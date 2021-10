CJ Hopkins

consentfactory.org

Così, la Grande Epurazione Nuova Normale è iniziata … proprio al momento giusto, come da manuale.

Proprio come noi “paranoici teorici della cospirazione” avevamo previsto negli ultimi 18 mesi, le persone che rifiutano di convertirsi alla nuova ideologia ufficiale vengono ora segregate, licenziate dal posto di lavoro, bandite dalle scuole, private delle cure mediche e perseguitate in mille altri modi.

L’incessante propaganda ufficiale che demonizza i “non vaccinati” viene pompata dai media privati e statali, dai leader di governo, dai funzionari della sanità e dai fanatici che sbraitano sui social media. I “non vaccinati” sono i nuovi “Untermenschen” ufficiali, una sottoclasse di “altri” subumani che le masse Nuove Normali sono state condizionate ad odiare.

Si può vedere l’odio negli occhi dei Nuovi Normali …

Ma non è solo un’epurazione dei “non vaccinati.” Chiunque si discosti dall’ideologia ufficiale viene sistematicamente demonizzato e perseguitato. In Germania, in Australia e in altri Paesi della Nuova Normalità, protestare contro la Nuova Normalità è ufficialmente fuori legge. La Gestapo della Nuova Normalità va a casa della gente per interrogarla sui loro post anti-Nuova Normalità su Facebook. Le aziende stanno apertamente censurando i contenuti che contraddicono la narrativa ufficiale. Squadre di sicari della Nuova Normalità si aggirano per le strade, controllando i documenti di “vaccinazione” delle persone.

E non sono solo i governi e le aziende a portare avanti l’epurazione Nuova Normale. Gli amici stanno epurando gli amici. Le mogli stanno epurando i mariti. I padri stanno epurando i figli. I figli stanno epurando i genitori. I Nuovi Normali stanno epurando i vecchi, normali pensieri. Le “autorità sanitarie” globali stanno rivedendo le definizioni per renderle conformi alla “scienza” Nuova Normale.

E così via … una nuova “realtà” ufficiale viene generata, proprio sotto i nostri occhi. Tutto e tutti quelli che non vi si conformano vengono epurati, spersonalizzati, eliminati dalla memoria collettiva, cancellati.

Niente di tutto ciò dovrebbe sorprendere.

Ogni nuovo sistema totalitario, mentre assume il controllo della società, scatena l’epurazione degli oppositori politici, dei dissidenti ideologici e degli altri “devianti antisociali.” Queste epurazioni possono essere di breve durata o a tempo indeterminato e possono assumere numerosissime forme esteriori a seconda del tipo di sistema totalitario, ma, senza di esse, non si può avere il totalitarismo.

L’essenza del totalitarismo – indipendentemente dalla forme esteriore e dall’ideologia – è il desiderio di controllare totalmente la società, ogni aspetto della società, ogni comportamento e ogni pensiero individuale. Ogni sistema totalitario, che sia un’intera nazione, una piccola setta o una qualsiasi altra forma di corpo sociale, si evolve verso questo obiettivo irraggiungibile … la totale trasformazione ideologica e il controllo di ogni singolo elemento della società (o qualsiasi tipo di corpo sociale essa comprenda). Questa ricerca fanatica del controllo totale, dell’assoluta uniformità ideologica e dell’eliminazione di ogni dissenso è ciò che rende totalitario il totalitarismo.

Così, ogni nuovo sistema totalitario, ad un certo punto della propria evoluzione, ha bisogno di epurare coloro che rifiutano di conformarsi alla sua ideologia ufficiale. Deve fare questo per due ragioni fondamentali: (1) per segregare o altrimenti eliminare i veri oppositori politici e i dissidenti, che rappresentano una minaccia per il nuovo regime; e (2) cosa più importante, per stabilire il territorio ideologico entro il quale le masse devono ora confinarsi per evitare di essere segregate o eliminate.

L’epurazione deve essere condotta apertamente e brutalmente, in modo che le masse capiscano che le regole della società sono cambiate, per sempre, che la libertà e i loro vecchi diritti sono spariti e che, d’ora in poi, qualsiasi tipo di resistenza o deviazione dall’ideologia ufficiale non sarà più tollerata ma punita in modo spietato.

