattare gli esseri umani come partecipanti distinti a una vita sociale condivisa e non politica. L’ideologia odierna vede le associazioni umane piuttosto come gruppi su cui agire. È esplicitamente anti-nazionale, anti-sovranazionale, anti-religione tradizionale, anti-cultura tradizionale, anti-infrastruttura nazionale e anti-famiglia.

Il termine idéologie fu coniato durante la Rivoluzione francese da Antoine Destutt de Tracy, un filosofo materialista anticlericale che concepì l’idéologie come una scienza sociale delle “idee” che avrebbe informato la costruzione di una società razionale e progressista governata da un’élite illuminata, la cui competenza tecnica avrebbe giustificato la loro pretesa di governare.

Questi contorni dell’ideologia europea, così come sono emersi durante l’epoca rivoluzionaria francese, sono stati in gran parte tracciati dai Franchi nel periodo precedente e successivo a Carlo Magno. Fu allora che nacque la dottrina della superiorità razziale (“gli altri” erano “barbari” e pagani e servivano solo come schiavi). Fu anche allora che l’espansionismo predatorio verso l’esterno (le Crociate, poi il colonialismo) si radicò nella psiche europea.

L’epoca di Carlo Magno cementò ulteriormente una scissione sociale incolmabile. L’oligarca franco nel suo castello; i suoi vescovi franchi che inculcano ai suoi servi, che vivono ai piedi del castello, la paura dell’inferno eterno. A cui i non eletti erano pre-destinati, a meno che, improbabilmente, non ottenessero la grazia di Dio. Questa nascente “idea” franca era un precursore di come siamo noi europei oggi: il senso di superiorità assoluta, l’appartenenza a un popolo eletto e la divisione di classe dell’Europa sono le ombre odierne di quell’epoca totalitaria.

“Ma io non voglio andare in mezzo ai matti”, osservò Alice.

“Oh, non puoi farci niente”, disse il Gatto: “qui siamo tutti matti. Io sono matto. Tu sei matta.”

Ciò che la Rivoluzione francese ha aggiunto è stata la cruda ideologia, attraverso il cambiamento radicale del rapporto tra Stato e società tradizionale. Rousseau è spesso considerato l’icona della “libertà” e dell’“individualismo” ed è ampiamente ammirato. Tuttavia, in questo caso si assiste a una chiara corruzione del linguaggio che nasconde il carattere fondamentalmente antipolitico dell’ideologia.

Rousseau rifiutava esplicitamente la partecipazione umana alla vita non politica e condivisa. Vedeva piuttosto le associazioni umane come gruppi su cui agire, in modo che tutti i pensieri e i comportamenti quotidiani potessero essere ricondotti alle unità simili di uno Stato unitario.

È questo Stato unitario – lo Stato assoluto – che Rousseau sostiene a spese delle altre forme di tradizione culturale, insieme alle “narrazioni” morali che forniscono un contesto a termini come bene, giustizia e telos.

L’individualismo del pensiero di Rousseau non è,quindi, un’affermazione libertaria di diritti assoluti contro lo Stato totalizzante. Non è l’innalzamento del “tricolore” contro uno Stato oppressivo.

Al contrario! L’appassionata “difesa dell’individuo” di Rousseau nasce dalla sua opposizione alla “tirannia” delle convenzioni sociali – le forme e gli antichi miti che legano la società: religione, famiglia, storia e istituzioni sociali. Il suo ideale può essere proclamato come quello della libertà individuale; ma si tratta di una “libertà”, tuttavia, non nel senso di immunità dal controllo dello Stato, ma nel nostro ritiro dalle presunte oppressioni e corruzioni della società collettiva.

La relazione familiare viene così sottilmente trasmutata in relazione politica; la molecola della famiglia viene spezzata negli atomi dei suoi individui. Con questi atomi oggi ulteriormente preparati per liberarsi del loro genere biologico, della loro identità culturale e della loro etnia, essi vengono nuovamente riuniti nell’unica unità dello Stato.

