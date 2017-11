NORMAN G. FINKELSTEIN DEVE ESSERE LIBERO!

FONTE: CHANGE.ORG

Il Dr. Norman G. Finkelstein ha subito una totale ingiustizia e continua ad essere in grave pericolo. Perché? Perché ha affrontato ed esposto ancora una volta alcune persone che tormentano i poveri e i deboli.

Per aver lavorato per una giusta pace in Medio Oriente, Finkelstein ha perso la sua posizione accademica. Ora, per aver difeso un ex studente in difficoltà, è stato soggetto alla brutalità della polizia e rischia fino a due anni in galera.

Noi, i sottoscritti, cerchiamo di proteggerlo, uomo di grande coraggio e integrità, da questa ingiusta punizione.

Anche se sta lottando per la verità e per la giustizia in un’arena differente stavolta, noi siamo qui per supportarlo.

Avendo testimoniato per la grande ingiustizia commessa subita dal Dr. Rudolph Baldeo per mano di due avvocati senza scrupoli, Finkelstein ha esposto pubblicamente le tattiche da loro usate per terrorizzare, avvilire, calunniare, mandare in bancarotta e derubare il proprio amico.

Questa parodia di giustizia ha avuto luogo a Long Island. Non molto tempo dopo, la polizia di Long Island si è presentata da Finkelstein a Brooklyn, dove vive. Lo hanno portato via dal suo appartamento nel bel mezzo della notte, lo hanno brutalizzato e sbattuto in prigione.

Finkelstein è stato momentaneamente fuori su cauzione, ma deve presentarsi davanti alla Criminal Court il 3 novembre 2017. Se questi avvocati senza scrupolo avessero la meglio lui verrebbe come minimo messo dentro sulla base di accuse assurde e inventate, come quella di aver mandato email informative agli avvocati.

Ma Finkelstein è stato soggetto alla brutalità della polizia e minacciato da una condanna di detenzione eccessivamente lunga per una cosa sola: ha avuto l’audacia di mostrare al mondo intero come operano gli avvocati corrotti.

Noi, i sottoscritti, chiediamo che finisca l’assalto fisico, psicologico e ‘legale’ al Dr. Finkelstein. Mai più abduzione dalle case. Mai più brutalità. Mai più ingiustizie. Vogliamo giustizia. Tutte le accuse devono cadere, e Finkelstein deve essere libero!

Finkelstein, uno studioso di fama mondiale, ha dedicato tutta la sua vita per fare di questo mondo un posto migliore, basta guardare le gloriose lodi tessute alla sua magnum opus Gaza: An Inquest into its Martyrdom, di imminente pubblicazione dalla University of California Press.

Il Dr. Baldeo ha dedicato tutta la sua vita a guarire persone. È diventato pediatra negli Stati Uniti ed è stato volontario in molte missioni umanitarie in tutto il mondo.

“La differenza tra me e voi” disse una volta il Dr. Baldeo a quel paio di avvocati che lo condannavano, “è che io salvo vite, voi le rovinate”.

Mentre Finkelstein e il Dr. Baldeo meritano la nostra ammirazione per i servizi che offrono all’umanità, gli avvocati che pregiudicano il corso della giustizia (e ne ricavano bei dollari) meritano il nostro disprezzo.

Noi, i sottoscritti, chiediamo al giudice che deciderà il destino di Finkelstein il 3 novembre di dichiararlo un uomo libero, visto che non ha commesso nessun crimine.

Il Procuratore Distrettuale deve indagare sugli abusi dei diritti del Dr. Finkelstein, ritenere responsabili tutti i malfattori e adottare misure di salvaguardia per prevenire ulteriori abusi.

Il Chief Judge dello Stato di New York deve assicurare che giustizia sia fatta.

I primi eminenti firmatari di questa petizione sono: Charles Glass, Sara Roy, Mihalis Yannakakis, Alice Walker, Khaled Abou El Fadl & Grace Song, Lee Swanson, Alfred de Zayas and Mouin Rabbani.

