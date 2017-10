DI THE SAKER

Il crollo dell’Unione Sovietica nel 1991 ha segnato la fine dell’esperimento più lungo del comunismo nella storia recente. Molti hanno visto questo evento come la prova che il comunismo (o il marxismo-leninismo, li uso qui in modo intercambiabile) non era un’ideologia vitale. Dopo tutto, se in Russia il comunismo è stato formalmente concluso nel 1991, i cinesi si sono spostati in silenzio anche da esso, sostituendolo con un marchio di capitalismo univoco cinese. Infine, nessuno degli “alleati” ex-sovietici ha scelto di attenersi all’ideologia comunista non appena recuperato la propria libertà. Anche la marca del comunismo di Chavez ha portato a un Venezuela completamente fallito. Allora, cosa c’è da discutere?

In realtà, molto, a cominciare da ogni singola parola del paragrafo precedente.

Il comunismo – il passato:

Per prima cosa, l’Unione Sovietica non è mai crollata. E ‘stato smantellato da sopra i leader del partito del CPSU che hanno deciso che la nomenklatura sovietica dividerebbe la “torta” sovietica in 15 fette minori. Quello che è successo dopo di che non era altro che il risultato di un conflitto fra queste fazioni. Poiché nessuno ha mai potenziato queste bande di apparati di partito per sciogliere l’URSS o, in effetti, riformarla in alcun modo, le loro azioni possono essere qualificate solo come un colpo di stato totalmente illegale. Tutti, a partire dalle bande Gorbachev e Eltsin, erano traditori del loro partito, della loro gente e del loro paese. Per quanto riguarda la gente, hanno avuto solo il diritto di parlare la loro opinione una volta, il 17 marzo 1991, quando un enorme 77,85% ha votato per preservare la “l’URSS come una rinnovata federazione di pari repubblica sovrana in cui i diritti e la libertà di un individuo di qualsiasi nazionalità saranno pienamente garantiti “(si veda qui per una buona discussione di questo voto ormai dimenticato). Non c’era collasso. C’era un colpo di stato…

o, ancora più accuratamente, una serie di colpi di stato, tutti eseguiti da traditori dell’apparato partito in totale illegalità e contro la volontà del popolo. Alcuni obiettano che il Partito comunista era pieno di traditori. Ma a meno che non si possa spiegare e dimostrare che il comunismo in modo sistematico e in qualche modo genera in modo univoco i traditori, questa accusa non ha alcun merito (dato che i cristiani non tradivano il cristianesimo, la democrazia democratica o il fascismo dei fascisti).

Ora tornando al “Comunismo non può essere raggiunto in un paese” argomento, guardiamoci da un puro stile ideologico merican-white-n-blue e ricordiamo che i proponenti del capitalismo statunitense come ricordare che Reagan la corsa agli armamenti è ciò che ha colpito l’Unione Sovietica che non ha potuto tenere il passo con esso. Altri patrioti americani orgogliosi amano anche dire che, beh, gli USA abbassano il prezzo del petrolio, rendendo impossibile che i sovietici continuino a spendere e che la caduta dei prezzi sia ciò che ha colpito l’economia sovietica. Personalmente trovo questi argomenti stupidi e ignoranti, ma accettiamo loro come autocompletamente vere. Non dimostra che l’URSS sia crollato a causa di fattori esterni e non a causa di qualche difetto interno intrinseco?

La formazione moderna (non lo denomino “educazione”) non sottolinea veramente la logica, quindi domanderò retoricamente la seguente domanda: se accettiamo che il capitalismo abbia sconfitto il comunismo dimostrare che il comunismo non è vitale o che il capitalismo è superiore ? Ai molti (purtroppo) che risponderanno “sì” vorrei suggerire che se si blocca un ieno e un essere umano in una gabbia e li costringe a combattere per le risorse, l’uomo è più improbabile vincere. Ciò dimostra che l’uomo non è vitale o che l’iena “superiore”?

