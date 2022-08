Il Geisterfahrer Geist della Germania Nuova Normale

CJ Hopkins

consentfactory.org

Quindi è ufficiale. Mercoledì 24 agosto, il Bundestag della Germania Nuova Normale ha approvato l’ultima revisione della cosiddetta “Legge sulla Protezione dalle Infezioni” (cioè la nuova Legge di Abilitazione della Germania Nuova Normale), che autorizza il proseguimento della persecuzione dei “non vaccinati” (cioè i nuovi Untermenschen ufficiali della Germania Nuova Normale), l’obbligo di indossare mascherine sanitarie (cioè il simbolo di conformità ideologica del Reich Nuovo Normale in tutto il mondo), il divieto di protestare contro la Nuova Normalità (cioè la nuova ideologia ufficiale della Germania) e altre “misure di emergenza” assortite.

Queste “misure d’emergenza” sono state concepite per proteggere il popolo tedesco da una “minaccia per la salute” che (a) non esiste; (b) la stragrande maggioranza degli altri Paesi in Europa e nel resto del mondo ha finalmente ammesso che non esiste; (c) non è mai esistita in primo luogo; e (d) di cui nemmeno i più fanatici cultisti covidiani possono ancora pretendere di pensare ad un’argomentazione plausibile per la sua esistenza senza passare per persone con gravi problemi cognitivi.

Ad esempio, Karl Lauterbach (che per qualche motivo è ancora il Ministro della Salute ufficiale della Germania, nonostante il fatto che da oltre due anni menta al pubblico e fomenti quotidianamente l’odio verso i “non vaccinati” come il cadavere rianimato di Joseph Goebbels) ha spiegato perché la Germania sta portando avanti il suo piano per “vaccinare” coercitivamente l’intera popolazione, più e più volte. Secondo Lauterbach, i “vaccini” fanno sì che le persone “plurivaccinate” sviluppino i sintomi della malattia (da cui le molteplici “vaccinazioni” a cui si erano sottoposti avrebbero dovuto metterli al riparo) più rapidamente rispetto ai “non vaccinati,” in modo che [i plurivaccinati] rimangano a casa e contribuiscano così a “limitare la pandemia,” mentre i “non vaccinati,” “essendo “asintomatici,” vanno in giro come se niente fosse ad infettare “i vaccinati,” cosa che non farebbero se fossero stati “pluri-vaccinati,” perché, in questo caso, se ne starebbero chiusi in casa a soffrire dei sintomi influenzali da cui avevano avuto l’assicurazione che i “vaccini” li avrebbero protetti, vaccini che, in realtà, li avevano fatti ammalare più gravemente.

Apparently we're at the "just making shit up" stage https://t.co/FqKO0PUgEW — Chris "Early Treatment" Martenson, PhD (@chrismartenson) August 25, 2022

Ok, a questo punto so che vi starete chiedendo: “Perché il popolo tedesco non ha chiesto la rimozione dall’incarico di questo clown palesemente squilibrato?” Purtroppo il problema non è solo Karl Lauterbach. Sono anche Olaf Scholz, il Cancelliere della Germania, Marco Buschmann, il Ministro della Giustizia, e il resto del governo della Nuova Germania Normale, e la stragrande maggioranza del popolo tedesco, che sembra essere disposto a comportarsi come se il resto del mondo non esistesse, e a battere i tacchi e ad eseguire gli ordini senza pensare, anche se completamente assurdi.

Per esempio, se state arrivando in aereo nella Nuova Germania Normale da qualche altro Paese in cui la realtà prevale, nel momento in cui il vostro aereo entra nello spazio aereo tedesco, vi viene richiesto di indossare una mascherina sanitaria, e non una qualsiasi mascherina dall’aspetto medico, ma un facciale filtrante FFP2, come definito dallo standard EN 149, che ha dimostrato di proteggervi dalla BA.5 della variante Omicron della variante CoV-2 della SARS (cioè la variante originale Covid-19) attraverso il “modello del criceto dorato siriano,” secondo le autorità tedesche della Nuova Normalità.**

Naturalmente, questo obbligo di indossare un sistema di filtraggio facciale non si applica ai funzionari governativi e ai loro portavoce dei media tedeschi, un’intera carovana dei quali è appena volata dalla Germania Nuova Normale al Canada Nuovo Normale e ritorno in uno stato di flagrante assenza di mascheramento.

E questo è solo uno dei numerosi esempi dello spirito fascista che si è impadronito del Paese in cui ero volontariamente emigrato quasi 18 anni fa e che ora non riconosco più. Eccone un altro, che vi farà rivoltare lo stomaco. Si tratta di un video clip di un ufficiale della Gestapo della Deutsche Bahn (una posizione ufficiale di recente creazione, precedentemente nota come “capotreno”) che continua ad abbaiare ordini ad una donna senza mascherina, come in un film di Spielberg, per poi alla fine aggredirla fisicamente…

Was für ein Kindergarten.

