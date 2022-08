The COVID-19 Endgame: Governo mondiale, “Tirannide digitale” e Agenda di Depopolamento

AVVISO PER I LETTORI: Abbiamo cambiato il nostro indirizzo Telegram. Per restare aggiornato su tutti gli ultimi nostri articoli iscriviti al nostro canale ufficiale Telegram

Di Michel Chossudovsky, globalresearch.ca

Ora ci troviamo di fronte a una situazione in cui un numero enorme di organizzazioni e potentissime élite a livello internazionale e nazionale chiedono politiche che sono fondamentalmente un patto suicida. Fondamentalmente un desiderio di morte di qualche tipo

Patrick Moore, ex presidente di Greenpeace

Tre medici dell’Ontario sono morti dopo che l’ospedale in cui lavoravano ha iniziato a somministrare la quarta dose di richiamo al loro personale. Dove sono le autopsie? È una coincidenza o sono vittime di questa diabolica campagna di vaccinazione mondiale?

Mark Taliano, noto autore, Ricercatore Associato del CRG

Questa campagna di vaccini sarà considerata il più grande scandalo nella storia della medicina, …Inoltre, sarà definito come il più grande crimine mai commesso sull’umanità

MP Christine Anderson, Membro del Parlamento europeo, luglio 2022

Tutte queste morti possono essere ricondotte a una “iniezione mortale velenosa” che sta spingendo incessantemente più in alto la mortalità per qualsiasi causa mentre uccide persone sempre più giovani.

Mike Whitney, noto autore e Ricercatore Associato del CRG, novembre 2021

Introduzione

I due pilastri strategici dell’agenda covid-19 sono:

Il lockdown : un atto di guerra economica e sociale che ha innescato un processo mondiale di impoverimento, emarginazione sociale e disperazione;

: un atto di guerra economica e sociale che ha innescato un processo mondiale di impoverimento, emarginazione sociale e disperazione; Il “vaccino” mRNA Covid che ha portato a una tendenza mondiale al rialzo di mortalità e morbilità.

Senza precedenti nella storia del mondo, questi due pilastri strategici sono determinanti nell’innescare un processo di spopolamento che indica indelebilmente ampi crimini contro l’umanità. Nel momento in cui scriviamo, viene somministrato la quarta dose del “vaccino” Covid-19 con conseguente aumento drammatico del numero delle vittime.

L’applicazione del programma di spopolamento richiede una struttura socialmente repressiva di “governo globale” controllata dall’establishment finanziario.

Richiede anche un apparato di propaganda coeso al fine di rafforzare l’accettazione sociale in tutto il mondo.

A sua volta, questo processo richiede la scomparsa delle istituzioni di un governo rappresentativo con la criminalizzazione del sistema giudiziario.

La prima parte di questo articolo è incentrata sulla “tirannia digitale”, ovvero le strutture della “Governance Mondiale”.

La seconda parte dell’articolo si concentra sull’agenda eugenista di spopolamento, le sue radici storiche e la sua attuazione mondiale da parte dei globalisti.

Verso uno Stato globale digitalizzato di polizia

Il progetto Worldwide QR Verification Code pone le basi per l’istituzione di uno “Stato globale digitalizzato di polizia” controllato dall’establishment finanziario. Fa parte di quella che il defunto David Rockefeller intitolò “La marcia verso il governo mondiale” basata su un’alleanza di banchieri e intellettuali (vedi Michel Chossudowsky, capitolo XII [1]).

Peter Koenig descrive il QR Code come: “un ID completamente elettronico – che collega tutto a tutti gli aspetti di ogni individuo (documenti sanitari, bancari, personali e privati, ecc.)“.

Verso un sistema mondiale di valuta digitale (CBDC)

Sono inoltre in corso consultazioni tra il World Economic Forum (WEF) e le banche centrali per l’attuazione di una cosiddetta rete di valuta digitale della banca centrale (CBDC). Secondo David Scripac [2]:

“È in preparazione un sistema di identificazione digitale mondiale… L’obiettivo del WEF e di tutte le banche centrali [3] è quello di attuare un sistema globale in cui i dati personali di tutti saranno incorporati nella rete della Central Bank Digital Currency (CBDC)”.

Il software del codice di verifica QR

All’inizio del 2022, l’OMS ha firmato un importante contratto con Deutsche Telekom T Systems per lo sviluppo di una applicazione e un software di verifica QR da impiegare in tutto il mondo.

