Russian crew aboard the missile cruiser, Moskva in the harbour of Messina.

Un giorno non ci sarà un domani DI PAUL CRAIG ROBERTS paulcraigroberts.org Prima che gli idioti di Washington ci facciano sparire dalla faccia della Terra, dovrebbero accettare il fatto che l’esercito americano è ormai di livello inferiore rispetto a quello russo. La marina statunitense è stata infatti resa obsoleta dal missile ipersonico russo Zircon. I cambiamenti di velocità e traiettoria del missile intercontinentale russo Sarmat hanno annullato il sistema ABM americano. Un Sarmet può distruggere un territorio pari a quello di Gran Bretagna, Francia, Germania o Texas. Ce ne vogliono solo una dozzina per eliminare tutti gli Stati Uniti. Altro esempio, i costosissimi F-35 fanno ridere rispetto ai caccia russi. Lo stesso per i carri armati. Le truppe russe, infine, sono molto più preparate e non consumate da 16 anni di guerre inutili e senza senso. Se gli Stati Uniti finiranno in una guerra catastrofica contro un potere militarmente superiore, sarà colpa della Clinton, del Partito Democratico, dell’ex direttore della CIA Brennan e del military/security complex, dei media presstitute e della sinistra liberal-progressiva, che, totalmente rimbecillite dall’Identity Politics, si sono alleati coi guerrafondai neocon contro Trump, impedendogli di normalizzare i rapporti con la Russia. Senza normali relazioni con la Russia, l’Armageddon nucleare ci sovrasta come una spada di Damocle. Non è scandaloso,, inspiegabile, sconsiderato ed irresponsabile che il Democratic Party e le sue emanazioni stiano lavorando per distruggere la razza umana? Perché non si vogliono normalizzare le relazioni con una potenza nucleare? Perché anche i Verdi sono saliti sul carro anti-Trump? Non si rendono conto delle conseguenze di una guerra nucleare? Perché c’è un tale folle sforzo per cacciare un presidente che vuole normalizzare i rapporti con la Russia? Perché queste questioni non fanno parte del dibattito pubblico? Il fallimento della leadership politica, dei media e della classe intellettuale in America è totale. Il resto del mondo deve trovare qualche mezzo per mettere Washington in quarantena, prima che il male distrugga la vita sulla Terra. Paul Craig Roberts Fonte: www.paulcraigroberts.org Link: https://www.paulcraigroberts.org/2017/10/28/one-day-tomorrow-wont-arrive/?t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjcw%3D%3D&refsrc=email&iid=f0e7f0f72a2d495b998d75dfa761c7d3&uid=2313925267&nid=244+272699400 28.10.2017

Traduzione per www.comedonchisciotte.org a cura di HMG