Il marxismo-leninismo chiaramente afferma che il capitalismo si basa sull’oppressione del debole e quello imperialismo più alto del capitalismo. Non dobbiamo essere d’accordo con questo argomento (anche se personalmente faccio molto), ma non può essere respinto semplicemente perché non ci piace. Infatti, vorrei affermare che la disprezzo dovrebbe essere un elemento chiave di ogni seria reazione del comunismo. Ma per mantenere le cose corte, tutto quello che dirò è questo: qualsiasi persona che ha effettivamente viaggiato in Asia, Africa o Sud America attesti che i comunisti (URSS, Cina, Cuba) hanno effettivamente inviato enormi aiuti, inclusi materie prime, tecnologie, al contrario, chiedere a qualcuno in questi continenti ciò che porta il capitalismo e avrai la stessa risposta: violenza, violenza,Gang dominante del compradore . A chiunque si discute con questo potevo solo raccomandare una cosa: cominciare a viaggiare nel mondo.

[Sidebar: Quindi sì, usando l’iena come simbolo del capitalismo nella mia allegoria sopra è giusto. Per quanto riguarda la “gabbia” – è semplicemente il nostro pianeta. Quello che credo sia sbagliato equivale al comunismo con un essere umano. Ma che a questo punto della nostra conversazione è la mia propria privata opinione e non un argomento a tutti. Sono stato un anticomunista tutta la mia vita, e rimango ancora uno, ma non è un motivo per me di accettare argomenti anticomunistici logicamente difettosi e controfatti.

A questo punto della conversazione il mio interlocutore tipico capitalista mi bombarderebbe con uno slogan pieno o corto come ” dude, in tutte le società comuniste la gente voto con i loro piedi, hai dimenticato la barca-gente, i Marielitos o le persone che salta sopra Berlino Parete? “O” ogni singolo paese dell’Europa orientale ha respinto il comunismo non appena i serbatoi sovietici hanno lasciato: non ti dirò qualcosa sul comunismo ? “. Di solito la persona che trasporta questi slogan ottiene un’occhiata speciale nell’occhio, un senso di inevitabile trionfo, quindi è particolarmente gratificante osservarli prima di eliminare tutta questa assurdità.

Cominciamo con l’argomento di voto dei piedi. È assurdità assoluta. Sì, vero, alcune persone fuggirono dalle società comuniste. La grande maggioranza non lo ha fatto. E per favore non darmi “le loro famiglie sono state detenute” o “la polizia segreta era ovunque per impedirlo”. La verità è molto più semplice:

Sul “spingere” : Tutte le famose ondate di persone emigrate dalle società comuniste sono legate a crisi profonde in questi paesi, crisi che hanno avuto molte cause, anche per lo più quelle esterne.

Sul “pull side” : In ogni caso, un potente sistema propagandistico occidentale è stato usato per convincere queste persone ad emigrare promettendo loro “latte e miele” se corrono.

Mi dispiace, se devo scoppiare le illusioni naiche di qualcuno, poiché qualcuno che ha lavorato per diversi anni come interprete-traduttrice intervistando i candidati per lo status di rifugiato politico posso dimostrare che la grande maggioranza dei profughi politici non è niente di simile: per lo più sono rifugiati economici e pochi sono rifugiati sociali, il che significa che alcune circostanze personali li hanno fatti decidere che l’emigrazione è meglio di restare. Ho intervistato centinaia di profughi dall’Unione Sovietica e tutte le loro storie di repressione politica sono state ridicolose, soprattutto a una persona come me che sapeva come funzionasse effettivamente la repressione politica dell’Unione Sovietica. A coloro che sostengono che il comunismo inevitabilmente provoca crisi economiche, vorrei solo fare riferimento alla discussione di cui sopra,