L’epurazione inizia di solito durante uno “stato di emergenza,” sotto la minaccia imminente di qualche “nemico” ufficiale (ad esempio “infiltrati comunisti,” “controrivoluzionari” o … magari, una “pandemia devastante”), in modo che le normali regole della società possano essere indefinitamente sospese “per il bene della sopravvivenza.” Più le masse possono essere terrorizzate, più saranno disposte a cedere la propria libertà e ad eseguire gli ordini, non importa quanto folli.

La linfa vitale del totalitarismo è la paura… la paura sia del nemico ufficiale del sistema (costantemente alimentata dalla propaganda) sia del sistema totalitario stesso. Che la brutalità del sistema sia razionalizzata dalla minaccia rappresentata dal nemico ufficiale non lo rende meno brutale o terrificante. Nei sistemi totalitari (di qualsiasi tipo o dimensione) la paura è una costante e non c’è scampo da essa.

La paura delle masse viene poi incanalata nell’odio… l’odio per gli “Untermenschen” ufficiali, utilizzati dal sistema come capro espiatorio da dare in pasto alla folla. In questo modo, l’epurazione diventa anche un mezzo per permettere alle masse di purificarsi della loro paura, trasformandola in odio auto-giustificato e scatenarlo sugli “Untermenschen” invece che sul sistema totalitario, il che, ovviamente, sarebbe un suicidio.

Ogni sistema totalitario – sia gli individui che lo gestiscono che il sistema nel suo complesso – istintivamente comprende come funziona la cosa. Il totalitarismo della Nuova Normalità non fa eccezione.

Basta riflettere su ciò che è successo negli ultimi 18 mesi.

Giorno dopo giorno, mese dopo mese, le masse sono state sottoposte alla più distruttiva campagna di terrore psicologico nella storia del terrore psicologico. Purtroppo, molti di loro sono stati ridotti ad invalidi paranoici e incontinenti, spaventati dall’aria aperta, dal contatto umano, terrorizzati dai loro stessi figli, inorriditi dall’aria aperta, morbosamente ossessionati dalla malattia e dalla morte… e consumati dall’odio verso “i non vaccinati.”

Il loro odio, naturalmente, è del tutto irrazionale, un prodotto della paura e della propaganda, come lo è sempre l’odio per gli “Untermenschen.” Non ha assolutamente nulla a che fare con un virus, cosa che anche le autorità della Nuova Normalità ora ammettono. I “non vaccinati” non sono una minaccia per nessuno più di qualsiasi altro essere umano … tranne nella misura in cui minacciano la fede dei Nuovi Normali nella loro ideologia delirante.

No, a questo punto siamo ben oltre la razionalità. Stiamo assistendo alla nascita di una nuova forma di totalitarismo. Non “comunismo.” Non “fascismo.” Totalitarismo globo-capitalista. Totalitarismo pseudo-medico. Totalitarismo patologizzato. Una forma di totalitarismo senza dittatore, senza un’ideologia definibile. Un totalitarismo basato sulla “scienza,” sui “fatti,” sulla “realtà” che esso stesso crea.

Non so voi, ma, finora, mi ha sicuramente impressionato molto. Tanto che ho quasi completamente messo da parte la mia vena satirica per cercare di capirlo … che cosa è in realtà, perché sta succedendo, perché sta accadendo proprio ora, dove sta andando e come opporsi ad esso o almeno cercare di bloccarlo.

Per come la vedo io, saranno i prossimi sei mesi a determinare quanto successo avranno avuto le fasi iniziali del lancio di questo nuovo totalitarismo. Entro aprile del 2022, o mostreremo tutti i nostri “documenti” alla Gestapo della Nuova Normalità per essere in grado di guadagnarci da vivere, frequentare una scuola, cenare in un ristorante, viaggiare e vivere la nostra vita in qualche modo o avremo gettato una chiave inglese nel meccanismo. Non mi aspetto che GloboCap abbandoni il lancio della Nuova Normalità – sono chiaramente impegnati a realizzarlo – ma abbiamo il potere di rovinare la loro ouverture (che hanno pianificato e provato per un bel po’ di tempo).

Quindi, andiamo avanti e facciamolo, va bene? Prima di essere epurati, spersonalizzati o qualsiasi altra cosa. Non sono sicuro, perché non ho ancora visto un “fact-check,” ma credo che, negli Stati Uniti, alcuni piloti di linea ci stiano mostrando la strada.

CJ Hopkins

Fonte: consentfactory.org

Link: https://consentfactory.org/2021/10/12/the-great-new-normal-purge/

12.10.2021

Scelto e tradotto da Markus per comedonchisciotte.org