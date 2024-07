La Cina si schiera dalla parte della Palestina

Pepe Escobar

HONG KONG – La Dichiarazione di Pechino, firmata all’inizio di questa settimana, costituisce un altro straordinario successo diplomatico cinese, ma il documento va ben oltre l’affermazione dell’influenza cinese.

La riunione dei rappresentanti di 14 fazioni palestinesi impegnati in una piena riconciliazione ha dimostrato al mondo intero che la strada per risolvere dei problemi geopolitici [apparentemente] intrattabili non è più unilaterale: è multipolare, multi-nodale e vede la Cina, membro dei BRICS/Organizzazione di Cooperazione di Shanghai (SCO), come leader ineludibile.

Il concetto di Cina come superpotenza pacificatrice è ormai così consolidato che, dopo il riavvicinamento Iran-Arabia Saudita e la firma della Dichiarazione di Pechino, il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha detto al suo omologo cinese Wang Yi a Pechino che Kiev è ora finalmente pronta a negoziare la fine della guerra per procura NATO-Russia in Ucraina.

I palestinesi giunti a Pechino erano raggianti. Per il vicepresidente di Fatah Mahmoud al-Aloul, “la Cina è una luce. Gli sforzi della Cina sono rari sulla scena internazionale”.

Il portavoce di Hamas, Hussam Badran, ha dichiarato che il movimento di resistenza palestinese ha accettato l’invito cinese “con spirito positivo e responsabilità patriottica”. Tutte le fazioni palestinesi hanno raggiunto un consenso sulle “richieste palestinesi per porre fine alla guerra”, aggiungendo che la parte “più importante” della dichiarazione riguarda la formazione di un governo che costruisca il consenso nazionale palestinese per “gestire gli affari della popolazione di Gaza e della Cisgiordania, supervisionare la ricostruzione e creare le condizioni per le elezioni”.

La proposta cinese in “tre fasi”

Wang Yi è andato al sodo: la questione palestinese, ha detto il ministro degli Esteri cinese, è al centro di tutto in Asia occidentale. Ha sottolineato che Pechino

… non ha mai avuto interessi egoistici nella questione palestinese. La Cina è stata uno dei primi Paesi ad aver riconosciuto l’OLP [Organizzazione per la Liberazione della Palestina] e lo Stato di Palestina e ha sempre sostenuto fermamente il popolo palestinese per il ripristino dei suoi legittimi diritti nazionali. Ciò che apprezziamo è la moralità e ciò che sosteniamo è la giustizia.

Ciò che Wang non ha detto – e non ne aveva bisogno – è che questa posizione è la posizione schiacciante dei BRICS+, condivisa dalla Maggioranza Globale, compresi, in modo cruciale, tutti i Paesi musulmani.

È tutto in un nome: tutti nel prossimo futuro noteranno che questa è la dichiarazione di “Pechino”, che sostiene inequivocabilmente una sola Palestina.

Non c’è da stupirsi che tutte le fazioni politiche si siano presentate all’occasione, impegnandosi a sostenere un governo palestinese indipendente con poteri esecutivi su Gaza e la Cisgiordania occupata. Ma c’è un trucco: questo avverrà subito dopo la guerra, che il regime di Tel Aviv vuole prolungare all’infinito.

Ciò che Wang Yi ha lasciato in qualche modo implicito è che la coerente posizione storica della Cina a sostegno della Palestina può essere un fattore decisivo per aiutare le future istituzioni di governo palestinesi. Pechino propone tre passi per raggiungere questo obiettivo:

Primo, un cessate il fuoco “completo, duraturo e sostenibile” a Gaza, il prima possibile, e “l’accesso agli aiuti umanitari e al soccorso in loco”.

In secondo luogo, “sforzi congiunti” – che presuppongono il coinvolgimento dell’Occidente – per “una governance postbellica di Gaza secondo il principio dei ‘palestinesi che governano la Palestina’”. Una priorità urgente è il riavvio della ricostruzione “il prima possibile”. Pechino sottolinea che “la comunità internazionale deve sostenere le fazioni palestinesi nella creazione di un governo provvisorio di consenso nazionale e nella realizzazione di una gestione efficace di Gaza e della Cisgiordania”.

In terzo luogo, aiutare la Palestina “a diventare uno Stato membro a pieno titolo delle Nazioni Unite” e ad attuare la soluzione dei due Stati. Pechino sostiene che “è importante sostenere la convocazione di un’ampia conferenza di pace internazionale, più autorevole e più efficace, per elaborare un calendario e una tabella di marcia per la soluzione dei due Stati”.