La soluzione software basata su codice QR dovrebbe essere utilizzata:

“anche per altre vaccinazioni, come la poliomielite o la febbre gialla, ha affermato T-Systems in una dichiarazione… aggiungendo che l’OMS sosterrà i suoi 194 Stati membri nella creazione di tecnologie di verifica nazionali e regionali“.

Secondo un comunicato dei sistemi IT di Deutsche Telekom [4] “il servizio gateway dell’OMS funge anche da ponte tra i sistemi regionali”, il che implica essenzialmente una struttura globale di sorveglianza coordinata QR, che supervisiona l’intera popolazione del pianeta Terra.

E una volta instaurato controllerà “ogni aspetto della nostra vita“, ovunque ci troviamo. “Potrà anche essere utilizzato come parte di future campagne di vaccinazione e memoria per dati personali“.

Secondo il CEO di Deutsche Telecom T Systems [5]:

“Corona ha fatto presa sul mondo. La digitalizzazione farà funzionare il mondo”.

Bill Gates ha avuto una relazione di lunga data con l’ex CEO di Deutsche Telekom, Ron Sommer, che risale alla fine degli anni ’90 [6].

Tracciare ed etichettare

T-Systems aveva precedentemente istituito l’European Federation Gateway Service (EFGS) [7]. Il servizio garantisce che le app di tracciamento per il Corona virus degli Stati membri funzionino anche oltre confine.

L’app Telekom è classificata come “una delle app di tracciamento di maggior successo al mondo”.

Chi ha il controllo sul mondo? Una gigantesca banca dati relativa ai quasi 8 miliardi di persone [8] sul Pianeta è controllata da “Big Money”.

Le persone vengono tracciate ed etichettate, le loro e-mail, i telefoni cellulari vengono monitorati, i dati personali dettagliati vengono inseriti nella gigantesca banca dati del “Grande Fratello”.

La “tirannia digitale” pretende che sia respinta ogni forma di resistenza politica e sociale.

I singoli esseri umani sono classificati come “numeri”. Una volta inseriti questi “numeri” in una banca dati digitale globale, l’umanità nella sua interezza è sotto il controllo dei globalisti, ovvero del The Financial Establishment.

La storia, la cultura e l’identità degli stati nazionali sono cancellate. Le persone diventano numeri inseriti in una banca dati globale. A sua volta viene cancellata la formulazione di progetti sociali (projet de société) a livello nazionale, locale e comunitario. Socialdemocrazia, socialismo, libertarismo: sotto il governo globale, tutte le forme di democrazia rappresentativa e di lotta di classe vengono gettate nella pattumiera della storia.

I progressisti dovrebbero capire chi c’è dietro questo progetto egemonico, parte di un’agenda neoliberista, col fine di distruggere l’identità degli esseri umani, di distruggere l’umanità.

È importante organizzare un ampio movimento di resistenza che porti allo smantellamento definitivo di questo diabolico programma, che è parte integrante del Trattato pandemico dell’OMS, sponsorizzato dal World Economic Forum (WEF) e dalla Fondazione Gates.

Il famigerato trattato pandemico dell’OMS

Nel marzo 2022, l’OMS ha lanciato un organo negoziale intergovernativo (INB) con il mandato di creare [7] un

“Trattato pandemico”, ovvero un’entità di governance sanitaria globale che prevalga sull’autorità degli Stati membri dell’OMS.

“Il Trattato sulle pandemie globali per prepararsi alle [future] pandemie garantirebbe all’OMS il potere assoluto sulla biosicurezza globale, quali il potere di implementare identità digitali/passaporti vaccinali, vaccinazioni obbligatorie, restrizioni di viaggio, lockdown, cure mediche standardizzate e altro ancora. Questo Trattato pandemico, se attuato, cambierà il panorama globale e priverà me e te di alcuni dei nostri diritti e libertà più elementari. Non sottovalutatelo, il Trattato pandemico dell’OMS [8] è un attacco diretto alla sovranità dei suoi Stati membri, nonché un attacco diretto alla tua autonomia corporea“. (Peter Koenig, giugno 2022)

Il Trattato pandemico è legato al progetto QR Verification Code dell’OMS e al vaccino mRNA Covid-19.

