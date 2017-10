Qualcosa su Anna Frank

DI ALCESTE

Il mio impegno antifascista dei bei giorni non si concretò mai nell’antifascismo verbale. Men che mai nell’antifascismo militante contro i fascisti, che ho sempre considerato una parte residuale della politica: al pari dei comunisti.

C’erano milioni di persone che si richiamavano al comunismo e al fascismo, ma solo a chiacchiere. Che il fascista o il comunista fossero segnati antropologicamente dalle rispettive ideologie fu vero sin agli anni Cinquanta. Si può dire, col senno di poi, che tali marchi erano cicatrici, e cicatrici di ferite fisiche e spirituali, destinate, però, a scomparire col volgere d’una generazione.

E così fu, nonostante le P38.

Quando nacqui alla fine dei Sessanta comunismo e fascismo erano già morenti: non informavano più le nostre vite. Il fascista e il comunista si ritrovavano a Fregene a ingozzarsi di panini e frittate; i loro figli erano già attenti ai primi ritrovati tecnologici. A vestirsi con gusto ricercato. Il ricco era ricco e il povero lo invidiava. Il busto di Mussolini serviva ad appendere l’ombrello e Lenin, in attesa del Che, era ormai un poster.

Alla memoria, tuttavia, credevo.

I partigiani, le Fosse Ardeatine, il 16 ottobre 1943, via Tasso, il 5 giugno 1944 erano, per me, circa mille anni fa, date importanti.

Mi piaceva ricordare certe figure, alcuni morti.

Promuovevo dibattiti, anniversari, riscoprivo martiri.

La Resistenza e le sue costellazioni, anche in tale accezione, erano, però, già un guscio vuoto negli anni Ottanta. La gente dimenticava, certo, ma era soprattutto il protervo formalismo degli antifascisti – duri a comprendere la nuova realtà – il vero ostacolo a una condivisione serena del passato.

Anche qui la sinistra si dava come dividuum: da una parte celebrava stancamente, ma a tutti i costi, con quell’aria di superiorità morale che strapperebbe gli schiaffi a un santo, dall’altra monetizzava un sentimento che avrebbe dovuto essere generale.

Si era ridotto tutto a manfrina, a sovvenzione, a parassitismo.

Le iniziative individuali, nuove e meritorie, venivano soffocate dalla burocrazia dei buoni tanto che ogni celebrazione era imposta, e non accettata nella sua intima umanità.

E infatti gli Italiani se ne fregavano altamente.

Più se ne fregavano più la bontà assumeva i contorni del dispotismo.

L’antifascismo, insomma, si fece prima istituzione, poi legge, e perciò coercizione.

Si moltiplicarono aedi, trombettieri e gendarmi.

In tale oligarchia dei buoni si distingueva, netta, la comunità ebraica. Gli Ebrei, almeno quelli di Roma, si lamentavano, sempre e comunque, in modo invasivo.

Bastava non citare una virgola e si metteva subito in moto quell’impasto urtante di vittimismo e arroganza che fa tanto chutzpah e che, una volta, fece saltare la mosca al naso persino a Sandro Pertini, il Presidente “sei condanne e due evasioni”: “Ma che vogliono questi qua?“.

Gli Ebrei sono antipatici, sono difficili da trattare, ma sono vittime.

Vittime più vittime degli altri, però, e, quindi, ancora più antipatici.

È il prezzo da pagare all’imposizione della bontà.

L’antifascismo pretende di essere celebrato a forza.

La Shoah di essere divinizzata come religione laica di Stato.

Risultato: cerimonie di cartapesta in cui tutti fingono una parte.

Le parole del Presidente della Lazio Claudio Lotito: “Andiamo a fare la sceneggiata” (a seguito dell’episodio dell’Anna Frank giallorossa) sono la ovvia e naturale risultante di una serie di errori storici e psicologici nonché una epitome esatta del sentimento popolare.

Un umor nero nascosto ai sondaggi, come sempre accade quando è la propaganda e non la morbida ragionevolezza a dettare la linea grigia del bene e del male.

I rabbini fanno gli offesi, Lotito va in pellegrinaggio, le polizie e la magistratura indagano, intellettuali e parlamentari sgranano il rosario dell’indignazione, ma la situazione è questa qua: di Anna Frank non importa nulla a nessuno.

I giocatori di serie A col Diario in mano sono una tetra barzelletta, forse più di Carlo Tavecchio, presidente della FGCI, che, con quel bel volto limpido e chiaro, va a cospargersi il capo di cenere al Ghetto.

E tutto questo perché non si è voluto considerare un periodo tragico della propria storia sub specie aeternitatis, ma solo come rivalsa; e quando tale strategia cominciò a fallire rovinosamente (e a concretare un crescente rifiuto) la si volle militarizzata, per legge.

È stato messo in circolo il veleno per eccellenza, quello del rancore e del sordo risentimento.

Le coordinate ideologiche del dopoguerra sono svanite del tutto.

Praterie vaste e brumose ci attendono, pronte per disperderci definitivamente; o per inscenare nuovi carnai.

Meglio così.