Bahnangestellte behandelt erwachsene Frau wie ein kleines Kind. pic.twitter.com/BZ1BPindcq — BehindTheMatrix (@behindthematrix) August 15, 2022

Credo che questo basti come esempio dell’atmosfera che si respira qui nella Nuova Germania Normale.

Ora, che ci crediate o no, negli ultimi due anni e mezzo ho cercato di dare al popolo tedesco il beneficio del dubbio (cioè, come popolo). Certo, di tanto in tanto ho paragonato il loro comportamento a quello dei Tedeschi durante il loro sgradevole passato (cioè il nazismo) e ho paragonato l’evoluzione della Germania Nuova Normale ai primi giorni della Germania nazista in… OK, in più di qualche occasione, ma ho sottolineato che questo comportamento inquietantemente fascista, menefreghista, pronto ad eseguire gli ordini non ha nulla a che fare con il carattere tedesco in sé, perché abbiamo visto lo stesso comportamento inquietantemente fascista, menefreghista, pronto ad eseguire gli ordini esplodere nei Paesi di tutto il mondo, ma, a questo punto, se il popolo tedesco continua a comportarsi in modo inquietantemente fascista, senza cervello e pronto ad eseguire gli ordini, mentre le persone in tutto il resto del mondo si fanno la loro vita quotidiana senza dover mostrare i loro “documenti di vaccinazione” a qualche scagnozzo per poter entrare in un bar e bersi una cazzo di tazza di caffè e, per il resto, vivono più o meno senza mascherine, in uno stato post-isterico-paranoico… se i Tedeschi sono disposti a continuare a farlo (cioè comportarsi nel suddetto modo insensatamente fascista, terrificantemente prono all’autorità e rendersi lo zimbello del mondo), non sarò più così gentile. Li chiamerò con termini dispregiativi. Metterò in dubbio il loro carattere come popolo. Farò pubblicamente delle ipotesi su cosa c’è di sbagliato in loro.

Spero e prego di non doverlo fare. Abbiamo circa un mese prima che le nuove “restrizioni” entrino in vigore. Il che significa che c’è tutto il tempo perché il popolo tedesco si ribelli e metta fine a tutto questo. I miei amici tedeschi mi hanno assicurato che il popolo tedesco non lo farà, ma cosa posso dire? Sono un inguaribile ottimista.

In ogni caso, vi terrò aggiornati… a meno che, naturalmente, non mi arrestino per “delegittimazione dello Stato democratico” o “relativizzazione dell’Olocausto” o altro.

Nel frattempo, godetevi la fine dell’estate e non preoccupatevi troppo di ciò che sta accadendo qui nella Germania Nuova Normale, o nel Canada Nuovo Normale, o nella Washington DC Nuova Normale, o altrove. È tutto finito, per lo più, non è vero, l’incubo della Nuova Normalità, giusto? Non lo farebbero mai, mai, mai più… non ovunque viviate, giusto?

Cj Hopkins

Foto di copertina, fotogramma dal film: Downfall (La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler)

* OK, immagino che vi stiate chiedendo il perchè del titolo. Geist significa “spirito” (o “mente” o “intelletto”), come in “Zeitgeist” (cioè “lo spirito del tempo”), che conoscete perché l’abbiamo adottato anche in inglese. Geisterfahrer è una di quelle parole tedesche sostanzialmente intraducibili. In pratica significa qualcuno che guida nella direzione sbagliata, cioè contro il flusso del traffico, nella direzione opposta a quella in cui guidano tutti gli altri, ma in senso figurato piuttosto che letterale.

** Risultati del modello di criceto dorato siriano: “La trasmissione senza contatto è stata riscontrata nel 66,7% (10/15) dei criceti naive [non sottoposti ad alcun esperimento medico in precedenza, n.d.t.] esposti. L’interposizione della mascherina chirurgica per i criceti indice o naive infestati ha ridotto significativamente la trasmissione al 25% (6/24, P = .018). L’interposizione della mascherina chirurgica per i criceti indice infestati ha ridotto significativamente la trasmissione al 16,7% (2/12, P = .019) dei criceti naive esposti. Diversamente dalle gravi manifestazioni dei criceti contestati, i criceti naive infettati presentavano punteggi clinici più bassi, alterazioni istopatologiche più lievi e una minore espressione dell’antigene nucleocapside virale nei tessuti del tratto respiratorio”. (Sul serio, questo è veramente lo studio che il Ministero della Salute della Nuova Germania Normale ha citato come prova dell’efficacia delle mascherine).

Fonte: consentfactory.org

Link: https://consentfactory.org/2022/08/26/new-normal-germanys-geisterfahrer-geist/

26.08.2022

Scelto e tradotto da Markus per comedonchisciotte.org