La legittimità sia del Trattato pandemico che del Codice di verifica QR sotto gli auspici dell’OMS si basa sul presupposto che la presunta “Pandemia Covid-19 sia reale” e che il vaccino mRNA costituisca una SOLUZIONE per arginare la diffusione del virus.

Qual è la legittimità e la scienza dietro questo progetto diabolico? NESSUNA. Confermato ampiamente: NON C’È ALCUNA PANDEMIA [9]. La presunta pandemia di Covid-19 si basa su una “Science fasulla” (Vedi Michel Chossudovsky, Capitolo III [10])

Sia il quadro del certificato COVID digitale dell’UE che il codice di verifica QR dell’OMS si basano su menzogne ​​e autentiche invenzioni.

Il Trattato pandemico è la “porta sul retro” verso il “governo globale” e la tirannia digitale. Consiste nel costruire un nesso mondiale di regimi per procura controllati da una “sovranità sovranazionale” (Governo Mondiale) composta da importanti istituzioni finanziarie, da miliardari e dalle loro fondazioni filantropiche.

Lo scenario della governance globale tenta di imporre un’agenda di ingegneria sociale e uniformità economica.

Il governo mondiale previsto dai globalisti si basa sull’obbedienza e l’accettazione. Uno dei suoi obiettivi principali è realizzare un programma mondiale di depopolamento.

Depopolamento e storia dell’eugenetica

Il movimento eugenetico contemporaneo promosso dal World Economic Forum (WEF) e dai miliardari filantropi fa perno su due pilastri strategici: il lockdown Covid e il vaccino mRNA, che sono strumenti di riduzione della popolazione mondiale.

Anche le guerre condotte dagli USA e dalla NATO sono strumenti di depopolamento.

Quello che stiamo vivendo ora non ha precedenti. L’odierno programma di depopolamento non è affatto paragonabile al movimento eugenetico che si è sviluppato negli Stati Uniti all’inizio del XX secolo. Agli inizi l’eugenetica si basava su una legislazione diretta contro gruppi specifici di popolazione affette dalle cosiddette “disabilità fisiche o di apprendimento”:

La legge del 1907 vietava l’ingresso [negli USA, ndt] a chiunque fosse giudicato ‘mentalmente o fisicamente difettoso, essendo tali difetti mentali o fisici di natura tale da pregiudicare la capacità di un tale straniero di guadagnarsi da vivere’. Ha poi aggiunto gli “imbecilli” e le “persone deboli di mente” all’elenco. (…) Nel 1938, 33 stati americani consentirono la sterilizzazione forzata delle donne con difficoltà di apprendimento e 29 stati americani avevano approvato leggi sulla sterilizzazione obbligatoria che riguardavano le persone che si pensava avessero malattie genetiche. Le leggi americane hanno anche limitato il diritto di alcune persone disabili di sposarsi. Più di 36.000 americani sono stati sottoposti a sterilizzazione obbligatoria prima che questa legislazione fosse infine abrogata negli anni ’40 Vittoria Brignell [11]

Depopolamento diretto contro i Paesi del Terzo Mondo

Ispirato dall’ideologia eugenista, il depopolamento nell’era del secondo dopoguerra divenne parte integrante di un programma neocoloniale. Era accuratamente integrato nei principi della politica estera statunitense, in gran parte diretta contro i cosiddetti “Paesi in via di sviluppo”.

Ricordiamo il Memorandum 200 dello studio sulla sicurezza nazionale del Segretario di Stato americano [12] Henry Kissinger intitolato “Implicazioni della crescita della popolazione mondiale per la sicurezza degli Stati Uniti e gli interessi d’oltremare”.

Traduzione:

Lo studio dovrebbe tenere conto della preoccupazione del Presidente secondo cui la politica demografica è una preoccupazione umana intimamente legata alla dignità dell’individuo e l’obiettivo degli Stati Uniti è quello di lavorare a stretto contatto con gli altri, piuttosto che cercare di imporre loro le nostre opinioni.

Il Presidente ha ordinato che lo studio sia portato a termine dal Comitato dei Sottosegretari dell’NSC. Il Presidente, il Comitato dei Sottosegretari, sono pregati di trasmettere lo studio, unitamente alle raccomandazioni di azione del Comitato, entro e non oltre il 29 maggio 1974, all’esame del Presidente. Henry A. Kissinger

Secondo Kissinger (NSSM 200, 1974):

“Il depopolamento dovrebbe essere la massima priorità della politica estera nei confronti del Terzo Mondo, perché l’economia statunitense richiederà grandi e crescenti quantità di minerali dall’estero, soprattutto dai paesi meno sviluppati“.