[Sidebar: A differenza del 99,99% delle persone che leggono queste parole, ho passato molti anni della mia vita come un noto attivista anti-sovietico. Ho viaggiato in vari porti dove le navi sovietiche erano ancorate a distribuire la letteratura anti-sovietica, ho fatto un elenco di edifici in cui i diplomatici sovietici usavano da vivere per consegnare documenti anti-sovietici nelle rispettive cassette postali, ho contribuito a inviare denaro alle famiglie dei cristiani ortodossi imprigionati Prigioni sovietiche e campi di lavoro, ho organizzato contatti illegali con i cittadini sovietici che viaggiano all’estero (camionisti, artisti, ingegneri navali, clero, circhi – lo nominate). E ci sono cose che ho fatto che ancora non posso pubblicamente discutere. E non ho mai partecipato ad alcuna azione violenta, ma ho sicuramente fatto tutto quello che potrei nel campo della guerra ideologica per abbattere il comunismo in Russia. Di conseguenza,Sovishpan in Spagna) per avvisarli di me. E lasciatemi dire la verità: la maggior parte di quei cittadini sovietici che non amavano il sistema sovietico non avevano mai provato a emigrare. Il problema qui non sono le famiglie ostaggiate o il “KGB onnipotente” ma il fatto che amate il tuo paese anche quando odiate il regime in potere. Peggio ancora, la maggior parte di coloro che hanno fatto dei difetti (e personalmente ho aiutato parecchi) sono stati per lo più miseri quando sono venuti in Occidente, le loro illusioni frantumate in meno di un anno e tutto quello che sono rimasti è stata una nostalgia sempre presente . Per questo motivo, ho sempre raccomandato loro di nonemigrare. Se insistessero, qualcuno lo ha fatto, mi aiuterò. Ma ho sempre consigliato contro di essa. Ora, molti anni dopo, credo ancora di aver fatto la cosa giusta).

Infine, per quanto riguarda gli “alleati” sovietici dell’Europa orientale, il loro rifiuto del comunismo è logico e prevedibile come il loro abbraccio del capitalismo, della NATO, dell’UE e del resto. Per decenni si diceva che l’Occidente viveva in pace e prosperità mentre vivevano in oppressione e miseria e che i malvagi russi erano la causa di tutta la loro infelicità. Il fatto che, data la possibilità, poi si precipitarono ad abbracciare l’Impero Americano era altrettanto prevedibile quanto era ingenuo. Ricorda che la storia è scritta dai vincitori e solo il tempo ci dirà davvero quale eredità comunista e capitalismo partirà nell’Europa orientale. Quello che sappiamo è che, anche se l’occupazione sovietica dell’Afghanistan ha portato ad una guerra orribile e viziosa, e anche se anche la gente dell’Afghanistan sembrava abbracciare pienamente il “gentile patrocinio” degli Stati Uniti e dei suoi alleati, le cose stanno già cominciando a cambiare e che gli anni della regola secolare e persino l’occupazione sovietica vengono ora rivisitati un numero crescente di storici e commentatori afghani che ora lo vedono in modo molto più sfumato di quanto avrebbero fatto in passato. Solo un semplice confronto della vita quotidiana degli afgani prima e dopo l’invasione sovietica o un elenco comparativo di ciò che i sovietici e gli americani realmente hanno costruito nel paese raccontano una storia molto diversa (anche gli americani oggi stanno ancora utilizzando strutture sovietiche, compreso l’ormai famigerato base aerea di Bagram). Attento ai logicamente contestati qui: io sono le cose stanno cominciando a cambiare e che gli anni della regola secolare e persino l’occupazione sovietica vengono ora rivisitati da un numero crescente di storici e commentatori afghani che ora lo vedono in modo molto più sfumato di quello che avrebbero passato. Solo un semplice confronto della vita quotidiana degli afgani prima e dopo l’invasione sovietica o un elenco comparativo di ciò che i sovietici e gli americani realmente hanno costruito nel paese raccontano una storia molto diversa (anche gli americani oggi stanno ancora utilizzando strutture sovietiche, compreso l’ormai famigerato base aerea di Bagram). Attento ai logicamente contestati qui: io sono le cose stanno cominciando a cambiare e che gli anni della regola secolare e persino l’occupazione sovietica vengono ora rivisitati da un numero crescente di storici e commentatori afghani che ora lo vedono in modo molto più sfumato di quello che avrebbero passato. Solo un semplice confronto della vita quotidiana degli afgani prima e dopo l’invasione sovietica o un elenco comparativo di ciò che i sovietici e gli americani realmente hanno costruito nel paese raccontano una storia molto diversa (anche gli americani oggi stanno ancora utilizzando strutture sovietiche, compreso l’ormai famigerato base aerea di Bagram). Attento ai logicamente contestati qui: io sono Solo un semplice confronto della vita quotidiana degli afgani prima e dopo l’invasione sovietica o un elenco comparativo di ciò che i sovietici e gli americani realmente hanno costruito nel paese raccontano una storia molto diversa (anche gli americani oggi stanno ancora utilizzando strutture sovietiche, compreso l’ormai famigerato base aerea di Bagram). Attento ai logicamente contestati qui: io sono Solo un semplice confronto della vita quotidiana degli afgani prima e dopo l’invasione sovietica o un elenco comparativo di ciò che i sovietici e gli americani realmente hanno costruito nel paese raccontano una storia molto diversa (anche gli americani oggi stanno ancora utilizzando strutture sovietiche, compreso l’ormai famigerato base aerea di Bagram). Attento ai logicamente contestati qui: io sononon fare una scusa per l’invasione sovietica qui, tutto quello che sto dicendo che la saggezza di “abbracciare l’altro lato” non può essere giudicata nell’immediato passo di un “interruttore” in fedeltà – a volte sono necessari diversi decenni o più per fare un equilibrio valutazione di ciò che è veramente avvenuto.

