Covid, la nuova religione della sinistra

Brian C. Joondeph – americanthinker.com – 04/10/2021

La religione è un sistema di credenze basato su una combinazione di logica e fede, per lo più al di là dell’ambito di ciò che può essere dimostrato scientificamente. Una definizione del dizionario è: “La religione è la credenza in un dio o déi e le attività collegate a questa credenza, come pregare o adorare in un edificio come una chiesa o un tempio”.

O in termini più semplici, la religione può creare ordine e significato in un mondo casuale e caotico. La religione è anche fortemente radicata e profondamente personale, non qualcosa che viene messo da parte sulla base delle parole di un governo, di un politico o di una celebrità.

Per molti, la politica è diventata una religione e, come consiglia una regola secolare del galateo, “Mai discutere di politica o religione in cortese compagnia”. Purtroppo, oggi, la scienza è diventata politica ed è entrata nell’ambito della religione.

Per decenni, il comunismo è stato la religione primaria della sinistra. La caduta dell’Unione Sovietica e i fallimenti socio-economici di Cuba, Venezuela e altre dittature comuniste hanno indirizzato la sinistra verso un nuovo dio, la madre terra o, semplicemente, l’ambiente. Questa religione è passata dal raffreddamento globale negli anni ’70 al riscaldamento globale un decennio dopo, ora al cambiamento climatico o al tempo estremo – eventi ciclici normali che fanno parte della vita sul pianeta Terra da molto prima che esistessero gli esseri umani.

Mentre il cambiamento climatico è stato la scusa per massicci schemi di tassazione e spesa per la ridistribuzione della ricchezza e il controllo della popolazione dall’alto verso il basso, il movimento era in stallo man mano che l’allarmismo diventava meno credibile per gran parte della popolazione. È tempo di sostituire un dio dell’ambiente con un virus mortale, il cui trattamento e controllo potrebbe ottenere ciò che il riscaldamento globale e il cambiamento climatico non potrebbero ottenere. La sinistra tratta sia il clima che la Covid con il fervore religioso della jihad.

La religione ha 7 elementi di base . Quanto sono simili la religione del clima e quella della Covid?

Credenze – il pianeta e la civiltà saranno annientati a causa del riscaldamento globale causato dall’uomo o da un virus causato dall’uomo (sempre più probabile). La sinistra ci crede con assoluta certezza. Basta parlare con i vostri amici liberali o ascoltare i notiziari via cavo per averne conferma. Sono necessarie misure immediate e severe, o siamo di fronte a un evento di estinzione, nonostante le ampie prove del contrario.

Organizzazione religiosa – sia il clima che la Covid sono organizzati intorno alla paura, a grandi e potenti organizzazioni governative e ai media che spingono e amplificano tale paura, proponendo nuove burocrazie, o dando potere a quelle esistenti per prendere decisioni totalitarie confiscando sia la ricchezza che la libertà.

Emozioni – la paura è l’emozione primaria per entrambi i sistemi di credenze. Per il clima, è la paura della fame e della fine della vita normale. Per la Covid è la paura della morte per un virus con un tasso di sopravvivenza superiore al 99%. Si usano immagini emozionali, da un orso polare che galleggia su una calotta di ghiaccio a un affollato pronto soccorso o un’unità di terapia intensiva, anche se le foto sono delle messe in scena o hanno poco a che fare con la questione in discussione.

[Rituali e Cerimonie – Tutte le religioni hanno il proprio rituale e cerimonie. Si tratta di pratiche emozionali e cerimoniali. Nell’Islam, sono rituali religiosi, preghiere a Dio, abluzione, digiuno, recitazione del Santo Corano. (N.d.T.)]

Oggetti sacri – il movimento per il clima ha mulini a vento, pannelli solari e veicoli elettrici come oggetti sacri, senza riconoscere che le loro icone religiose stanno facendo poco per risolvere il presunto problema che vorrebbero risolvere. In ambito Covid, gli oggetti sacri sono l’onnipresente mascherina facciale, in gran parte simbolica e precedentemente riconosciuta come inutile , dal dottor Fauci ed altri, contro un virus respiratorio. La siringa del vaccino è un altro oggetto sacro, venerato dagli eccentrici politici di tarda notte come Stephen Colbert che eseguono un’imbarazzante e insulso “ballo del vaccino” con siringhe danzanti. Come se le sciocchezze di Colbert potessero far cambiare idea agli esitanti del vaccino.

Simboli – questi possono essere accomunati agli oggetti sacri. Aggiungete la miriade di “nastri di consapevolezza” (*) mostrati con orgoglio da coloro che si preoccupano di questioni importanti più di voi, e gli adesivi “sono vaccinato” o una collana “vaxed” indossata dal nuovo governatore di New York, mentre sistematicamente manda al collasso il suo Stato.

Sette – all’interno di questi due movimenti esistono diverse sette. Entrambe sono popolate in gran parte da democratici e di sinistra, ma anche da repubblicani virtuosi che vogliono apparire “woke” (svegli), sperando di evitare l’ostracizzazione o la cancellazione. Gli esempi includono il senatore Mitt Romney, una volta un super-capitalista, ora disposto a gettare quantità incalcolabili di dollari in problemi e cause fabbricate per assicurarsi che il Washington Post e la CNN non parlino male di lui.