Traduzione:

Chi controlla l’approvvigionamento del cibo controlla il popolo;

chi controlla l’energia controlla interi continenti;

chi controlla il denaro controlla il mondo

La campagna vaccinale diretta contro i Paesi del Terzo Mondo

Per quanto riguarda i paesi del Terzo Mondo, il depopolamento è stato accuratamente realizzato tramite i vaccini.

Il progetto “vaccini antitetanici” attuato sotto gli auspici dell’OMS-UNICEF aveva lo scopo di “sterilizzare segretamente le donne nei paesi poveri di tutto il pianeta” [13].

“ I vescovi cattolici del Kenya accusano due organizzazioni delle Nazioni Unite di sterilizzare milioni di ragazze e donne sotto la copertura di un programma di vaccinazione antitetanica sponsorizzato dal governo keniota”.

Bill Gates, che ora è in prima linea nel programma del “vaccino” mRNA dei globalisti, è stato coinvolto in modo

intricato. “La Gates Foundation è stata citata in giudizio da governi di tutto il mondo, Kenya, India, Filippine e altri” (Peter Koenig, aprile 2020 [14])

L’agenda di depopolamento dei globalisti. “Cosa fare con tutte queste persone inutili?”

Seguendo le orme del National Memorandum 200 di Henry Kissinger del 1974, i globalisti del WEF ritengono che il pianeta Terra sia sovrappopolato.

Ufficialmente non riconoscono che l’obbligo di vaccinazione del Covid-19, incluso il “vaccino” mRNA, costituisca il mezzo per ridurre la popolazione mondiale.

Il “vaccino” viene accolto con disinvoltura come mezzo per “salvare vite”.

Il protetto di Klaus Schwab, il Prof. Yuval Noah Harari [15], pone comunque la domanda: “cosa fare con tutte queste persone inutili?”

Harari è un membro influente del World Economic Forum (WEF) che sostiene l’idea di creare una società distopica gestita da una manciata di globalisti che governerà su ogni essere umano sulla terra dal giorno in cui nasce. (Timothy Alexander Guzman [16], luglio 2022)

Il Meeting segreto “The Good Club” del 2009. “I miliardari cercano di ridurre la popolazione mondiale“

Flashback al 25 aprile 2009: l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) guidata da Margaret Chan ha dichiarato un’emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale (PHEIC) relativa alla pandemia di influenza suina H1N1, che per molti aspetti è stata una “prova generale” della pandemia Covid. (Vedi Michel Chossudovsky [17], capitolo IX). Appena due settimane dopo, all’inizio di maggio 2009, al culmine della “pandemia” H1N1, i filantropi miliardari si sono incontrati a porte chiuse a casa del presidente della Rockefeller University di Manhattan.

Questo incontro segreto è stato sponsorizzato da Bill Gates. Lo chiamano “The Good Club“. Tra i partecipanti c’erano il defunto David Rockefeller, Warren Buffett, George Soros, Michael Bloomberg, Ted Turner, Oprah Winfrey e molti altri:

“Alcuni dei principali miliardari americani si sono incontrati segretamente per considerare come utilizzare la loro ricchezza per rallentare la crescita della popolazione mondiale e accelerare il miglioramento della salute e dell’istruzione“. (Sunday Times [18], maggio 2009)

L’enfasi non è stata sulla crescita della popolazione (cioè la Planned Parenthood) ma sul “depopolamento”, cioè la riduzione della dimensione assoluta della popolazione mondiale.



Per leggere l’articolo completo del WSJ, clicca qui [19].

Secondo il rapporto del Sunday Times [20]:

I filantropi che hanno partecipato a un vertice convocato su iniziativa di Bill Gates, il co-fondatore di Microsoft, hanno discusso di unire le forze per superare gli ostacoli politici e religiosi al cambiamento. […]

Stacy Palmer, editore di Chronicle of Philanthropy, ha affermato che il vertice è stato senza precedenti. “L’abbiamo saputo solo in seguito, per caso. Normalmente queste persone sono felici di parlare di buone cause, ma questo è diverso, forse perché non vogliono essere visti come una cabala globale”, ha detto.