Questo è l’inganno nascosto nel linguaggio degli ideologi della libertà e dell’individualismo. È piuttosto la politicizzazione di tutto nello stampo di una singolarità autoritaria di percezione. Il compianto George Steiner ha detto che i giacobini “hanno abolito la barriera millenaria tra la vita comune e le enormità del [passato] storico. Oltre la siepe e il cancello anche del più umile giardino, marciano le baionette dell’ideologia politica e del conflitto storico”.

Questa eredità giacobina fu ulteriormente perfezionata dai Fabiani e da personaggi come HG Wells, che scrisse nella sua nuova Bible Trilogy, pubblicata nel 1901:

“È diventato evidente che intere masse di popolazione umana sono, nel complesso, inferiori nella loro pretesa sul futuro, rispetto ad altre masse, che non si può dare loro opportunità o affidare loro il potere come si fa con i popoli superiori, che le loro caratteristiche di debolezza sono contagiose e dannose per il tessuto civilizzatore, e che la loro gamma di incapacità tenta e demoralizza i forti. Dare loro l’uguaglianza significa scendere al loro livello, proteggerli e custodirli significa essere sommersi dalla loro fecondità.”

Bertrand Russell (legato alla stessa corrente di pensiero) lo avrebbe detto più succintamente in The Scientific Outlook (1931):

“I governanti scientifici forniranno un tipo di educazione agli uomini e alle donne comuni e un altro a coloro che diventeranno detentori del potere scientifico. Ci si aspetta che gli uomini e le donne comuni siano docili, industriosi, puntuali, noncuranti e soddisfatti. Di queste qualità, probabilmente la contentezza sarà considerata la più importante, tutti i bambini e le bambine impareranno fin da piccoli a essere ‘cooperativi’, cioè a fare esattamente quello che fanno gli altri. L’iniziativa sarà scoraggiata in questi bambini e l’insubordinazione, senza essere punita, sarà scientificamente educata.”

In sintesi, l’odierno “Totalitarismo elitario” (coniato da Niall Ferguson) della vita occidentale contemporanea accetta che, mentre gli esseri umani formano naturalmente gruppi sociali per scopi comuni, l’odierna ideologia woke presuppone che le associazioni organiche naturali di ogni comunità radicata non possano sostenere una buona società (a causa del razzismo radicato, ecc.) e che quindi debbano essere ripulite dall’alto verso il basso per liberarle da tali retaggi. Questo è il seme “bolscevico” che Rousseau ha gettato.

Ecco il punto: Il nostro disorientamento e il senso di scomparsa della sanità mentale devono non poco allo stress psichico di abbracciare un’ideologia che pretende di essere esattamente ciò che non è. O, in altre parole, proclama la libertà e l’individuo, quando al suo interno si nasconde lo statalismo assoluto.

Alain Besançon osserva che “non è possibile rimanere intelligenti sotto l’incantesimo dell’ideologia”. L’intelligenza, infatti, è un’attenzione continua alla realtà, che non è compatibile con l’ostinazione e la fantasia. Né può attecchire nel terreno sterile del ripudio culturale diffuso. Ecco perché tutti i regimi ideologici sono senza eccezione afflitti da pura inettitudine.

Il che ci riporta al già citato articolo del Telegraph:

“Non c’è nemmeno una spiegazione per questo fiasco, a parte decenni di ipotesi fallite e di passi falsi della nostra classe dirigente. Sulla scia della Grande Crisi Finanziaria [del 2008], l’establishment è quasi riuscito a convincere l’opinione pubblica a sottomettersi ai rigori purificatori dell’austerità [politica sacrificale] – persuadendo gli elettori che tutti condividiamo la colpa della crisi e dobbiamo tutti giocare un ruolo nell’espiare gli errori del Paese. Questa volta le élite non possono sottrarsi alla responsabilità delle conseguenze dei loro errori fatali.

La carneficina è già arrivata… E la Gran Bretagna non riuscirà a sfuggire. Anzi, per molti versi, sembra destinata a diventare la polveriera d’Europa.