Con tutti i suoi alti obiettivi, soprattutto quando è palesemente chiaro che Israele ha de facto insabbiato la soluzione dei due Stati – come testimonia il recente voto della Knesset che rifiuta qualsiasi Stato palestinese – almeno la Cina propone senza mezzi termini ciò che la Maggioranza Globale considera unanimemente come un risultato equo.

Da notare anche la presenza, alla firma della dichiarazione, di diplomatici dei paesi BRICS, Russia, Sudafrica, Egitto e Arabia Saudita, oltre a diplomatici di Algeria, Qatar, Giordania, Siria, Libano e Turchia.

Il genocidio come trattamento di benessere

Ora confrontate la brillante mossa diplomatica della Cina con il Congresso degli Stati Uniti che ha tributato 58 standing ovation allo psicopatico capo di Israele che spaccia la nozione di genocidio come trattamento di benessere.

L’accoglienza da eroe di Bibi Netanyahu a Washington porta la nozione di psicopatologia collettiva a nuove vette. Eppure, la complicità nel genocidio di Gaza non è esattamente un’eccezione alla regola quando si tratta della leadership politica americana.

Le “élite” politiche dell’Egemone – con l’aiuto franco-britannico – sono state anche attive collaboratrici e hanno fornito le armi per l’oppressivo bombardamento e il blocco saudita ed emiratino dello Yemen che, in nove anni, ha causato, collettivamente, un numero di morti civili persino superiore a quello di Gaza. La carestia in Yemen è lungi dall’essere finita, eppure questa è stata una guerra completamente invisibile all’Occidente collettivo.

Alla fine, il karma ha finito per fare la sua parte. La Cina ha promosso il riavvicinamento tra l’Arabia Saudita e l’Iran, mentre Riyadh è diventata un membro dei BRICS+ e si è impegnata a fondo nel processo di de-dollarizzazione, in cui sta emergendo il petroyuan.

Inoltre, il movimento di resistenza yemenita Ansarallah è riuscito da solo a umiliare la Marina statunitense. La “vendetta” USA-Regno Unito è stata quella di aprire un altro fronte di guerra, bombardando le installazioni yemenite per proteggere la navigazione israeliana nel Mar Rosso e nelle vie d’acqua circostanti.

Mentre lo Yemen continua a essere in guerra su due fronti – contro l’Egemone e Israele, tenendo d’occhio le potenziali truffe saudite – la Palestina continua a essere decimata da un Israele completamente sostenuto dagli Stati Uniti. La Dichiarazione di Pechino non avrà alcun significato se non verrà attuata. Ma come?

Ipotizzando anche solo un successo parziale, la dichiarazione potrebbe essere in grado di mettere i bastoni tra le ruote all’assoluta impunità dell’agenda Tel Aviv-Washington perché, dopo l’accordo di Pechino, trovare un governo palestinese collaboratore per perpetuare l’occupazione potrebbe essere molto più difficile.

Tutte le fazioni palestinesi sono ora in grave debito con la Cina; le dispute interne dovranno cessare. In caso contrario, per Pechino si tratterebbe di una grave perdita di credibilità.

Allo stesso tempo, la leadership cinese sembra assei consapevole del fatto che questa scommessa è una scommessa del Sud globale, che mette a nudo l’ipocrisia dell’egemone davanti a tutto il mondo. Proprio come l’accordo tra Arabia Saudita e Iran concluso a Pechino, l’ottica non potrebbe essere più propizia, soprattutto se paragonata al rifiuto israelo-americano di un cessate il fuoco significativo.

Una vera unità della Palestina darà anche più forza ad ogni iniziativa globale presso le Nazioni Unite, la Corte internazionale di giustizia (CIG) e altri forum globali.

Tutto questo, però, impallidisce di fronte ai terribili fatti sul campo. Gli israeliani ideologicamente genocidi – pienamente sostenuti dalla “leadership” politica statunitense – continuano a farla franca con ciò che vogliono veramente: la strage e la pulizia etnica di milioni di palestinesi, cosa che, in teoria, dovrebbe portare ad una maggioranza demografica assoluta per l’espansione di Israele in tutte le terre palestinesi.

Questa tragedia non si fermerà presto. La Dichiarazione di Pechino non la farà cessare. Solo la decisione dell’Egemone di interrompere le forniture di armi a Tel Aviv potrà fermarla. Oggi, invece, quello che vediamo a Washington sono 58 standing ovation per il genocidio.

