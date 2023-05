guerra ibrida e zona grigia

AVVISO PER I LETTORI: Abbiamo cambiato il nostro indirizzo Telegram. Per restare aggiornato su tutti gli ultimi nostri articoli iscriviti al nostro canale ufficiale Telegram

Di Costantino Ceoldo per geopolitika.ru

Governi e capi militari hanno sempre cercato di vincere scontri e guerre già nelle menti e nei cuori del nemico prima che sui campi di battaglia. Sun-Tzu ha formalizzato questa aspirazione nel suo antico trattato sull’arte della guerra ma è solo in tempi recenti che si è passati da una speranza spesso disattesa ad un qualcosa che si concretizza con risultati finora straordinari.

La stagione delle “rivoluzioni colorate” che ha ridisegnalo l’Europa dell’Est nel post Unione Sovietica, la “primavera araba” che ha cercato di rimodellare il mondo arabo e, in generale, le manifestazioni di piazza che rovesciano regimi invisi all’Occidente, apparentemente con un minimo spargimento di sangue, sono state tutte possibili grazie allo sviluppo di internet, delle reti sociali visualizzabili mediante interfaccia web e allo sviluppo nascosto al grande pubblico di tecnologie sociali, psicologiche, giuridiche che non erano disponibili all’inizio della prima Guerra Fredda.

Un gigantesco fiume di denaro è stato speso nel tentativo di ridisegnare tutto il mondo ad immagine e somiglianza delle élite che dominano l’Occidente collettivo ma l’Operazione Militare Speciale che la Russia è stata costretta ad avviare per la propria sopravvivenza ha dimostrato che chi governa l’Occidente è andato oltre i limiti che Sun-Tzu si era posto.

Assalti di fanteria, carri armati, attacchi con artiglieria, missili, bombe, navi da guerra e aeroplani hanno dimostrato di essere i veri protagonisti quando una delle due parti rovescia il tavolo e passa dalla guerra psicologica nei cuori e nelle menti a quella cinetica sul campo di battaglia.

Si potrebbe dire che ogni vittoria russa in Ucraina, sul terreno insanguinato della guerra, sbricioli un pezzo dei manuali occidentali più moderni dimostrando come la presa di alcuni “trucchi mentali” non è necessariamente duratura e che anche i più ambiziosi piani di condizionamento economico possono dimostrarsi vani.

È sbagliato tuttavia pensare che i concetti di guerra ibrida e per procura, di “zona grigia” e “attacco in zona grigia”, di lawfare, siano mode passeggere destinate a scomparire. Si tratta al contrario di idee con solide basi concettuali ma che sono state applicate all’eccesso da un Occidente oramai prigioniero della sua propria narrativa e quindi cieco e sordo a qualsiasi critica proveniente dal resto del mondo.

Il recente lavoro “Guerra ibrida e zona grigia” dello scienziato politico russo Leonid Savin, pubblicato in Italia da Anteo Edizioni, apre ben più di uno spiraglio su questi argomenti. Savin, membro del Movimento Euroasiatico e stretto collaboratore del filosofo russo Alexandr Dugin, risponde alcune domande sul suo ultimo lavoro.

1) Signor Savin, può spiegare ai nostri lettori cosa si intende per “zona grigia” e “guerra ibrida”? I due termini sono spesso abbinati…

Leonid Savin) Sì, entrambi i concetti sono intenzionalmente utilizzati da politici e analisti occidentali come due facce di una stessa medaglia. Inizialmente si trattava di termini per descrivere operazioni o regimi specifici da parte della comunità militare e di intelligence statunitense. La guerra ibrida è stata proposta dai marines e la zona grigia dalle forze di operazioni speciali. Poi è diventato più politico e il Dipartimento di Stato ha iniziato a usarlo ufficialmente alcuni anni fa. Per guerra ibrida si usano alcune caratteristiche, ma zona grigia è un termine più sfumato, che riflette alcune incertezze che possono verificarsi nei domini politici e/o fisici. L’ultima volta la zona grigia è stata utilizzata sia per le attività terrestri che per quelle marittime. Il Mar Cinese Meridionale e le tensioni intorno alla regione sono solitamente considerate dagli Stati Uniti e dai loro partner come una strategia cinese di zona grigia.

2) Può fornirci esempi di “attacchi in zona grigia”? Quali sono le loro caratteristiche?

Leonid Savin) Per esempio, dal punto di vista degli Stati Uniti, si tratta di tutti i tipi di attività cinesi nel dominio marittimo nelle aree contese. Ma in generale gli attacchi in zona grigia sono difficili da analizzare perché la zona grigia stessa è un luogo in cui non ci sono caratteristiche chiare.

3) Quindi, tali attacchi non sono necessariamente di natura militare, ma abbracciano uno spettro molto ampio: finanza, ideologia, società…è corretto?

Leonid Savin) Esattamente. L’azione militare è il mezzo ultimo per un alto livello di escalation. L’Occidente preferisce utilizzare il sistema internazionale costituito con le attività del FMI, della Banca Mondiale, ecc. e gli strumenti giuridici come i tribunali di Londra o dell’Aia (finanziati dagli oligarchi e in realtà privi di legittimazione, ma presentati come internazionali). Esiste anche un ampio spettro di strumenti come le compagnie di assicurazione, le agenzie di rating e i gruppi mediatici che possono influenzare la politica e l’economia di molti Paesi.