Un altro ospite ha affermato che non c’era “niente di grezzo come una votazione”, ma è emerso il consenso sul fatto che avrebbero sostenuto una strategia in cui la crescita della popolazione sarebbe stata affrontata come una minaccia ambientale, sociale e industriale potenzialmente disastrosa.

Perché tanta segretezza? “Volevano parlare tra ricchi senza preoccuparsi che ciò che dicevano sarebbe finito sui giornali, definendosi come un governo mondiale alternativo”, ha detto. (Sunday Times [21])

“Questo è qualcosa di talmente da incubo che tutti in questo gruppo hanno convenuto che c’è bisogno di risposte molto intelligenti”, ha detto l’ospite. …

Il processo decisionale è intricato e complesso. I resoconti di questo incontro segreto del maggio 2009 rivelano in gran parte la narrativa del depopolamento. È stato uno tra i numerosi incontri simili (che sono raramente oggetto di copertura mediatica).

Ciò che è significativo è l’intento criminale di questi “filantropi” miliardari di depopolare il pianeta Terra.

La dichiarazione di depopolamento del 2010 di Bill Gates. Il ruolo dei “nuovi vaccini”

In quell’incontro segreto del maggio 2009 era prevista una assoluta “riduzione” della popolazione mondiale? Alcuni mesi dopo, Bill Gates nella sua presentazione TED (febbraio 2010) relativa alla vaccinazione, ha dichiarato quanto segue:

E se facciamo davvero un ottimo lavoro con nuovi vaccini, assistenza sanitaria, servizi per la salute riproduttiva, potremmo ridurre [la popolazione mondiale] del 10 o 15 percento

Vedi la citazione nel video di TED Talk da 04:21:

Vedi anche: “Riduci la popolazione mondiale“: incontro segreto 2009 dei miliardari “Good Club” [22]

Trascrizione della citazione dal video:

La “Riduzione assoluta” di Bill Gates della popolazione mondiale

La popolazione mondiale nel 2022 è nell’ordine di 8,0 miliardi.

La proposta di Bill Gates di attuare una “riduzione assoluta” della popolazione mondiale sulla base dei dati del 2022 utilizzando “nuovi vaccini” è la seguente:

Una riduzione assoluta del 10% nel 2022 sarebbe dell’ordine di 800 milioni.

Una riduzione assoluta del 15% della popolazione mondiale nel 2022 sarebbe dell’ordine di 1,2 miliardi.

Lo stesso gruppo di miliardari che si è riunito nella “segreta sede” del maggio 2009, è stato attivamente coinvolto fin dall’inizio della crisi del COVID nella progettazione delle politiche di lockdown applicate a livello mondiale, del vaccino mRNA e del “Great Reset”, il cui finale è il depopolamento.

I crimini contro l’umanità sono indescrivibili.

Abbiamo a che fare con una cricca criminale che deve essere affrontata.

Di Michel Chossudovsky, globalresearch.ca

03.08.2022

L’AUTORE

Michel Chossudovsky è un pluripremiato autore, professore emerito di economia all’Università di Ottawa, fondatore e direttore del Center for Research on Globalization (CRG), Montreal, editore di Global Research.

Ha svolto ricerche sul campo in America Latina, Asia, Medio Oriente, Africa subsahariana e nel Pacifico e ha scritto molto sulle economie dei paesi in via di sviluppo con particolare attenzione alla povertà e alla disuguaglianza sociale. Ha inoltre svolto attività di ricerca in economia sanitaria (UN Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), UNFPA, CIDA, WHO, Government of Venezuela, John Hopkins International Journal of Health Services (1979, 1983)

È autore di dodici libri tra cui The Globalization of Poverty and The New World Order (2003), America’s “War on Terrorism” (2005), The Globalization of War, America’s Long War against Humanity (2015).

È collaboratore dell’Enciclopedia Britannica. I suoi scritti sono stati pubblicati in più di venti lingue. Nel 2014 è stato insignito della Medaglia d’Oro al Merito della Repubblica di Serbia per i suoi scritti sulla guerra di aggressione della NATO contro la Jugoslavia. Può essere contattato a [email protected]

Michel Chossudovsky – Note Biografiche

Articoli di Michel Chossudovsky su Global Research

Link fonte originale:https://www.globalresearch.ca/the-covid-19-endgame-global-governance-digital-tyranny-and-the-depopulation-agenda/5788301

Traduzione di oldhunter per ComeDonChisciotte.org

Pubblicazione di Jacopo Brogi per ComeDonChisciotte.org