Il mio punto in tutto quanto sopra è semplice: la macchina propaganda imperiale ufficiale (aka “media” e “sistema educativo”) ha cercato di presentare una semplice narrazione del comunismo quando, in realtà, gli slogan superficiali mostrano immediatamente che le cose sono molto, molto più complicate della cruda e comprensibilmente falsa narrazione con cui siamo stati presentati.

Comunismo – il futuro:

Qui posso immediatamente stabilire le mie carte sul tavolo e affermare che credo, e persino spero, che il comunismo non sia morto e che, in realtà, credo che abbia ancora un futuro lungo e più interessante. Ecco alcune ragioni per cui.

First, the Communist ideology, as such, has never been comprehensibly defeated, if only because no other ideology comparable in scope and depth has emerged to challenge, nevermind refute or replace, Communism. For one thing, Communism is a *huge* intellectual building and just destroying some of its “top floors” hardly bring the entire edifice down. Let’s take a simple example: the Marxist slogan “ From each according to his ability, to each according to his needs ”. Marx did not really invent it, he just popularized it. Some sources say that the original author was August Becker in 1844, Louis Blanc in 1851 or Étienne-Gabriel Morelly 1775. Other say that it was Pierre-Joseph Proudhon but with slightly different version “From each according to his ability, to each according to his work”. This was the version accepted in the USSR as being applicable to the socialist transitional phase on the path to the full realization of Communism. Then, of course, there is the famous New Testament quote by Saint Paul “if any would not work, neither should he eat” (Thess 3:10) and the words of Christ Himself about “to every man according to his ability” (Matt 25:15). This all gets very complex very fast, but yet this is hardly an excuse to ignore what is one of the basic tenets of Marxism-Leninism. And there are many such key tenets because Communism cannot be understood, nevermind evaluated, outside a much broader discussion of Dialectical Materialism, itself an adaptation of Hegelian dialectics to historiography, all of which serve as a foundation for Historical Materialism which, in turn, offers a comprehensive critique of the nature of Capitalism. There is a reason why a good library on Marxism-Leninism could easily include a full floor dedicated solely to the teaching and criticism of Marxism-Leninism: this body of teaching is huge, and incorporates history, sociology, economics, philosophy and many other disciplines. Just Materialism itself includes a huge corpus of writings ranging from the Pre-Socratic philosophers to Nietzsche’s “God is dead” to, alas, Dawkins sophomoric writings. If we honestly look carefully inside Marxism-Leninism we will see that there are such philosophical pearls (or challenges, depending on how you look at them) on most levels of the Marxist-Leninist building. Before we can declare that “Communism is dead” we have to deal with every “floor” of the Marxist-Leninist building and bring down at the very leastall the crucial ones least we be (justly) accused of willful ignorance.