4) Sono diretti esclusivamente contro Paesi considerati ostili (o nemici) o anche contro quelli amici? Perché?

Leonid Savin) In un manuale dell’esercito statunitense si legge che la guerra viene condotta in tempo di pace, di conflitto e nel periodo postbellico contro nemici, attori neutrali e amici. Secondo questa logica (che è quella statunitense) vediamo una guerra costante contro tutti. In un certo senso ricorda la famosa formula di John Hobbes homo homini lupus – o un’altra più antica: bellum omnes contra omnes. Probabilmente si tratta di uno sviluppo del pensiero anglosassone e della manifestazione della sua superiorità ed esclusività.

5) Qual è il rapporto tra “guerra ibrida” e “guerra per procura”?

Leonid Savin) La guerra per procura è un conflitto in cui una terza parte sostiene o conduce una parte. È un tipo di coinvolgimento indiretto, come quello della NATO in Ucraina contro la Russia. Possono utilizzare diverse opzioni come l’assistenza militare, la pressione diplomatica, la direzione di gruppi mercenari, il blocco finanziario, ecc. La guerra per procura riflette il coinvolgimento degli attori. La guerra ibrida è un tipo di forma. Ma in un certo senso tutti i tipi di guerra oggi sono ibridi.

6) Venendo al suo Paese, quali attacchi ha subito la Russia? Come si è difesa?

Leonid Savin) Abbiamo molti fronti, dalla sfera economica e diplomatica alla guerra per procura in Ucraina e agli atti di sabotaggio all’interno della Russia. In realtà, tutto è iniziato nel 2014, quando i burattini dell’Occidente hanno organizzato un colpo di Stato in Ucraina e poi hanno iniziato le repressioni contro i propri cittadini. La Russia ha parzialmente interferito a causa delle elevate perdite di civili in Ucraina, per lo più di lingua russa. I cittadini della penisola di Crimea e delle regioni di Donetsk e Lugansk hanno organizzato referendum per l’indipendenza, ma questa volta la Russia ha riconosciuto solo la Crimea. Infine, nel febbraio 2022, anche le regioni di Lugansk e Donetsk hanno ricevuto il sostegno di Mosca e sono iniziate le operazioni militari speciali. Ora siamo in una fase di conflitto prolungato in cui l’Occidente è interessato a paralizzare il sistema economico e politico della Russia. Oltre all’ordine di mobilitazione parziale, quest’anno saranno organizzati più addestramenti ed esercitazioni militari per il personale non attivo e in pensione. I servizi speciali della Russia lavorano duramente per cercare terroristi e agenti all’interno del Paese. Purtroppo, pochi atti di terrorismo sono stati condotti nelle città russe da agenti ucraini. Molti agenti economici russi nei Paesi occidentali sono stati arrestati e confiscati (sia privati che statali). In Polonia sono state confiscate proprietà diplomatiche. Ci sono molti atti aggressivi ostili contro la Russia e i nostri compatrioti. E la nostra società e le agenzie statali reagiscono in modo diverso. Probabilmente ricorderete i tentativi dell’Occidente di “cancellare” la cultura russa a livello internazionale. Il tentativo è fallito. Soprattutto perché la società dei Paesi occidentali era contraria a questa idea. Ora vediamo crescere la solidarietà con la Russia e il disaccordo per la politica di sostegno al regime ucraino.

7) In generale, quali difese possono essere sviluppate dai Paesi che subiscono questo tipo di aggressione?

Leonid Savin) È necessario comprendere le proprie vulnerabilità per proteggersi, monitorare questo tipo di aggressioni all’estero per avere una consapevolezza della situazione e organizzare corsi di formazione con i partner per scambiare esperienze e costruire la sostenibilità. In teoria sembra facile, ma in pratica richiede molto lavoro e la sistematizzazione di molti processi.

8) Alla luce di quanto discusso finora, cosa possiamo dire dell’operazione militare speciale che la Russia sta conducendo in Ucraina?

Leonid Savin) Ci sono anche strumenti ibridi utilizzati. Ad esempio, possiamo vedere gruppi di hacker filorussi all’estero e alcuni gruppi di hacker filo-ucraini (ma soprattutto l’assistenza di esperti della NATO). Da entrambe le parti sono state organizzate società di raccolta fondi per fornire diversi tipi di assistenza in prima linea. In Russia è molto importante il gruppo Wagner, i cui combattenti sono molto attivi ed esperti. La guerra dei media è un’altra dimensione del conflitto. La maggior parte dei media occidentali fornisce notizie inventate sulle “perdite russe” o sui “crimini di guerra”. I media russi o le voci filorusse in Occidente sono sottoposti a censura, quindi i lettori non hanno accesso a fonti di informazione alternative. Ciò che è molto importante è che l’Occidente non sta riuscendo a distruggere l’economia russa e noi tutti qui vediamo la natura codarda delle élite occidentali. Questo ci ha dato più energia per continuare la de-occidentalizzazione (che significa una maggiore cooperazione con i Paesi amici e il rafforzamento della nostra sovranità in diverse sfere, dall’istruzione alla scienza, fino al potere militare e alla diplomazia).

Di Costantino Ceoldo per geopolitika.ru

21.05.2023

Fonte: https://www.geopolitika.ru/it/article/guerra-ibrida-e-zona-grigia