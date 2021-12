Intervista a Paolo Franceschetti

Si pubblica sotto la registrazione della diretta dello scorso martedì sera sul canale telegram Come Don Chisciotte – Le parole sono pietre. Nostro ospite è stato Paolo Franceschetti. Questi i temi trattati:

2.00 Come è stato possibile tutto questo? Il sogno di Comenio: le radici del Nuovo Ordine Mondiale. Le crisi necessarie. Le guerre come precedente storico di follia collettiva.

13.00 L’assalto alle coscienze. Non si fermeranno. I dieci gradini dell’evoluzione secondo la cabala. L’inconsapevolezza delle masse.

20.30 Magia e potere. Tutti i potenti di tutte le epoche hanno fatto ricorso ai “servizi” di maghi, alchimisti, studiosi dell’occulto.

24.00 I politici di oggi non decidono nulla. L’avvertimento a Mario Draghi. L’establishment politico e mediatico è legato a doppio filo ai poteri forti, che determinano le carriere di onorevoli, giornalisti, presentatori televisivi.

30.00 Come se ne esce? Via individuale vs via collettiva. Allontanarsi dalla “civiltà” per dare vita a reti di solidarietà e ricostruirsi in comunità autonome. La necessità di prepararsi allo sconquasso dei prossimi mesi.

36.30 La possibilità di riparare all’estero: luoghi e prospettive.

39.00 Le comunità autonome potranno sopravvivere nonostante l’ostilità del potere. L’esempio di Damanhur.

43.30 Margini di resistenza nelle aree urbane.

49.00 Un’opinione sul “caso” Puzzer.

52.30 Le anomalie dietro la recente scomparsa (per Covid, ufficialmente) dell’ex senatore Bartolomeo Pepe, venuto a mancare il 23 dicembre scorso dopo un ricovero in ospedale intorno al quale non è stata fatta piena luce.

57.30 La parabola di “Nandra” Schilirò.

1.06.00 Il Covid circolava già nell’autunno del 2019. Il principale fattore di pericolosità dei vaccini sta nel fatto che scollegano il corpo eterico da quello fisico, bloccando la crescita spirituale. Questi sieri hanno effetti inimmaginabili sul piano della scienza “tradizionale”. I casi inspiegabili di persone guarite dalla SLA dopo l’inoculazione.

Martedì prossimo, nuova diretta su Le parole sono pietre: stavolta si parlerà della scuola al tempo della dittatura sanitaria.