In secondo luogo, l’ideologia comunista ci offre la critica più completa della società globalista-capitalista in cui viviamo oggi. Considerando che ormai solo la persona più ciecamente ancora deliberatamente potrebbe continuare a negare che la nostra società sta attraversando una profonda crisi, probabilmente portando a ciò che viene spesso chiamato “TEOTWAWKI” (la fine del mondo come lo conosciamo) la saggezza di dichiarare il comunismo morto e dimenticandolo. Dopo tutto, informandoti sulla critica comunista del capitalismo non implica l’adozione delle soluzioni comuniste ai mali del capitalismo più che prestare attenzione alla diagnosi di un medico implica un consenso a un solo corso di trattamento. Eppure ciò che la nostra società ha fatto è rifiutare completamente la diagnosi sulla base del fatto che il trattamento è fallito in diversi casi. Quanto stupido è questo?

In terzo luogo, il corpus degli insegnamenti comunisti e marxisti-leninisti non è solo immenso, ma è anche molto diversificato. Il leninismo stesso è, a proposito, un ulteriore sviluppo delle idee marxiste. Sarebbe semplicemente illogico concentrarsi solo sui padri fondatori di questa ideologia e ignorare o, peggio, respingere i loro moderni seguaci. Prendiamo un semplice esempio: la religione.

È un fatto ben noto che Marx ha dichiarato che “l’ eligione è l’oppio del popolo “. Ed è vero che Lenin e Trotsky si sono impegnati in ciò che può essere descritto solo come un genocidio e satanico che corre contro la religione in generale e soprattutto il cristianesimo ortodosso, mentre erano al potere. Per decenni l’ateismo rabbioso era una pietra angolare dell’ideologia marxista-leninista. Eppure, guardando i vari regimi marxisti in America Latina (compresi Cuba e Venezuela), si vede rapidamente che hanno sostituito quel ateismo rabbioso con l’approvazione di un tipo specifico di cristianesimo che si poteva descrivere liberamente come ” Teologia della Liberazione ”. Ora, per un tradizionalista ortodosso, come me, la Teologia della Liberazione non è esattamente la mia tazza di tè (la divulgazione completa: politicamente, mi descriverò come un “monarchista popolare” (народный монархист) nella tradizione di Lev Tikhomirov , Feodor Dostoevsky, Ivan Solonevich Ivan Ilyin ). Ma il punto qui non sono le qualità intrinseche della teologia della liberazione (o la mancanza), ma il fatto che i marxisti latinoamericani abbiano chiaramente eliminato l’ateismo. E se lo hanno fatto in un senso profondo di rinascita spirituale e di rinnovamento o di considerazioni di politica cinica di potere, è irrilevante: anche se dovevano caverne sotto pressione, hanno ancora fatto qualcosa che i loro predecessori non avrebbero mai fatto in nessuna circostanza. Così ora invece di denunciare la religione come reazionaria, abbiamo leader come Hugo Chavez dichiarando che ” Gesù Cristo era un autentico comunista, antimperialista e nemico dell’oligarchia”. Sincero? Possibilmente. Importante? Sicuramente. Dico che se un tal principio fondamentale, fondamentale, come un ateismo militante potrebbe essere abbandonato dai moderni marxisti, probabilmente sono disposti ad abbandonare qualsiasi altra parte della quale concluderebbero sbagliati (per qualunque motivo). Per confondere i comunisti del XXI secolo con i loro predecessori del XIXsecolo è indecentemente stupido e ignorante.

