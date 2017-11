‘Il business della Cina è il business. Il business dell’ America è la guerra’

FONTE: RT.COM

Mentre gli Stati Uniti sono concentrati sulle guerre, la Cina vuole prosperità economica, secondo il consulente aziendale Gerald Celente, il quale prevede che l’economia cinese diventerà la più grande del mondo in meno di 10 anni.

“I politici mentono, ma i numeri no! Date un’occhiata al declino dell’America e al progresso della Cina. La tendenza è innegabile. Le famiglie a reddito medio dell’America si sono ridotte dal 61% nel 1971 al 50% di oggi, mentre la Cina è cresciuta dal 5% nel 2000, poco prima di aderire all’Organizzazione del Commercio Mondiale “, ha dichiarato Celente a RT.

Pechino si è impegnata a investire nel suo futuro economico, e questo è dimostrato dal discorso del presidente Xi Jinping al 19 ° Congresso Nazionale del Partito comunista cinese in ottobre, osserva l’analista.“La Cina sta investendo nel suo futuro. Dall’alta tecnologia a NEV (nuovi veicoli elettrici), e vuole accelerare lo sviluppo di internet, delle industrie di produzione avanzate 4.0 e dell’innovazione. Dalle acquisizioni estere di porti, industrie e aeroporti all’Iniziativa One Belt One Road, la Cina è in grado di assumere la leadership della globalizzazione economica “, ha scritto Celente.Ma mentre la Cina è concentrata sulla crescita economica e sulla prosperità dei suoi cittadini, la situazione è opposta negli Stati Uniti.”Non si sentono mai quelle parole provenienti dai politici americani. Confrontiamo per esempio la visione di Xi con le azioni del presidente Trump per una massiccia richiesta di fondi per la “maggiore spesa militare nella storia americana” … e non una parola sulle crescenti esigenze di una vita migliore, armonia, avanzamento culturale e un miglioramento della nazione”.“E, il signor Trump rimane fedele al suo impegno con l’espansione delle guerre in tutto il Medio Oriente, in Afghanistan e in Africa. D’altro canto, il presidente Xi, che ha messo al primo posto l’economia cinese ha detto che la modernizzazione della difesa nazionale e delle forze armate dovrebbe essere completata nel 2035 “, ha aggiunto. Mentre l’economia cinese cresce da 6,5 ​​a 7 per cento l’anno, e gli Stati Uniti sono bloccati al 2 – 2,5 per cento, Celente prevede che la Cina diventerà l’economia più grande al mondo nei prossimi 10 anni.“Non solo il PIL della Cina supererà il livello statunitense entro il 2026, la classe media cinese, oltre il 50 per cento in avanti, supererà anche gli Stati Uniti”.

Gli Stati Uniti hanno la possibilità di posticipare la dominazione cinese, ma solo quando Washington smetterà di sponsorizzare le guerre e di favorire Wall Street. “Affinché l’America possa avanzare economicamente oltre la Cina, deve nuovamente unificarsi per il bene comune, incoraggiare l’imprenditoria invertendo le tendenze che favoriscono Wall Street, le grandi società e la monopolizzazione, ridirezionando le risorse della nazione fuori dalla costruzione di una macchina da guerra sempre più grande e contro gli intrighi estranei all’investimento per propri cittadini e la propria nazione “, ha detto Celente.