Ci sono altri punti in comune tra il clima e la Covid, ben elaborati dal fisico John Droz, Jr. Entrambe le pseudo religioni usano la paura di un nemico invisibile, un pianeta che si scalda, o un virus, per rendere il pubblico spaventato e obbediente.

La paura si basa sulla “scienza situazionale” che cambia in base alla narrazione del giorno. Per esempio, il raffreddamento globale è cambiato in riscaldamento globale, poi in cambiamento climatico quando non era possibile certificare o modellare un reale raffreddamento o riscaldamento accuratamente. Con la Covid siamo passati da “15 giorni per rallentare la diffusione” e “le mascherine non sono necessarie” a “i vaccini sono sicuri ed efficaci” e “i vaccini riporteranno la vita alla normalità” con “i vaccinati non hanno bisogno di indossare mascherine” a una “pandemia dei non vaccinati”, ora a “i vaccini non impediscono l’infezione o la trasmissione, e riducono solo il rischio di ospedalizzazione e morte”. Si potrebbe pensare che il mondo stia affrontando il suo primo virus respiratorio e il suo programma di vaccinazione, vista la velocità con cui tutti sembrano imparare sul campo.

Profeti di sventura e di salvezza diffondono il messaggio, da Al Gore ad Anthony Fauci, e il profitto spesso segue il profeta, come fa con alcuni leader incredibilmente ricchi delle mega-chiese. Anche l’ipocrisia abbonda. La bolletta elettrica della casa del verde Al Gore è 20 volte [maggiore del]la media nazionale. Il Dottor Fauci e altri sono senza mascherina quando gli conviene o quando le telecamere sono spente, mentre dicono al resto di noi di indossare due mascherine.

Le organizzazioni scientifiche sono complici nel promuovere le loro religioni, dal NOAA al CDC, e i media si uniscono felicemente al coro in quanto fanno parte delle congregazioni religiose, anche se nella loro vita privata si comportano diversamente. Pensate a Chris Cuomo della CNN come esempio.

I fanatici religiosi propongono soluzioni che sono vantaggiose per i gruppi politici favoriti, dai pannelli solari di Solyndra ai produttori di vaccini di Big Pharma. I vaccini COVID hanno creato 9 nuovi miliardari. La senatrice Elizabeth Warren li sta rimproverando: “Non avete costruito voi questo”?

Le soluzioni proposte sono sperimentali e di beneficio limitato, con effetti negativi significativi, alcuni dei quali peggiorano il problema.

Dai blackout graduali e l’aumento dei prezzi del gas ai generatori eolici che fanno a pezzi gli uccelli sul lato del clima, alle chiusure infinite, agli obblighi vaccinali, alle regole per le mascherine e alle chiusure delle imprese, distruggendo la salute e la vita di tanti sul lato della Covid.

Le soluzioni di buon senso, sicure e poco costose, sono censurate e giudicate severamente, sia l’energia nucleare che l’Ivermectina. Tutte vengono messe da parte in favore di rimedi più costosi e potenzialmente più dannosi che non stanno nemmeno risolvendo il problema che dovrebbero risolvere.

La Cina si trova nel mezzo di entrambe le religioni, come il più grande inquinatore del mondo, che ora si dà alla “pazza gioia per il carbone” e che funge come origine dell’originario coronavirus di Wuhan.

Il già citato governatore di New York Kathy Hochul ha confermato la nuova religione Covid, parlando recentemente in una chiesa di Brooklyn. Ha affermato che i vaccini erano ispirati dalla divinità e che i membri della congrega erano i suoi “apostoli”, prendendo il ruolo di Gesù, esortando tutti a farsi vaccinare. Forse Santa Kathy dovrebbe controllare il Libro di Matteo [n.d.t. 9;12]: “I sani non hanno bisogno del medico, ma quelli che stanno male sì”.

Infine, entrambe le religioni cercano di minare l’America, la sua economia, la Costituzione e lo stile di vita, togliendo agli Americani la libertà, sostituita da un governo di comando e controllo dall’alto che detta ogni nostro comportamento. Il globalismo è l’obiettivo, un grande reset, o un governo unico mondiale, controllato dalle élite autoproclamate che governano sulle masse.

Questo non è certo il messaggio insegnato dalla maggior parte delle grandi religioni del mondo, ma siamo in un nuovo mondo, con una nuova religione di sinistra, il clima e, ora, la Covid. “Gridate Osanna, mettetevi la mascherina, salite sulla vostra auto elettrica e andate al più vicino centro di vaccinazione”.

Brian C. Joondeph, MD, è un medico e scrittore completamente vaccinato che ricicla fedelmente e potrebbe un giorno acquistare un veicolo elettrico.

Link: https://www.americanthinker.com/articles/2021/10/covid_has_replaced_climate_change_as_the_religion_of_the_left.html

Scelto e tradotto da NICKAL88 per ComeDonChisciotte

(*) Nota a cura del traduttore

Con l’espressione nastro della consapevolezza si indicano piccoli nastri ripiegati ad anello, o loro raffigurazioni, usati in Canada, Australia, Regno Unito, Stati Uniti d’America e in molte altre parti del mondo per indicare che chi lo indossa sostiene una particolare causa o problema.[…]

Uno degli esempi più famosi è il nastro rosso utilizzato come simbolo internazionale delle campagne per la lotta contro l’AIDS.

Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Nastro_della_consapevolezza