Quarto, il comunismo moderno viene in molti sapori originali e persino sorprendenti. Uno dei più interessanti sarebbe la forma della Repubblica Islamica dell’Iran. Naturalmente, l’Iran moderno non è una copia della vecchia Repubblica democratica tedesca. Ramin Mazaheri, corrispondente di Parigi per la stampa televisiva, ha fatto meglio quando ha scritto “L’ Europa è venuta al socialismo attraverso l’industrializzazione, la teoria e la guerra, ma l’Iran è venuto al socialismo attraverso le sue credenze religiose e morali”. E non commettere errori, quando Mazaheri complimenta l’Iran sui suoi risultati “socialisti”, non si oppone alla nozione del socialismo a quella del comunismo (Mazaheri è un comunista orgoglioso e autosufficiente) né fa riferimento al “socialismo caviale” della sinistra francese. Al contrario, si riferisce al “socialismo” come un insieme di valori e principi fondanti comuni alle visioni del mondo marxiste e islamiche. Spesso si dimentica che uno dei principali ideologi della Rivoluzione iraniana, Ali Shariati , è stato chiaramente influenzato da idee socialiste e anche marxiste

L’Iran, a proposito, non è unica nel mondo musulmano. Ad esempio, gli scritti di Sayyid Qutb 1906-1966 contengono molte idee che si potrebbero descrivere come marxisti . Vorrei addirittura sostenere che l’Islam, il Cristianesimo e il Confucianesimo includano forti elementi sia dell’universalismo che del collettivismo che sono tipicamente associati all’idea marxista, in particolare contrariamente al tipo di gonfiore iper-individualismo che sottende la visione del mondo capitalista (che io stesso chiamo “la visione del mondo di me, io e io “). Certo, il moderno doxa vuole etichettare tutte le forme dell’Islam come retrogrado, medievale e altrimenti reazionario, ma in verità sarebbe molto più giusto descrivere l’Islam come rivoluzionario, sociale e progressista. Ma non confondiamo le nonsense sprofondate dalla macchina propagandistica sionista a quelle povere persone che ancora prestano attenzione a questa realtà, vero? Certamente possiamo essere d’accordo sul fatto che il modo peggiore possibile per cercare di imparare qualcosa sull’Islam sarebbe quello di prestare attenzione alla Ziomedia degli Stati Uniti!

Il comunismo – la sfida:

Non è davvero sorprendente che gli americani, che non hanno sconfitto nessuno o niente in un tempo molto lungo, potrebbero essere fortemente inclini ad adottare la nozione di aver vinto la guerra fredda e / o avendo sconfitto il comunismo. In un paese erano adulti e presumibilmente istruiti, la gente può dichiarare con un volto serio che Obama è socialista (o anche comunista), una tale sciocchezza sarà molto raramente contestata. Questo è un riflesso del povero stato di istruzione di una nazione che si immagina come “indispensabile”, ma che non ha alcun interesse reale per comprendere il resto del mondo, nevermind la sua storia. Possiamo ora far divertire le Commies putumbly mute, il loro “comunismo scientifico” e le loro presidenze universitarie del marxismo e del leninismo, ma resta innegabile che per comprendere la propaganda comunista occorre avere un livello minimo di istruzione e che questa propaganda ti espone a temi che sono ormai praticamente morti nelle società occidentali (come la filosofia o la storia). Quando vedo oggi quel tipo di assurdità che passa per la scienza politica o la filosofia, posso solo concludere questoil mondo occidentale, una volta orgoglioso, ora manca del livello base di istruzione necessaria per capire, nevermind confutare, ideologi marxisti . E questa è una vergogna piangente perché credo anche che il marxismo e il comunismo siano intrinsecamente ideologie molto attraenti e molto tossiche che devono essere sfidate e confutate.