La situazione in cui ci troviamo è probabilmente destinata a cambiare le carte in tavola. Abbiamo appena iniziato a comprendere quanto imprevedibili saranno i prossimi anni e quanto poco preparati siamo ad affrontarne le conseguenze. Può sembrare una prognosi infausta, ma soprattutto in Gran Bretagna si ha la sensazione di essere entrati nell’atto finale di un sistema economico che ha palesemente fallito. È più chiaro che mai che l’imperatore non ha vestiti e non ha più storie con cui distrarci.”

L’autore ha ragione. Ci saranno proteste pubbliche – in alcuni Stati, forse, più che in altri; disobbedienza civile – come quella già lanciata nel Regno Unito e nei Paesi Bassi: la campagna “Don’t Pay”, che invita i cittadini ad aderire a uno “sciopero di massa per il mancato pagamento”, è il primo segnale di spinta.

Tuttavia, questo non è che il passo iniziale. Quando le autorità finanziarie occidentali dichiarano di essere “favorevoli” ad una recessione per distruggere la domanda – e quindi per ridurre l’inflazione – è implicita in questa affermazione la convinzione dell’élite che la protesta possa essere e sarà soffocata con successo.

Tutti i segnali indicano che si sta pensando a una soppressione spietata, violenta e amministrativa dell’inquietudine popolare.

Ogni tanto, nel corso della storia, gli esseri umani hanno sperimentato periodicamente una profonda sensazione che le loro vite fossero in qualche modo vuote, che non si realizzasse nulla e che il mondo intorno a loro fosse una finzione, in qualche modo illusorio e vuoto di significato.

“Come fai a sapere che sono pazza?”, disse Alice.

“Devi esserlo”, disse il Gatto, “altrimenti non saresti venuta qui”.

Ma se guardiamo indietro a questo schema, che si ripete di volta in volta, otteniamo un chiaro senso sia dell’evento sia dell’esperienza ripetuta del vuoto. Infatti, sono l’insicurezza e la paura associate al “vuoto” a far sì che il torpore svanisca e che le persone esplodano in un disordine ribelle. Ed è anche per questo che il tentativo della cerchia ristretta dell’élite di “gestire” questi risvegli finisce così facilmente in tragedia (e in spargimento di sangue).

Ma c’è un’ulteriore – grande – difficoltà nella situazione odierna. Anche se le “porte della percezione fossero pulite” (Huxley), è che non c’è un “là – là”. Non c’è una concettualizzazione ordinata a cui si possa dire: “ecco dove dovremmo andare” – o, per lo meno, non c’è un “dove” che abbia senso per coloro che sono già in preda al panico per ciò che percepiscono come un assalto a tutti i punti di riferimento con cui hanno vissuto la loro vita.

Che cosa potrebbe allora rompere una psicosi collettiva presa da un irresistibile incantesimo “magico”? In parole povere, il dolore. Il dolore è la grande agenzia chiarificatrice.

Cosa succede quando le persone si svegliano di fronte all’inganno del totalitarismo elitario che si spaccia per libertà e individualismo (per non parlare della democrazia!)? La domanda diventa allora: verso quale altra “idea-immagine” migrerà collettivamente il popolo?

L’implicazione geopolitica è che l’Italia potrebbe migrare verso un’altra, la Germania verso un’altra, la Francia verso un’altra ancora, e altri potrebbero semplicemente “rinunciare” all’intero pasticcio della politica europea (e il nichilismo aumenterà). È importante tutto questo? Potrebbe essere rivitalizzante?

Ci permette di affrontare direttamente la “Bestia dell’ideologia”, che con la sua inettitudine ha inavvertitamente privato Pandora della sua maschera, aprendo così il suo vaso. Chi può dire quale sarà la prossima maschera che indosserà?

fonte : https://www.strategic-culture.org/news/2022/08/08/the-masque-of-pandora/

08.08.2022

Traduzione di Costantino Ceoldo