[Sidebar: quello che penso personalmente al marxismo non è proprio l’argomento di oggi, quindi mi limiterò a dire che come tutte le ideologie utopiche, il marxismo promette un futuro che non può mai accadere. È vero, questo non è un peccato unico al marxismo. Tra ideologi moderni Hitler dovrebbe essere lodato per la sua modestia relativa – “ha solo” promesso un Reich di 1000 anni. Al contrario, Francis Fukuyama promise una ” fine della storia ” come il comunismo”. Questo è tutto per il corso che viene dagli atei che stanno cercando di rifiutare contemporaneamente Dio mentre (senza successo) l’imitano: una società utopica è ciò che Satana ha offerto a Cristo durante la tentazione di Cristo nel deserto (Mt 4, 1-11) e anche il motivo per cui alcuni Ebrei lo rifiutarono per averli un regno spirituale piuttosto che regno mondano che speravano. Proprio lì c’è abbastanza, almeno per me, di rifiutare questa e qualsiasi altra ideologia promettente qualche tipo di “paradiso sulla terra”. A mio parere tutte le ideologie utopiche sono intrinsecamente e per definizione sataniche].

Può essere confutato in modo convincente l’enorme corpus dell’edificio ideologico marxista / comunista? Penso che possa, e supponendo che l’umanità non si distrugga in un prossimo futuro, che finalmente lo farà. Ma ciò richiederà uno sforzo di natura e di grandezza completamente diversi, poi la raccolta di slogan primitivi attualmente scagliati al marxismo. Infatti, credo anche che il cristianesimo ortodosso abbia già ribattezzato il marxismo dalla prevenzione, molti secoli prima della nascita di Karl Marx, denunciando tutte le sue assunzioni sottese nella Scrittura, negli scritti dei Padri della Chiesa, nelle affermazioni dei Padri desertici, Vita dei Santi, i suoi testi liturgici e le icone,

Per un prevedibile futuro il comunismo ha un futuro molto luminoso e lungo, specialmente con il crollo continuo dell’Impero anglo-sionista e il successivo dibattito sulle cause di questo crollo. Vivere negli Stati Uniti ci si può perdonare per non vedere gran parte di un futuro per il comunismo, ma dal Sud-Est asiatico al subcontinente indiano e dall’Africa all’America latina gli ideali, i valori e gli argomenti del comunismo continuano ad avere un immenso appello su milioni di persone. Quando Donald Trump, durante il suo recente discorso ONU , presumo di avere l’autorità di predicare il mondo del socialismo, ha solo dimostrato che l’ignoranza non è un ostacolo all’arroganza e che in genere vanno di pari passo. Se la sua intenzione fosse quella di parlare con l’udienza interna, probabilmente fece qualche gente sentirsi bene su di sé e sul sistema politico in cui vivono. Se si rivolgesse veramente a un pubblico straniero, l’unica cosa che ha realizzato era rafforzare il peggio cliché antiamericani.

Per il momento, lo spettro del comunismo continuerà a perseguitare gran parte del nostro pianeta, soprattutto in quelle parti l’educazione e la povertà sono alti. Nel mondo fondamentalmente analfabeta ma ricco il comunismo rimarrà praticamente come oggi: universalmente ignorato e quindi sconosciuto. Ma quando il grande edificio del capitalismo è finalmente caduto e le sue vittime riscoprono la differenza tra la propaganda e l’educazione – allora una credibilità moderna sfida all’ideologia comunista può sorgere. Ma per il momento e per il prossimo futuro il comunismo rimarrà non solo vivo, ma anche abbastanza imbattuto.—